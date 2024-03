Rakušan se hádal s Vildumetzovou o migranty: Povinná solidarita? Spíš samozřejmá

reklama

v pořadu poznamenal, že chtít po několika měsících od střelby více informací považuje za „legitimní požadavek veřejnosti". „Je to věc, která je v trestním řízení. Tady se řeší mnohačetná vražda, šetří se jako kterýkoliv trestný čin v České republice," poznamenal s tím, že vyšetřovatelé šetří, jaký byl vrahův motiv.



„To jsou věci, které by se časem na veřejnosti objevit měly. To znamená informace o tom, jakým způsobem střelec uvažoval, jakým způsobem se stalo, že ho systém nezachytil, zda někdy volal o pomoc, zda je to člověk, kde zanedbal systém nějaký náznak, který mohl být prevencí,“ uvedl ministr, co vše má být v šetření. Míní, že policie by první závěry mohla přinést již v květnu. „Nedělejme z toho prosím žádnou politickou kauzu,“ vyzval.



Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) kritizovala, že se poslanci bezpečnostního výboru zatím nemohli seznámit se zprávou týkající se případu. „Vůbec mi nepřijde normální, že pokud má Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia 50stránkovou zprávu o kontrole, vůbec nechápu, proč bychom se my v režimu tajném s podepsáním mlčenlivosti s ní nemohli seznámit,“ pronesla poslankyně, načež ji Rakušan oponoval s tím, že ani on sám nemá více informací. „Vůbec nechápu, proč by toto teď měli vidět politici,“ doplnil.

Mračková Vildumetzová poté kritizovala vládu, že nedostatečně rychle postupuje v krocích pro co nejrychlejší zavedení zbraňové novely a kabinetu vytkla například nedostatečné kroky k co nejrychlejšímu propojení systémů, aby měli o držitelích zbraní přehled i lékaři.



Rakušan se proti tvrzení, že by vláda zbraňovou novelu zdržovala, tvrdě ohradil. „Jestli někdo něco zdržuje, obstruuje v Poslanecké sněmovně… Celý týden obstruujete, aby se nedostalo na lustrák, který se týká vašeho šéfa. Prosím vás, nechte toho. Nevím, kdo zdržuje projednávání v Poslanecké sněmovně,“ pronesl po kritice vlády od opoziční poslankyně.

Následně se diskuze věnovala migračním kvótám. Rakušan odmítl, že by dosti probíraná „povinná solidarita“ byla akorát jiným názvem pro tyto kvóty. „Já bych slovo ‚povinná‘ solidarita nahradil slovem ‚samozřejmá‘ solidarita,“ uvedl s tím, že se v EU hovoří o „flexibilní solidaritě“. „My musíme pomáhat flexibilním způsobem. Třeba Česká republika by při těch všech propočtech, o kterých se mluví, by se z Evropské unie měla podílet dvěma procenty na celkové evropské solidaritě. Dvěma procenty… Vám to přijde hodně? Mně to nepřijde,“ obrátil se Rakušan směrem k Vildumetzové a tvrdil, že v případě neshody na celoevropském řešení bychom měli „trvale uzavřené hranice“, což by pro nás znamenalo mnohem větší náklady. Příkladem v té souvislosti jmenoval kontroly na hranici se Slovenskem.



„Jednotlivé vlády členských států přijdou se strukturovanou nabídkou, jak ta jejich solidarita, která je ve společném evropském řešení, bude vypadat,“ doplnil s tím, že na rozdíl od finanční či logisticko-technické pomoci odmítá třetí možnost solidarity v podobě přijetí uprchlíků.



Mračková Vildumetzová se na tato vyjádřila s názorem, že o kvóty jde. „Evropská komise určila, že státy musí přijmout minimálně 30 tisíc migrantů. To číslo může být daleko vyšší, je tam i distribuční klíč, jak je stát velký a HDP… Kdybychom vycházeli z těch 30 tisíc, tak na Českou republiku je to 900 migrantů,“ vyřkla. Dle poslankyně bychom si mohli vybrat v takové situaci, zdali tyto migranty přijmeme či zaplatíme 500 milionů korun.

„Kvóty to jsou,“ odpověděla Mračková Vildumetzová. S tím Rakušan hlasitě nesouhlasil. „Minimálně 60 procent z 30 tisíc se musí přerozdělit, což znamená, že 18 tisíc se musí dostat do těch jiných států. Pokud se nepřerozdělí těch 18 tisíc, tak Evropská komise může vyvolat takzvané krizové řízení a může to těm státům nařídit,“ řekl následně, během čehož Rakušan několikrát odmítavě opakoval, že tomu tak nebude.



„Vždycky je to aktivita národní vlády, která řekne, jakým způsobem nabízí ostatním zemím Evropské unie pomoc,“ řekl Rakušan a odmítl, že by mohl být nějaký stát EU nucen přijímat migranty. A to říkám české veřejnosti, ať se prosím nenechá strašit a obelhávat: Žádný stát nemůže být nucen na své území přijímat nějaké migranty. Je to prostě od začátku fáma, která se tu podsouvá,“ uvedl.

