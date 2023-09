Rakušan na nákupech: 453 milionů za 289 škodovek. Speciální výbava. Výbor nic netušil

reklama

Bude platit plánované utahování opasků, a to i v rámci tzv. konsolidačního balíčku, v příštích dvou letech pro všechny stejně? Tedy i pro státní správu a politiky? Tuto otázku si jistě musí klást značná část veřejnosti, když někdy pozoruje poněkud „zvláštní“ kroky vládní pětikoalice. Začalo to už počátkem letošního roku, kdy se vláda rozhodla snížit seniorům zákonnou valorizaci, ale samotní politikové si na svých platech bezostyšně přidali. A také v těchto dnech podobná podivná rozhodnutí stále pokračují. Vládní koalice si například v parlamentu schválila pětinásobné zvýšení limitu pro odměny a dary, které bude moci využívat vedení městských samospráv v rámci úprav v zákonu o obcích.

Ještě více rozpaků pak přinášejí nákupy různých, zejména silových ministerstev. Větší rozruch na mediální scéně třeba způsobil nákup 289 luxusnějších SUV Škoda Kodiaq RS v ceně cca 453 milionů Kč realizovaný Ministerstvem vnitra pro Policii ČR. A to zejména proto, že už v letech 2019-2020 se mělo uskutečnit pořízení nových vozů Škoda Octavia za téměř 2,3 miliardy korun pro české policisty. Opravdu je nutné v současné, krizové době pořizovat pro „muže zákona“ luxusnější vozy, když se plánuje zdražit mladým rodinám pleny, kdy se seniorům sníží valorizace penzí a podnikatelům narostou daně? Skutečně by zatím nestačilo využít jen tři roky staré oktávky i k jiným účelům pro potřeby policie? Vždyť octavie mají přece punc spolehlivých aut. K tomu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i zkušený majitel jednoho většího autoservisu na Ostravsku.

„Oktávky jsou solidní auta, nijak zvlášť poruchová, která při slušném zacházení vydrží najet bez velkých, zásadních oprav klidně i 350-400 tisíc kilometrů, a to se týká ve většině případů také jejich dieselových verzí. Nevím, kolik měly ty policejní škodovky najeto, ale 3 roky stará auta vydrží ještě i několik let náročného provozu, aniž by se musela vyřazovat nebo nějak nahrazovat. Samozřejmě je otázkou jaká je o ně péče, například jaký olej se používá, a jak se s nimi jezdí,“ sdělil nám devětačtyřicetiletý Petr, který svůj autoservis s velmi dobrou pověstí provozuje už 17 let.

Výběrová řízení na nové vozy pro policii bývají někdy problematická

Na lukrativní zakázku 289 vozů Škoda Kodiaq RS v plné výbavě za cenu 453 milionů korun pro Policii ČR upozornila v minulých dnech organizace Kverulant, která jednak zpochybňuje podmínky soutěže, a které se také nelíbí, že v době rekordních deficitů státního rozpočtu se takto utrácí. Zmíněnou zakázkou se už zabývá i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jak nám potvrdil její tiskový mluvčí Martin Švanda, který zároveň uvedl, že podnět se teprve prošetřuje a zatím není tedy jisté, zda ÚOHS zahájí správní řízení.

Podle webu Novinky.cz pak mají tato aktuálně nakupovaná vozidla Škoda Kodiaq se speciální výbavou prý částečně nahradit i vozidla Škoda Octavia, které Ministerstvo vnitra pořídilo v letech 2019–2020. Tento názor ovšem nyní poněkud rozporuje vedení Policie ČR.

„Nejedná se o žádné nahrazování řad vozidel, pouze o přirozenou obměnu a zmíněná vozidla Škoda Octavia budou nadále sloužit. Průběžně vyřazujeme stará vozidla s velkým nájezdem kilometrů, nikoliv 3 roky staré vozy. Pořízení vozidel je jednak zasmluvněno dlouhodobou smlouvou a je především z významné části financováno Evropskou unií, proto je ten zásah do státního rozpočtu mnohem nižší, než kdybychom za dva roky pořizovali vozidla v takovýchto počtech. Nehledě na to, že dlouhodobě avizujeme, že vozový park Policie ČR zastarává a toto je součástí jeho obnovy,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz plukovník Ondřej Moravčík, vedoucí oddělení tisku Policie ČR.

Nicméně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se výběrovým řízením Ministerstva vnitra na dodávku vozidel nezabývá poprvé. Už v roce 2019 ÚOHS zakázku na nákup vozidel MV pro Policii ČR nejprve zrušil kvůli nastavení podmínek.

Drahou zakázku v době všeobecných úspor by měl ministr vysvětlit

Nákup luxusnějších vozidel pro policisty se samozřejmě nelíbí ani zástupcům politické opozice, která už ve více případech upozornila na fakt, že současná vládní koalice je ohledně výdajů nekompromisní zejména vůči větší části veřejnosti, ale má jiný náhled na sporné finanční náklady různých svých ministerstev.

„Tato zakázka vyvolává spousty otázek. Nařčení, že soutěž byla připravena pro jediného soutěžícího, nebo že se jedná o předražený nákup v době, kdy vláda prohlašuje, že stát musí šetřit, by měl pan ministr vnitra jasně vysvětlit. On se ale, jak je jeho zvykem v takových chvílích, schovává a nekomunikuje. Je velmi dobře, že toto výběrové řízení už řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ konstatovala stínová ministryně vnitra za hnutí ANO a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, která působí i v bezpečnostním výboru Parlamentu ČR.

I když zmíněná zakázka vozidel vzbuzuje dost pochybností, dobrou zprávou by alespoň mělo být, že se vozy Škoda Octavia z posledního nákupu před třemi lety nebudou vyřazovat a poslouží dál, jak to nyní zástupci Policie ČR shodně tvrdí. V některých jiných státních institucích se totiž, dle různých kuloárových informací, pak vyřazované vozy ve slušném stavu prodávají zvláště jejich vedoucím zaměstnancům, a to jen za zlomek ceny co by jinak stály v běžných autobazarech, na čemž pak stát určitě tratí.

Ministerstvo vnitra by prý mohlo ušetřit i na jiných výdajích

Je ale spravedlivé říci, že ne všem poslancům a členům Výboru pro bezpečnost Parlamentu ČR nákup luxusnějších a drahých SUV vadí, spíše pak kritizují jiné výdaje ministerstev. To potvrdil i poslanec SPD Radek Koten:

„O tomto výběrovém řízení na nákup vozidel pro Policii ČR bohužel nebyl Výbor pro bezpečnost informován. Co se týká některých parametrů zadávací dokumentace, vycházím z minulého nákupu vozidel za ministra Hamáčka, kde byl mimo jiné nově použit přední zastavovací rám a byl také požadavek na přední elektricky vyhřívané sklo, což tehdy jiní výrobci nebyli schopni technicky splnit. Co se týká zástavby do zavazadlového prostoru s bezpečnostní certifikací pro uložení zbraní, zařízení pro měření rychlosti, telekomunikačních prostředků a majáku, které jsou pro výkon služby policie nezbytné (proto musí být jejich přesná specifikace i v zadávací dokumentaci), tak tato výbava celkem zásadně ovlivňuje cenu vozidla. V minulosti docházelo k obnově vozového parku Policie ČR nárazově, tedy když už nebylo zbytí a vozidla už se nacházela za hranicí jejich životnosti. Usuzuji, že nyní se zřejmě nahrazuje jen jejich část, tedy v průměru 3,8 vozidla pro okres,“ vysvětloval poslanec Koten a pak ještě dodal:

„Také doufám, že nákup těchto vozidel prověří ÚOHS. V rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra je jinak mnoho zbytných výdajů, bez kterých může fungovat. Například se jedná o platby nevládním neziskovým organizacím a jiné ,měkké' projekty, a tam bych především hledal úspory v řádu miliardy korun. To, že vláda není schopna vyhodnotit priority a vytváří deficit veřejných financí, je evidentní a také doufám, že jí to občané v příštích volbách za to spočítají.“



