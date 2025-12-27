Zeman promluvil… A naštval

Bývalý prezident Miloš Zeman se v tradičním vánočním poselství obrátil na občany již jako soukromá osoba. Rok 2025 označil za zajímavý a plný významných událostí, z nichž nejdůležitější byly parlamentní volby, které ukončily vládu Petra Fialy a přivedly k moci nový kabinet pod vedením Andreje Babiše.
„K odmítnutí předchozí vlády voliče vedly především problémy jako nejdražší elektřina v Evropě, nejhorší dostupnost bydlení, státní deficit přesahující 1,2 bilionu korun za čtyři roky nebo pokusy o znovuzavedení foltýnovské cenzury,“ řekl exprezident.
Za hlubší příčinu neúspěchu však považuje amatérismus a nedostatek odborných kompetencí většiny členů kabinetu. „Uvedu vám alespoň dva příklady. Měli jsme ministra zemědělství, který se v životě zemědělstvím nezabýval a nic o něm nevěděl, profesí byl vystudovaný teolog a byl to předseda jedné z koaličních stran, a jenom proto se stal ministrem zemědělství. Druhý příklad: Měli jsme ministra financí, který neměl ekonomické vzdělání, což byl světový unikát,“ uvedl Zeman.
Nastupující vládě popřál profesionalitu a odbornost. Pozitivně vyzdvihl, že nový ministr zemědělství je skutečným odborníkem v oboru a ministryně financí Alena Schillerová financím rozumí. Nastupujícímu Babišovu kabinetu také popřál, aby neopakoval chyby předchozí vlády, jako bylo poškození vztahů se Slovenskem, Čínou či Spojenými státy, a aby v těžké práci dosáhl úspěchu.
Exprezidenta kritizovali, Pavlovi za totéž aplaudují
Zeman se také ohlédl za svou prezidentskou rolí při jmenování vlád. Uvedl, že nikdy nezasahoval do programového prohlášení vlády, řídil se zákonem o řešení konfliktu zájmů do 30 dnů po jmenování a hájil ústavní právo prezidenta návrh na ministra přijmout, nebo odmítnout. S úsměvem poznamenal, že ti, kteří ho kdysi kritizovali za odmítání nominantů, nyní aplaudují současnému prezidentovi za stejný postup.
Na závěr poděkoval tisícům lidí, kteří mu přes Facebook popřáli uzdravení po dvou operacích, a zdůraznil, že zdraví je největší životní hodnota, kterou často doceníme až při její ztrátě.
„Poselství Miloše Zemana bylo zmatené a nestojí za komentář (tak jsem žádný nenapsal, byť jsem to měl v plánu). Ale na jednu věc reagovat musím: ‚Foltýnovská cenzura‘? Nebezpečná lež. V Česku žádná cenzura není, ‚foltýnovská‘ ani jiná. Tohle tvrdí jen extremisté a kremrole,“ reagoval na projev na síti X vydavatel Martin Schmarcz.
„Vyslechl jsem Vánoční poselství věčně zlitýho dobytka z Kolína, jehož jméno už nikdy nevyslovím. Tenhle obrázek je z doby, kdy smrděl na zámku v Lánech. Směroplatný je to dodnes,“ nebral si servítky satirik a ilustrátor Václav Novák.
Putin pod každou postelí
Novinář Jakub Železný napsal: „Říct, že někdo byl špatným ministrem? Toť názor, na ten má kdokoli právo! Ale říct, že ministr se stal ministrem jen proto, že byl předsedou koaliční strany, když ten ministr v okamžiku jmenování ministrem nebyl předsedou koaliční strany? To není názor, ale učebnicové dezinfo.“
„Miloš Zeman ve ‚vánočním‘ projevu opět ukázal, že pokud zrovna nehájí přímo politiku Kremlu, tak se zastává alespoň Putinovy prodloužené ruky Fica a komunistického režimu v Číně. V jedné věci je ale konzistentní – střelka na jeho kompasu vždy neomylně ukazuje špatným směrem,“ soudí poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
„Pane Ženíšku, když Zeman řekne, že Fialova vláda amatérsky rozbila vztahy se Slovenskem, Čínou i USA, tak to není obhajoba Kremlu – to je konstatování faktu. Vy ale vidíte Putina pod každou postelí – slepý fanatismus a hysterie! Vánoční poselství jste nepochopil, což u vás chápu,“ vyjádřil se na síti X profil s názvem Michael.
