Rakušanova obří zakázka po volbách. Turek otevřel citlivé téma

Poslanec Filip Turek, který se ve středu stal místopředsedou zahraničního výboru Sněmovny, zveřejnil na svém Instagramu osobní video, ve kterém reaguje na situaci po volbách a na kroky končící vlády. Zaměřuje se na to, co považuje za problematické nákupy resortu vnitra krátce po prohraných volbách.
Navázal konkrétně na aktuální debatu o tom, kdo ve vznikající vládě obsadí jaké posty. Podle Turka ale politika není o židlích — a upozornil, že právě „židle“ se teď za stovky milionů nakupují.
Konkrétně Filip Turek kritizuje rámcovou dohodu ministerstva vnitra na dodávku kancelářského a lehacího nábytku až za 300 milionů korun pro celý resort. „Vláda není jenom o židlích, i když...Ministr Rakušan nakoupil židle asi za 230 milionů deset dní poté, co prohrál volby, a my jsme ho upozornili, ať nedělá žádné prudké pohyby,“ uvádí poslanec.
Následně Turek volil smířlivější tón směrem k médiím i veřejnosti: „Vláda je o odpovědnosti a o tom, co přinese nám všem. I vám, moji milí novináři.“ A právě v té chvíli symbolicky pokládá na stůl výtisk Rudého práva, aby poukázal na to, že vláda se podle něj chová stejně jako staré mocenské struktury, které rozhodovaly bez ohledu na vůli lidí. „Ve výsledku jsme všichni na jedné lodi, hodlám hledat kompromisy, nebo se s námi nakonec potopí,“ dodává poslanec, který čelí tlaku médií, konkrétně ze strany Deníku N, který tvrdí, že zveřejňoval na Facebooku rasistické, sexistické či homofobní výroky, což politik odmítá. Stalo se tak poté, co byl oznámen jako kandidát Motoristů na ministra zahraničí.
„Mým cílem je, aby se stát přestal chovat těžkopádně a začal sloužit lidem,“ uvádí Filip Turek. Poukázal i na své evropské zkušenosti: „Už v europarlamentu jsem ve třech nejvýznamnějších výborech a v třetí největší frakci přes rok bojoval proti nesmyslům, které škodí lidem,“ uvedl Turek, který skončil jako europoslanec poté, co získal poslanecký mandát.
Dodal, že v příštích týdnech chce ukázat konkrétní kroky co lze změnit hned a kde bude nutné vydržet a hledat kompromis. „Jsem rád za každou vaši podporu, která pohání můj politický osmiválec. Zůstaňte se mnou,“ vzkázal svým příznivcům.
„Jsem racionálně založený člověk, který miluje, když věci dávají smysl. Do politiky jsem vstoupil, protože spousty věcí a rozhodnutí této vlády přestalo dávat smysl. I po tom, co vláda prohrála volby, se chová velmi iracionálně!“ uvedl Filip Turek v doplňujícím textu.
Závěrem přidal ostrou otázku k plánovanému nákupu stovek elektroaut: „Co si o takových nákupech po prohraných volbách myslíte? Jaký mají důvod a je fér utratit stovky milionů, když už jste ve volbách dali najevo, že si je ve funkci tak úplně nepřejete?“ Narážel tak na to, že ministerstvo vnitra chystá zakoupit cca 400 nových elektromobilů v hodnotě přes půl miliardy korun, z nichž více než polovina má připadnout Policii ČR.
Součástí videa je i krátký pohled do jeho pracovního prostoru, kde ukazuje část své sbírky. Nechybí zde například předměty spojené s britskou politickou tradicí – mimo jiné i materiály a knihy týkající se jedné z nejvýraznějších britských premiérek 20. století, Margaret Thatcherové. V záběrech nechybí ani červená kšiltovka s nápisem Trump 2024, police plné knih – od Orwella přes politické biografie.
autor: Natálie Brožovská