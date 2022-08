Rakušan ví, proč ho brání. „Redlův“ šéf rozvědky: Temné vysvětlení

„Sedněte si s Redlem a myslím, že máte určitě cestu do nějaké velké státní instituce,“ doporučuje zájemcům o práci ve státní sféře komentátor Petr Holec po zjištění SeznamZpráv.cz, že se s obviněným nesvéprávným podnikatelem Michalem Redlem stýkal i nový šéf rozvědky Petr Mlejnek. „Vít Rakušan moc dobře ví, proč se nechce vzdát zrovna šéfa civilní rozvědky v téhle době, když všichni víme, co se děje kolem STANu,“ naznačil Holec.

Navázal tak na informaci, že má mít nový šéf české rozvědky Petr Mlejnek podle serveru SeznamZprávy.cz silné vazby na obviněného podnikatele Michala Redla, jenž je považován za hlavu zločinecké skupiny spjaté s pražským dopravním podnikem a hnutím STAN.



„I šéf civilní rozvědky má vazby na Myšáka…“ podotkl se jmenováním Redlovy přezdívky používané v rámci organizované skupiny zapletené do kauzy Dozimetr. Tu v ní měl i Mlejnek, a zatímco Hlubučkovi všichni říkali „Slepičák“, Mlejnkovi se přezdívalo „Plukovník“ – a to zřejmě kvůli jeho kariéře v armádě a na resortu obrany či kvůli tomu, že měl být pro skupinu podle Seznam Zpráv důležitým kontaktem s dosahem do bezpečnostní komunity.

Podle Holce by měl šéf starostů Rakušan na post ministra vnitra rezignovat už jen kvůli předchozí kauze Dozimetr. „Není dobré, aby ministra vnitra dělal šéf strany, kterou šetří policie v tak rozsáhlé údajné kauze,“ vyřkl a odkázal na názor experta na dluhovou problematiku Daniela Hůle, působícího v organizaci Člověk v tísni, jenž míní, že by měl Rakušan okamžitě skončit jako ministr vnitra.

„Milá kavárno (považuji se taky za kavárníka), kdyby Babiš jmenoval šéfem tajné služby člověka s vazbami na mafiány, tak jdete na barikády,“ vyjádřil se Hůle s dotazem, zdali „fakt STAN nemá nikoho, kdo není napojen na mafiány?“

To fakt @STANcz nemá nikoho, kdo není napojen na mafiány?



Milá kavárno (považuji se taky za kavárníka), kdyby Babiš jmenoval šéfem tajné služby člověka s vazbami na mafiány, tak jdete na barikády.



Rakušan by měl okamžitě skončit jako ministr vnitrahttps://t.co/pVz6NpW9g6 — daniel hule (@DanielHule) August 10, 2022

Holce zaujal také názor exministra financí Miroslava Kalouska. „Přiznám se, že se v tom ztrácím. Kvůli kontaktům s Redlem musel odstoupit Petr Gazdík. Kvůli jediné schůzce s Redlem odvolal šéfa České pošty. A u šéfa rozvědky to nevadí? Chtělo by to vydat nějakého průvodce. Normální člověk se v tom nevyzná,“ nechápe exministr vzkaz Rakušana, že mu „to nevadí“.



„No já můžu Miroslavu Kalouskovi napovědět… Já si myslím, že Vít Rakušan moc dobře ví, proč se nechce vzdát zrovna šéfa civilní rozvědky v téhle době, když všichni víme, co se děje kolem STANu,“ naznačil s tím, že Česká pošta se ještě „dá obětovat“.



„Teď si Rakušana na kobereček pozval premiér Fiala. To jsem zvědavý na ty Fialovy signály,“ řekl a predikoval, že Rakušan vyjde od Fialy s vítězným gestem.



