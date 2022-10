Rakušane, šílenost. Kdo mu vlajku sebral, nechápe Jiří Mikeš

reklama

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12779 lidí

Výzva na sociální sítích hovoří o tom, že „je nejvyšší čas vzít si národ a vlajku zpět“. Autorům vadí, že státní symbol zneužívají extremistické a fašizující subjekty. Například šéf vojenské policie Otakar Foltýn napsal: „Kdokoli neuznává základní hodnoty našeho státu uvedené v ústavě, nemá morální právo mávat naší vlajkou. Vezměme si naši vlajku zpátky. Symbolizuje pozitivní hodnoty a nepatří do rukou extremistů. Je naše.“

Jiří Mikeš se však nedomnívá, že vlajka někomu z národa do ruky patří a jiným ne. „Dlouhá léta jsme si u naší vlajky zvykli, že něco znamená, když jsme vyhráli v hokeji nebo jsme se ve fotbale dostali do finále, ale jinak ji nikdo moc nemusel, protože jsme holt byli v totalitě. Byli jsme v RVHP a ve Varšavské smlouvě a nebylo zrovna na co být hrdí – jen na naše sportovce. A nyní jsme najednou pod podobným tlakem a zjišťujeme, že jsme šli z jednoho RVHP do druhého a začíná se nám přikazovat, co máme dělat, a začíná se také ukazovat nadřazenost jejich práva nad naším českým. Každá akce budí reakce,“ vysvětlil Mikeš s tím, že reakcí na federalizaci jsou právě vytažené české vlajky.

Nespokojení lidé vytahují vlajku

„Svým způsobem nás federalizují a dávají do Evropy a některým lidem se to nelíbí, proto znovu vytáhli vlajku, protože co jiného mají? Když se jim něco nelíbí, mají akorát vlajku a ta symbolizuje, že chceme být národem a rozhodovat sami o sobě. Myšlenka Evropské unie byla dobrá, ale zničili to byrokraté a neschopní lidé. Když vidím, jak naši poslanci vystupují v Bruselu a mluví česky… Měli by buď umět anglicky, když berou takové peníze, nebo by si měli najít učitele. Myšlenka panevropství začíná lidi štvát, takže vytáhli vlajky,“ řekl redakci.

Reklamní a mediální odborník považuje za velkou hloupost, že jsou vlajky na Václavském náměstí zneužívány extremisty. „To, že jsou zneužívané na Václaváku, je velká blbost. Jedná se o návrat hrdosti, že jsme tady a že bychom byli rádi, kdybychom měli vládu starající se o národ, ne aby se starala o Ukrajinu. Je hrozné, co se na Ukrajině děje, ale jako první je nutné chránit zájmy této země, a ne přivandrovalců,“ poznamenal.

„Je to špatné, vlajka naopak sjednocuje lidi proti establishmentu. Spousta z nich má pocit, že jsou obelháváni, zneužíváni, že jejich životní úroveň půjde dolů. A co mají vzít jako společný prvek? Je to vlajka. Vezměme si vlajku zpět… Ale kdo jim ji sebral? Měli ji od samého začátku stejně jako ti druzí, vlajka je měla spojovat, ne rozdělovat, jako to dělá tahle iniciativa. Vlajka by měla sjednocovat, a ne aby se říkalo, že někomu do rukou nepatří. Kdyby ti frustráti, trolové a další, jak je nazývají, vzali vlajku Ruska nebo Číny… Ale jestli si berou vlajku svého státu, co je na tom špatného? Jde o jednotící prvek,“ uvedl Mikeš.

Putin v pytli na mrtvoly? Šílenost

Ministr vnitra Vít Rakušan navíc nechal ve státní svátek vzniku Československého státu vyvěsit na Ministerstvu vnitra českou a ukrajinskou vlajku. Mezi ně umístil další, která vypadá jako černý pytel na mrtvoly, v němž je mrtvý ruský prezident Vladimir Putin. „Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši republiku,“ napsal k tomu ministr na sociální síť.

Mikeš se však domnívá, že podobné gesto je hloupost a šílenost. „Měli bychom se chovat jinak. Jestli někdo řekne, že jsme ve válce, a tím někým je ministerský předseda, jde podle mého názoru o hloupost a zbytečný úkaz. Měli bychom se starat hlavně sami o sebe. Do čeho nyní vpadneme v zimě? Kdo ví, jak to všechno s tím plynem a naftou bude a jak to ve skutečnosti je? Vždyť nám nic nepatří. Je to šílenost. Prostě poturčenec horší Turka. Šílenost, Rakušan by se měl starat, aby STAN byl čistý a aby znovu získali důvěru. Tohle jsou laciná gesta, která nic neřeší,“ sdělil.

Dále uvedl, že Rakušanovo gesto příliš nekoresponduje s vyjádřením šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Ta totiž na sociální síti v den státního svátku citovala Tomáše Garrigua Masaryka: „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným. Hodnoty TGM, které zformovaly náš stát před 104 lety, jsou bez ohledu na jakékoliv hranice platné i dnes. Pane prezidente, děkujeme,“ vyjádřila se.

