Rakušan, Černochová, Langšádlová... Babiš vytáhl papír a házel důkazy

reklama

„Mě fascinuje, že pan vládní kandidát odmítá, že je vládní kandidát. A já tady mám celý seznam vlády, která ho podporuje. Takže pan Fiala říká, že moji voliči jsou... Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že už máme tu demokracii a teď potřebujeme nějaké demokraty. Takže Vít Rakušan podporuje Pavla, Bartoš, Válek, Stanjura, Černochová, Kupka, Baxa, Bek, Langšádlová, Šalamon a stranické sekretariáty Česká pirátská strana, Starostové a nezávislí, ODS, TOP 09 a Markéta Pekarová Adamová ho taky podporuje. Ti všichni ho podporují. Tak proč vlastně... Nemůžete se ho zeptat, proč říká, že není provládní kandidát, když je, a je to absolutně evidentní a jasné, ne?“ začal své vyjádření Babiš.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 5% Nepřestřelil 95% hlasovalo: 1740 lidí

„Deklaroval jsem opakovaně, že za naší vlády jsme vyhostili desítky takzvaných ruských diplomatů, v rámci kauzy Vrbětice. Vydali jsme ruského hackera Nikulina do Spojených států, kauza Skripal: jsme vyhostili tři diplomaty. Já jsem nikdy nejednal na ruském velvyslanectví, nikdy jsem nejednal s Putinem. Takže nechápu to, že v podstatě člověk, který byl vychován jako rozvědčík a samozřejmě ta rozvědka kdysi byla pod jasným řízením KGB, proč o tom mluví a je to samozřejmě nesmysl,“ vymezil se následně Babiš proti tomu, že by byl proruským kandidátem.

„Chci říct voličům a občanům České republiky, že pětikoalice dneska ovládá Sněmovnu, Senát, vládu i nejvyšší předseda Ústavního soudu je podporuje, pětikoalici, je proti Babišovi. Takže v momentě, když na Hradě bude někdo z pětikoalice, jako pan Pavel, tak samozřejmě ti lidé nebudou mít zastání. Tam nebude nikdo, kdo bude říkat: Já nesouhlasím s navyšováním daní. Já nesouhlasím s daněmi na nemovitosti. Přece každý náš občan má nějakou zahrádku, nebo byt, nebo chatu – a pan Pavel mluví o navyšování daní. Stejně mluví jak vláda, mluví pro euro, teď Chorvati zavedli euro a je tam obrovský nárůst cen, je pro Green Deal, je i pro omezování svobody slova. Takže on přesně se vyjadřuje, jak se vyjadřuje asociální vláda, která vlastně lidem nechce pomáhat, respektive pomáhá pod tlakem, pomáhá pozdě, takže je to absolutně jasný kandidát této vlády – a to by bylo špatně. Kdybych byl na Hradě, tak bych udělal všechno pro to, aby se daně nenavyšovaly a abych tam zastupoval lidi, kteří teď strádají, kteří teď nemají peníze na vysoké ceny energií a další věci,“ zmínil dál Babiš, jak chce oslovovat voliče.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemyslím si, že občané České republiky jsou nějaké ovce, kterým zavelí nějaký předseda nějaké strany, a to se týká i mě, a budou volit podle toho, jak si to přeje nějaký politik. Já jsem přesvědčen, že ne, že každý má svůj rozum a ty výzvy, já myslím, že jsme to viděli u paní Nerudové, kolik významných vlastně osobností, herců vyzývalo na podporu paní Nerudové a i tak to nezafungovalo,“ dodal Babiš.

A jaká je další Babišova strategie? „Zítra jsme v Benešově a v pátek jsme v Libereckém kraji. V pondělí budeme v Brně a v úterý budeme v Hradci Králové. V sobotu budeme mít poradu týmu a v neděli to nechci říkat, protože vy to komunikujete a potom mi to zbourají jako Jezulátko, takže nechte se překvapit, pošleme krásná videa,“ sdělil Babiš, že na Masarykovo nádraží v Praze, jak bylo v plánu, zřejmě nedorazí, neboť se potřebuje doléčit.

Co se týče hlasování o nedůvěře vládě, zde Babiš počítá, že do Poslanecké sněmovny na hlasování dorazí.

Psali jsme: Pavel: Zchudneme, aby Rusko nevyhrálo. Babiš: Bomby na Jugoslávii mě mrzí Feranec (ANO): Koncesionářský poplatek i pro všechny s připojením k internetu? Juchelka (ANO): Proč s novelou o Radě ČT nepočkáte až na velkou novelu o celé ČT? Martin Jan Stránský: Andrej Babiš – psychologický profil deprivanta a jeho voličů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.