Vláda dle něj sice tentokrát další z kauz hnutí STAN přejde, ale zvýší se nespokojenost u ODS, která je nejsilnější vládní stranou. Dle Holce bychom tak již příští rok možná mohli vidět konec vládního kabinetu v jeho současné podobě. „Budou to ještě nějakou dobu táhnout, ale co vím, tak v ODS se už skutečně v té vládě hodně trápí a mají velký problém s kauzami STANu i Piráty, kteří jsou jednou nohou ve vládě a jednou nohou se svými názory v opozici. ODS to nese těžce,“ naznačil.

Raději by dle něj měli urychleně nastoupit i lékaři, aby nedošlo k situaci jako u Redla, jenž byl soudem prohlášen roku 2008 za nesvéprávného. „Říkám si, jestli by neměl nějaký soudní znalec vyšetřit minimálně vedení STANu, jestli jsou svéprávní. Abychom se pak nedozvěděli, že bude mít najednou Vít Rakušan ‚papíry na hlavu‘ a že máme nesvéprávného prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra. To by nebylo moc dobrý,“ doporučuje Holec alespoň u hnutí STAN k preventivnímu zásahu.



Pokud mají lidé zájem o politickou či veřejnou funkci, mají urychleně Redla dle komentátora vyhledat. „Sedněte si s Redlem, pokud vás k němu pustí, a myslím, že máte určitě cestu do nějaké velké státní instituce,“ doporučil po jednom nápadu od diváka.



„Neuvěřitelná“ má být podle jeho názoru také nová vyhláška ministra Síkely o vytápění budov, jež obsahuje tabulku, která v případě nouze akceptovatelnou teplotu v ložnicích, obývácích a kuchyních sníží jen na 18 stupňů, tedy na stejnou teplotu jako na záchodech.

„Z toho plyne, že se v zimě budeme scházet na operačních sálech – tam je dvacítka,“ glosoval komentátor, kde se ohřejeme. Nenašel prý, na kolik stupňů se bude topit ve vězení, pokud by to však byla teplota příjemná, dalo by se prý ohřát na pár dnů i za mřížemi.

Zaujalo jej také rozhodnutí Francie zrušit koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, což byl krok, který ve volební kampani slíbil prezident Emmanuel Macron v rámci snahy o posílení kupní síly Francouzů.



Přestože tamní levice přišla s kritikou týkající se nutnosti zachování nezávislosti médií, záměr nakonec prošel i v Senátu a obyvatelé Francie tak dočasně přestanou platit dosavadních 138 eur (přibližně 3360 Kč) ročně a poplatky za veřejnoprávní média nahradí rozpočtový výdaj vyhrazený z výnosů daně z přidané hodnoty.



„Tahle vláda říkala: ‚Patříme na Západ! Musíme se inspirovat Západem a ne Východem!‘ Co v Evropské unii symbolizuje Západ více než Francie? Pojďme tedy zrušit koncesionářské poplatky. Ať se Česká televize zeštíhlí tak na třetinu a ať se platí ze státního rozpočtu anebo jako ve Francii z daně z přidané hodnoty,“ míní Holec.

Závěrem pak ještě připojil několik slov k podpoře prezidentské kandidatury Petra Pavla režisérem Zdeňkem Svěrákem. Ten v novém spotu obvolává známé, aby připojili podpis pro Pavlovu kandidaturu.

„Řeknete mi, proč si tohle Zdeněk Svěrák opakovaně způsobuje… Proč pořád někoho musí prodávat. Naposledy prodával lidem Starosty a podívejte se, jak to dopadlo,“ podotkl.



Následně upozornil, že bude nekorektní a spustil: „Bývalý komunista podporuje komunistu,“ zaznělo ke členství obou mužů v KSČ s dodatkem, že Svěrák „podepsal antichartu, tak tomu rozumí“.



„Je škoda, že nežije Gustáv Husák. On by dnes byl ideální prezidentský kandidát. Řekl by, že byl v partaji a byl komunista, ale už žádný komunista není a překryl by to celý,“ zaznělo.



Celý záznam můžete zhlédnout zde:

