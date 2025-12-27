Vždyť to manipuluje. Igor Chaun se pustil do Pavlova oblíbeného dokumentu

„Přátelé by se neměli rozcházet kvůli rozdílným názorům,“ vyjádřil se digitální tvůrce Igor Chaun k nedávnému sporu s někdejším kamarádem, režisérem Janem Hřebejkem. Česká společnost je podle Chauna rozdělená a vytvořila se v ní, stejně jako za komunismu, „mlčící, nesouhlasící většina“.

Vždyť to manipuluje. Igor Chaun se pustil do Pavlova oblíbeného dokumentu
Scenárista, režisér, prozaik a digitální tvůrce Igor Chaun byl hostem pořadu X talk. Moderátor Luboš Xaver Veselý se ho úvodem zeptal, jestli je dezolát a proruský člověk, jak se v médiích či na sítích tvrdí.

„Pardon. Dezolát a proruský člověk? Já tahle slova neznám,“ zareagoval Chaun. Vzápětí připustil, že je zřejmé, že předstírá, že ta slova nezná. „Nejsem dezolát, respektive pouze v myslích chorých lidí. Jsem normální člověk, který tvoří, žije, dýchá, má rád tuhle zemi a nechce přijímat předžvýkané, jednoznačné, černobílé názory. Ostatně proto jsme se jako studenti podíleli na té změně v listopadu 1989. Ať už je to nyní interpretováno jakkoli, pro naši generaci – a myslím obecně pro lidi – to přineslo obrovskou změnu, obrovské nové možnosti, svobodu, cestování, pro mě tvorbu v 90. letech svobodnou. Takže já jsem naopak, myslím si, normální člověk,“ objasnil Chaun.

Další řeč se točila kolem otázek duchovního života. Host se zamyslel nad magickým významem čísla 12, které je ve Starém i v Novém zákoně vnímáno jako symbol boží síly, autority a řádu. „I člověk, který se považuje za ateistu, nevědomě podléhá těmto starým a silným symbolům,“ zmínil Chaun. Hovořil o mohutné, krásné síle, která prostupuje vším a mluví i s lidmi, kteří si to nepřipouštějí.

Řekl, že se přijal takový, jaký je, a je šťastný, i když ne pořád. Připustil také, že se zakládáním rodiny otálel tak dlouho, až žádnou nemá. „Zajímají mě lidi. Baví mě život, protože vím, že to není napořád,“ svěřil se tvůrce.

Hovořil i o tom, proč se tolik rozčílil kvůli vybírání peněz na „raketu Dany Drábové“. „Jde to mimo moje pochopení,“ řekl Chaun.

Citliví lidé vnímají šípy nepochopení

Zamyslel se, zda politika příliš deformuje filmaře, zda by se od ní neměli spíše distancovat. Zaujalo ho, když těsně před Vánocemi početné skupiny mladých lidí mířily do „Pakulu“, tedy do Kongresového centra, někdejšího Paláce kultury.

„Když jsem ty davy viděl, ptal jsem se, co se děje, kam jdou. Vysvětlili mi, že je organizátoři svezli autobusy a oni míří na promítání filmu Velký vlastenecký výlet. Říkal jsem si, že to snad není pravda. Napadlo mě, že z těch čtyř tisíc aspoň jednu slečnu napravím. Vždyť je to manipulativní dílo. Nevypovídá o pravdě a o důvodech toho konfliktu,“ soudí Chaun.

Začal si situaci natáčet. „A do záběru mi vpochodoval Honza Hřebejk, kamarád, se kterým jsme hodně prožili, pařili, mluvili o umění. – Ty vole, seš to ty?! – A Honza zareagoval, jak zareagoval. Že se mnou nemluví, jde dál. Já bych to přešel, akorát jsem to video zveřejnil. A pak mi přátelé poslali jeho nenávistný status, že jsem promarnil svůj talent, že všichni mnou opovrhují, že by si o mě neopřel kolo a že moji diváci jsou prvoci. Moji diváci jsou i jeho diváci. Psal, že všichni se v názoru na mě shodnou, což je manipulativní argument: ‚Neříkám to jenom já, říkají to všichni.‘ Přistihl jsem se, že v duchu s ním hovořím,“ přiblížil Chaun.

Vedl prý vnitřní monolog o tom, jak by se měl chovat tvůrce, že by se přátelé neměli rozcházet kvůli rozdílným názorům.

„Říct mu, že ho mám pořád v srdci. Nezapomenu ty krásné věci. Říkal jsem si: To natoč! A vzal jsem mobil… A poslal jsem to ven. Asi se to v tom předvánočním čase mělo stát. Má to přes šedesát tisíc zhlédnutí, 1700 komentářů, které z 99 procent říkají: ‚Igore, řekl jste to dobře, my vám děkujeme.‘ Volali mi kolegové režiséři, jeden se u toho rozbrečel, protože až u té konfrontace si uvědomil míru rozdělenosti. Nemám s Honzou problém. Totéž mám s Martinem Mejstříkem, kterého mám taky velice rád, ale on v tom svém – pardon – trošku zastydlém antikomunismu už podle mě nevidí nové hrozby, nevidí, co se děje z opačné strany než z východu,“ osvětlil Chaun.

Hovořil i o tom, proč se věnuje společenskému dění víc než umělecké či duchovní práci. „Dospěl jsem k názoru, že si nemůžu na svém písečku pěstovat pánaboha, pěstovat si duchovno, když kolem mě začíná minové pole, hořící les. Za všech okolností jsem součástí společnosti. Citliví lidé vnímají šípy nepochopení, které se do nás zabodávají. Jako s tou šílenou ‚raketou Dana Drábová‘,“ řekl, a že videa, v nichž se těmto problémům věnuje, pro něj mají „samočisticí efekt“.

A dodal, že, stejně jako za komunistů, se v naší společnosti vytvořila „mlčící, nesouhlasící většina“. Její vznik spojuje s dobou covidové pandemie a s válkou na Ukrajině, kdy se lidé začali ptát, jestli vše je skutečně tak, jak je mainstreamovými médii předkládáno.

