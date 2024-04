Rakušan ze sjezdu žádá funkci v Bruselu: Nominovat prostě budeme

Vláda České republiky ztělesněná pěti stranami naráží na své limity. S volbami do Evropského parlamentu se totiž bude rozhodovat i o nominaci českého eurokomisaře. A tak významný post by rádi svým člověk zaplnily rovnou dvě strany z koalice. Nejvíc si ho nárokuje hnutí STAN, které nechápe, proč by se mělo dohadovat. Kandidát za STAN je jasný. Jenže ozvali se Piráti, kteří by také rádi dodali na post českého komisaře svého člověka.

Předseda STAN Vít Rakušan počítá s tím, že do křesla evropského komisaře bude vybrán nominant z jeho hnutí. Podal si na to ruku v roce 2021 s tehdy čerstvým premiérem Petrem Fialou. A v této ústní dohodě nevidí žádný problém. „Nevýhoda nepsaných gentlemanských dohod je taková, že si ji pamatují jenom ti, kteří ji uzavírali. Podal jsem si ruku s premiérem, lidí v té místnosti moc nebylo, ale s panem premiérem to interpretujeme shodně. Piráti se sami na svých fórech k tomu také vyjadřují, diskutují a mnozí z nich to vnímají jako legitimní požadavek STANu. Bavit se o tom určitě budeme, ale stejně tak říkám, my budeme nominovat eurokomisaře. Nepochybujeme o našem nároku, nominovat prostě budeme,“ řekl na stranickém sjezdu Rakušan.

Jenže STAN šel do parlamentních voleb 2021 společně s Piráty. A nominace českého komisaře v Evropské komisi byla přislíbena právě koalici Pirátů a STAN. Přečemž Piráti měli podle předvolebních průzkumů daleko větší šancí na vyšší zisk ve volbách, takže post komisaře by tedy obsadil Pirát. Vinou křížkování ve volbách ale STAN Piráty přečíslil a odsunul Piráty na periferii zájmu.

Tam se ale Piráti nemíní ukrývat. Na konci loňského září přišlo celorepublikové hlasování o pirátském eurokomisaři. „Jedinou politickou úrovní, na které Piráti nemají a nikdy neměli svého reprezentanta, je hlavní exekutivní orgán v Evropě, tedy Evropská komise. Díky tomu, že jsme součástí vlády a v souhlasu s koaliční dohodou, že na tento post přísluší nominace Pirátům a Starostům, tuto příležitost nyní máme,“ napsal na Pirátské fórum europoslanec Marcel Kolaja u nominace sebe samého. „Abychom tuto příležitost využili, je potřeba na tuto pozici navrhnout kvalitního kandidáta a já věřím, že mám se svými výsledky, kterých jsem dosáhl, a zkušenostmi a kontakty, které jsem získal při práci na legislativě a v předsednictvu Evropského parlamentu, co nabídnout,“ dodal a následně vyjmenoval svou odbornost a zkušenosti, které by ho pro post komisaře kvalifikovaly.

Pro jeho nominaci hlasovalo 85 % hlasujících. 11 % bylo proti. Zbytek se zdržel hlasování.

Zdá se tedy, že slib učiněný při jednání o vládě ČR těsně po volbách 2021, že eurokomisaře bude vybírat koalice Pirátů a Starostů, chápou obě strany jako slib, že post obsadí svým nominantem.

„Průběžně se o tom budeme určitě bavit do evropských voleb a jméno určitě padne až po volbách, ale je potřeba předtím interně nejen s Piráty, ale i s ostatními koaličními partnery, vést jednání a neformálně se bavit v Bruselu, což taky děláme. Je to mnoho práce, ale my sami rozhodně náš vlastní nárok nezpochybňujeme,“ uvedl Rakušan na sjezdu hnutí, jak informovala CNN Prima News.

Premiér Petr Fiala se ke střetu Starostů a Pirátů postavil s tím, že si vzpomíná, že místo přislíbil Starostům. Ale že uvidí, kdo bude nominovaný. Následně o věci bude hlasovat celá vláda. „Moje chápání bylo, že to budou Starostové, počkáme na nominaci a o ní bude rozhodovat vláda,“ uvedl v pátek pro CNN Prima News Fiala.

Nominantkou za hnutí STAN je Danuše Nerudová, která kandidovala z postu rektorky Mendelovy univerzity rovnou na post prezidenta republiky. Ve volbách neuspěla i přesto, že v její prospěch odstoupil z voleb Josef Středula, hlava Českomoravské konfederace odborových svazů.

