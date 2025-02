Rakušan proti Okamurovi. Tvrdá slova kvůli Ukrajince

„Českou republiku v tomto hanebném aktu podpory a legitimizace okupace v „referendu 2022“ zastupovali dva čeští komunisté, a to Roman Blaško a Jaromír Vašek,“ napsala Anastasiia Sihnaievska, zástupkyně Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci (USCC) v České republice, v článku uveřejněném v časopise Reflex.

Podporují ruskou propagandu

Podivila se tomu, že čeští občané otevřeně podporují ruskou agresi proti Ukrajině. Návštěvou okupovaných území opakovaně porušili ukrajinské zákony. Papouškují ruskou propagandu a šíří její mnohokrát vyvrácené narativy. „Tyto dezinformace mají především posílit ruskou propagandu jak v Rusku, tak v Česku a představují hrozbu pro demokracii jako takovou,“ dodala Ukrajinka.

Nelíbí se ti tu? Tak vypadni!

Její slova se však dotkla poslance a předsedy SPD Tomia Okamury. „Ukrajinská aktivistka Anastasiia Sihnaievska, která imigrovala před dvěma lety do ČR, veřejně v médiích vyzývá k potrestání Čechů, kteří nepodporují Ukrajinu. Co na to říct? Jestli se ti u nás nelíbí, tak vypadni zpátky na Ukrajinu!“ vyzval ženu na svém profilu na síti X.

Ukrajinská aktivistka Anastasiia Sihnaievska, která imigrovala před dvěma lety do ČR, veřejně v médiích vyzývá k potrestání Čechů, kteří nepodporují Ukrajinu. Co na to říct? Jestli se ti u nás nelíbí, tak vypadni zpátky na Ukrajinu!

Neomalenosti, tvé jméno je Tomio

Válečné běženkyně se však zastal první místopředseda české vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Neomalenosti, tvé jméno je Tomio. A jen pro pořádek, ona nekritizuje Čechy, kteří nepodporují Ukrajinu, ale ty, kteří pomáhají Rusku,“ napsal vládní politik a Okamurovi vzkázal, že je „potrefená husa“.

Neomalenosti, tvé jméno je Tomio.

A jen pro pořádek, ona nekritizuje Čechy, kteří nepodporují Ukrajinu, ale ty, kteří pomáhají Rusku.

Potrefená husa, @tomio_cz?

