Rakušan? Ukňučený „jajánek“. Gregor má radu pro vládu: Raději mlčte

Známý kritik nejen Evropské unie, ale v poslední době také kabinetu Petra Fialy Matěj Gregor se po nedávné tiskové konferenci ministra vnitra Víta Rakušana neudržel. Na sociálních sítích ho dokonce označil za ukňučeného „jajánka“. A nejen to. Do Strakovy akademie vyslal jasný vzkaz a naznačil, že stejně jako Babiš vznikl na nespokojenosti voličů s vládou Petra Fialy, i dnes může v České republice vyrůst nová alternativa.

reklama

„Nejlepší, co může Fialova vláda dělat, je mlčet. Klidně jim to poradím, protože to nikdy neudělají. Jejich komunikace je svou srozumitelností na úrovni bulharského bufetu někde na nádraží. Nedokáží zformulovat jedinou myšlenku, vizi, plán. Neustále se jen litují a vymlouvají na své předchůdce a okolnosti, které od začátku své vlády moc dobře znali,“ uvedl Matěj Gregor, krajský předseda Svobodných v Moravskoslezském kraji a předseda spolku Odchod.eu.

„Místo jasného a sebevědomého projevu ministra vnitra o zhoršující se bezpečnostní situaci v naší zemi jsme slyšeli jen ukňučeného "jajánka", ze kterého jde pocit, že jej někdo k řízení Ministerstva vnitra násilím donutil,“ pokračoval v ostré kritice dnes také zastupitel ve Vítkovicích.

„Dva roky jsou dostatek času. Dostatek času na to, aby každý občan České republiky mohl vidět, že současná vláda je největší tragédií, jaká nás mohla potkat. A nebýt Babišova "covidismu", tak bych řekl, že jsou snad ještě horší než on. Takhle je to na stejné úrovni,“ přidal Gregor jasné zhodnocení posledních dvou vlád, který díky své kritice dostává často na frak.

„Koho jiného chceš volit?", „Není na výběr! To chceš zpátky Babiše?". To jsou liché argumenty. ANO vzniklo na zklamaných voličích Nečase. Teď je čas, aby vyrostla nová alternativa, která spojí nejen naštvané, ale také naděje plné voliče, kteří mají chuť vrátit Českou republiku do pořádku. Já do toho půjdu a rád se zapojím,“ zakončil optimisticky Matěj Gregor ze Svobodných.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE