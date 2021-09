Rakušan i Fiala mimo. Do bitvy o premiéra se vloudila chyba. Rozhodující. Babišovi stačí jedna věta?

reklama

To jsou celkem neměnné prvky, o nichž prý můžeme hovořit jako o konstantách, řekl pro PL Peter Svoboda z Phoenix research.

„Není vůbec důležité, jak volby dopadnou, co se výhry týká. To je okázalý prvek a otevřené dveře k pověření o vyjednávání o vládě, ale neznamená to nutně, že tento vítěz donese prezidentovi 101 hlasů,“ řekl.

Podle Svobody násobně důležitější roli sehrají subjekty kolem pěti procent. A zde jich vidíme hned několik. Levicoví zástupci v podobě ČSSD a KSČM, Přísaha a uskupení Trikolora, Svobodní a Soukromníci.

„Jistě, přesně to je klíč, který ale nutně neznamená nic jiného než matematické dělení. V jednom případě může dojít k extrému, kdy do Poslanecké sněmovny postoupí jen čtyři strany. Dvě koalice, dvě hnutí. A propadlé hlasy, kterých by mimochodem mohla být až pětina, což je vysoké číslo, se poměrově rozdělí. Ať se na dané schéma koukám jakkoli, vždy vidím paritní stav, 100 ku 100. S tímto modelem však naše agentura nepočítala,“ uvádí Svoboda pro ParlamentníListy.cz.

Jakkoli je standardní vnímat daná čísla volebních preferencí jako jistá a pevně zakotvená, opak je podle slov výzkumníka pravdou.

Statistická chyba je totiž i chyba směrem nahoru.

Poslední průzkum se uskutečnil od 13. do 22. září a zúčastnila se ho tisícovka lidí, zdroj: KANTAR pro ČT

Pokud například KSČM vykazuje hodnoty zhruba čtyři procenta, je docela možné, že jich nakonec získá šest. A tedy přibližně deset poslanců. „Co kdyby se do Sněmovny dostala KSČM, ČSSD a jedna ze zbylých stran, například Trikolóra? V tu chvíli hovoříme o 25 poslancích, bezezbytku rozhodujících pro většinu v dolní komoře Parlamentu,“ uvedl Svoboda.

Jeho viděním se tak nabízí jasný směr a vize.

„Premiér Babiš neměl jakýkoli problém s Přísahou, ukazuje se, že neměl výraznější problém vládnout s ČSSD a být podporovaný KSČM. Desítky hlasování se konaly v dohodě mezi Jaroslavem Faltýnkem a Radimem Fialou z SPD. Takže kde je největší problém? V tom, že Andrej Babiš předem neavizuje nepsanou koalici v této podobě,“ upozornil Svoboda.

„Pokud by tak činil, vytvořil by blok a přibližně 47% zisk ve formátu ANO 25 %, SPD 11 % a 12 % pro levicové subjekty, nebo pro jeden levicový a jeden středo-pravý. Tím míním Přísahu a TSS. Nikdo další nepřipadá v úvahu, a to ani mírně rostoucí Volný blok.“

Na většinu to přesto nevychází. „Ne, k tomu se dostanu,“ vysvětluje Svoboda.

Proti tomu by se postavila koalice SPOLU a Piráti se STANem.

„Neměli by šanci. Ani třicet procent pro SPOLU, což absolutně vylučuji, by nedalo v součtu s Piráty padesát procent. Žádná agentura, oficiální ani neveřejné šetření, takto markantní podíl na voličských hlasech neukázala.“

Je patrné, že poslední dobou se události volební kampaně odehrávají spíše na mítincích a do popředí nevyplouvají žádné výrazné spory. Komu to může prospět? Jádra stran jsou podle Petera Svobody daná.

„Nejsilnější kmen má trojice ANO, ODS a SPD. Těm je jedno, kdy se volí. Z našich dat se ukazuje, že nejvýraznější podporu, co se stability týká, vykazuje SPD. Jde o jádro čítající 8 % na preferencích, které se nemění. Vůči celkovým datům mluvím přibližně o 75 procentech, které vždy dají hlas SPD. To je skutečně citelná podpora. Chci tím říct, že SPD má stabilní přispění od lidí, kteří tvoří až 80 % jejího celkového volebního výsledku. To číslo navíc roste, to není vycucané z prstu, vidím to asi šest let každý druhý týden, kdy data hodnotím. STAN a Piráti jsou v tomto ohledu prchliví. Jejich voličů opravdu oscilují od ANO po Přísahu.“

STEM, září 2021

Celá situace je prý nepřehledná zejména pro voliče.

„Ti opouštějí Piráty, to je faktum. Příznivci drtivé většiny stran se Pirátů bojí. Pro Andreje Babiše, a nechápu, že to už dávno neudělal, se nabízí naprosto logická, až primitivní cesta k úspěchu,“ poznamenal nad aktuálními daty Svoboda z Phoenixu.

„Pokud bude Andrej Babiš říkat, že hlas pro ODS je hlasem pro Piráty, má rozhodující tři procenta, která ve výše uvedené povolební matematice zajistí jeho vládě 101 mandátů a další čtyři roky. Pokud se bude vyhraňovat vůči ostatním zástupcům politického spektra, skončí na druhém místě, kam podle našich měření aktuálně míří,“ uzavírá zkušený sociolog pro ParlamentníListy.cz.

A kdyby se o něco podobného pokusila koalice SPOLU, pohořela by. Důvodem je podle Svobody to, že ODS „straší“ koalicí v čele s premiérem Babišem dlouhé roky. „Sice ano, ale když si vezmete, že součet preferencí ANO, KSČM, ČSSD a SPD je nyní kolem padesáti procent, vyšlo by to naprázdno. Petr Fiala není hloupý, dal si to dohromady, proto jde hlavně proti premiérovi, aby si nezavřel vrátka,“ podotýká ještě Svoboda.