Češi potřebují být hrdí na to, co dokázali

Mikeš potvrdil Masarykova slova o vlastenectví, avšak připomněl, že tento státní svátek je svátkem jednoty, a nedomnívá se, že by výzva nebo vlajky na Ministerstvu vnitra o jednotě vypovídaly. „To je vždy ode zdi ke zdi. Národ začíná být dost rozdělený. Na jedné straně jsou ti, kdo se snaží udržet, co si vyzdobili podobnými vlajkami, na druhé straně si jiní začínají říkat, jestli to zvládnou a dokážou přežít. Začínají mít hluboko do kapsy a ti, které si zvolili do čela, se o ně zrovna moc nestarají, měli by to dělat jinak. Teď se vyrojili všichni, kdo by chtěli být prezidenty. Koukáme na ně a říkáme si, že to jsou lidé, kteří nás mají reprezentovat. Havel, Klaus nebo i Zeman – ať byl jakýkoliv, lidé ho zvolili. Mohli jsme k nim všem mít připomínky, ale koho si zvolit nyní, to já nevím. A tak je to v celé společnosti,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz.

Český národ podle jeho názoru potřebuje být hrdý na to, co Češi dokázali a umějí, ale mít za třicet let stále jednu třetinu platu, který mají Němci nebo Rakušané, označil za strašné: „Strašné. To je něco tak hrozného, že jsme se nedokázali vklínit mezi nejúspěšnější státy, a přitom jsme nejprůmyslovější země Evropy. Oni z nás dělají montovnu, tak na co máme být pyšní, když už ani v tom hokeji neumíme hrát?“ ptal se Jiří Mikeš. V této souvislosti upozornil na vlastenectví Američanů, kterým na domech visí americké vlajky, protože jsou hrdí na to, že jsou Američané. „Bylo by dobré, kdybychom na naši vlajku byli také všichni pyšní, vyvěšovali jsme si ji u domečků na vesnicích a ve městě, abychom si ji nemuseli vyvěšovat jen 28. října. Dnes jdu po Praze a na baráku visí vlajka Ukrajiny, jdu dál a tam je také vlajka Ukrajiny, já to nechápu. Chápu být hrdý na to, že jsem Čech, hrdý na svoji vlajku, ale to pak musíme být jako národ hrdí, že jsme Češi. Ne abychom poklonkovali jako národ lokajů a kuchařek stejně jako za Rakouska-Uherska. A hrdost na vlajku souvisí s tím, zda jsou Češi hrdí na to, co dělají,“ podotkl.

Klopotný pohyb lidí, kapitálu a idejí

Novinář Filip Horký vyvěsil na sociální síť fotku pražské tramvaje, která byla ověšena jak českými vlajkami, tak vlajkou Severoatlantické aliance: „Ano, tohle je naštěstí naše vlajka. Stejně jako vlajka Evropské unie,“ napsal. Mikeš na to reagoval s tím, že do Bruselu jezdil sedm let, když šéfoval evropské Asociaci komunikačních agentur. „Byli jsme výborná parta, ale všichni, kdo tam jezdili z dalších zemí, i ze Švédska, jsme zrovna neměli velký vztah k Evropskému parlamentu. Profesionální asociace dělaly svoji práci výborně a sjednocovaly poznatky, takže jsme dokázali nastavit jednotnou etiku evropské reklamy a vymýtit z ní hrozné věci. A bylo to poučné. Ale když jsme šli do parlamentu a viděli jsme ty budovy plné lidí, kteří nemluví jednou řečí, ale že všichni mluví svým jazykem… A tolik zbytečných úředníků. To pokračuje dál a je to čím dál horší,“ popsal a doporučil Horkému, aby se do Bruselu vydal podívat, jak to vypadá při hlasování, jak jsou obrovské sály nenaplněné a poslanci si v nich žvatlají.

„Většinou se do Evropského parlamentu posílají politici ne zrovna nejvyšších kvalit. V severoamerickém kontinentu mají naftu a jen pár úředníků. Klaus měl pravdu, klopotný pohyb lidí, kapitálu a idejí, ale na to nepotřebuji parlament a rady, aby se v nich politici a úředníci střídali. Ať to překopají a vrátí původní myšlenku, aby Evropa byla jednotná, hrála roli vůči Americe a Číně a nevydávala se zbyrokratizovaným směrem,“ doporučil Mikeš.

Psali jsme: Rakušanova vlajka s Putinem v pytli dělí politiky. Zní i výzvy k odvolání ministra „Vlastenectví není nenávist.“ Ale Rakušan si na ministerstvo vyvěsil mrtvého Putina Trapas! Rakušan nad Letnou. Bobošíková „rozstřílela“ jeho hrozivý výstup na cucky „Projev antisystémových konspiračních teorií hnutí“. Vnitro začalo kádrovat spolky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.