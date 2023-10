Rakušan a šifrovaný telefon. Promluvil expert. Který provolal 120 000 Kč

Exministr spravedlnosti, ale také bývalé šéf resortu pro místní rozvoj, se rozpovídal o šifrovaných telefonech a zbabělých politicích, kteří se zdráhají otevřeně říct, že i oni mají právo na ochranu soukromých nebo různých citlivých informací. Brněnský právník Tomáš Tyl však na sociální síti Facebook zabrousil do minulosti Pavla Němce a připomínal, co se v časech ministrování Pavla Němce řešilo.

V rozhovoru pro MF Dnes Němec řekl k mobilním telefonům a k hnutí STAN víc. Vyjádřil pochopení pro to, když si Vít Rakušan jako nastupující ministr přál chránit své komunikační linky, ať už v ministerské rovině, nebo v rámci snahy ochránit rodinu, nebo v rámci potřeby udržet v tajnosti některé vnitrostranické informace.

„Mrzí mne ale poněkud zbabělé chování některých politiků, kteří nejsou schopni od začátku otevřeně říci, že jako exponované osoby mají zájem chránit své soukromí a osobní i stranickou komunikaci,“ konstatoval Němec. Rakušan prý telefon dostal v danou chvíli zdarma. Podle Němce se placení mohlo vyřešit později. „My jsme v mnoha případech řadě lidí, o nichž jsme byli přesvědčeni, že jsou seriózní, poskytli telefonní přístroj s tím, že se později vyřeší úhrada. Myslím si, že mezi slušnými lidmi nemusí fungovat princip z ruky do ruky. A já se o tu věc dál nestaral,“ poznamenal exministr z časů vlády Jiřího Paroubka.

„V době okolo roku 2010, kdy byl systém uváděn na trh, jsme VIP osobám dávali telefony zdarma a očekávali od nich, že budou šířit dobré jméno tohoto produktu. A to je to jediné, co jsme od nich očekávali. Je to úplně stejné, jako když si nějaká restaurace pozve Leoše Mareše a ten o tom pak dá vědět ve vysílání nebo na sociálních sítích. Absolutně nic jiného v tom není. Nebyly to telefony zdarma jen pro politiky, ale i pro byznysmeny a pro další lidi, kteří mají určitý společenský dosah,“ pokračoval.

Brněnský právník Tomáš Tyl však na sociální síti Facebook zabrousil do minulosti Pavla Němce a připomínal, koho to list, který již nevlastní Andrej Babiš, vlastně zpovídal.

„Po odchodu z funkce vyšlo v rámci finanční kontroly provedené Ministerstvem financí najevo, že někteří vysocí úředníci ministerstva, včetně samotného Pavla Němce, měli nepřiměřeně vysoké telefonní účty, a zjištěny byly i četné další případy nehospodárného nakládání se státními prostředky. Kromě toho sám ministr Pavel Němec dokázal měsíčně protelefonovat až 120 000 Kč z peněz daňových poplatníků, což odhalil Nejvyšší kontrolní úřad,“ jal se Tyl citovat z wikipedie. A přidal jednu vlastní poznámku. „No a tady ten pán vám představuje ‚slušné lidi‘...“ naznačil.

Psali jsme: „Brečela, Angela ji utěšovala.“ Babiš sypal na Fialu i peprné příběhy Rakušan se hájil útokem na Babiše: Já nejsem bezpečnostní riziko, vy jste riziko Ministr Rakušan: Nezáleží na tom, jaký telefon používáte, ale s kým tím telefonem mluvíte Rakušan, Dozimetr. Pád vlády? Vondráček popsal další kroky opozice

