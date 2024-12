Rakušanovo vrtění psem. Expert rok po střelbě na FF UK vytáhl dvě vážné věci

Rok od střelby na Filozofické fakultě UK se podle Pavla Černého změnilo mnohé v otázce vnímání bezpečnosti: „Lidé si začali uvědomovat, že i když žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, tak bezpečí nemůže být všude absolutně. Do jisté míry musíme i v takového bezpečné zemi za svou bezpečnost přijmout jistou odpovědnost i my sami a hledat možnosti, jak se sami i bránit. Dříve to nikoho nezajímalo, ale bylo otázkou, ne jestli, ale kdy taková věc může nastat. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17446 lidí

Útoku masového vraha, zvláště, když má čin promyšlený a připravuje ho měsíce nebo roky, se zabránit zcela nedá. Ale dá se zásadně omezit počet obětí určitým kroky: „A to kroky preventivními, defenzivními, určitými školeními a opatřeními na školách,“ připomněl elitní policejní instruktor Pavel Černý, a že takovéto projekty v Česku probíhají. Takové osvětové projekty mají pak význam v tom, jak omezit důsledky takového strašlivého činu.

V souvislosti s loňským útokem na FF UK se mluví o omezení možnosti držení zbraní. „Ale střelná zbraň je pouze jeden ze smrtících prostředků,“ řekl Černý na dotaz, zda by se skutečně měly zpřísnit v tomto ohledu zákony. To podle něj koneckonců ukazuje i včerejší útok na vánočních trzích v německém Magdeburku, kde v pátek večer najel do davu ve vysoké rychlosti řidič v autě. Podle dostupných informací incident způsobil smrt nejméně dvou osob včetně batolete a zranění více než 60 dalších, z nichž 15 je ve vážném stavu.

Černý připomněl, že nejmasovější vraždou do doby, než přišla střelba na FF UK, byl v Česku žhářský útok v Bohumíně v roce 2020. Při něm šest lidí uhořelo a pět lidí zemřelo poté, co vyskočili z okna. „Zemřelo jedenáct lidí, a tomu žháři k tomu stačil kanystr, sirky a benzín. A zákonem řešit ten benzín? To by se nedalo, protože by to postihlo celou společnost,“ poznamenal Černý.

„Takže ten politik, který chce dát populisticky pocit jakoby většího ‚bezpečí‘ a ukázat, že pro věc něco koná, sáhne po tom, že se něco snaží zakázat. U nás jsou to kupříkladu zákazy zbraní. Pan ministr Rakušan napřed tvrdil, že zakáže tzv. útočné pušky; pak se ukázalo, že dotyčný masový vrah s tou svou dlouhou zbraní nikoho nezabil. Tak se zvolí další věc, že prý za to mohou tlumiče. Je to něco, jako kdyby se po tragédii v Magdeburku zakazovaly výfuky na auta, aby auta byla hlučnější, abychom tak mohli na útok dříve reagovat,“ připomněl Černý, jak ministr vnitra Vit Rakušan po loňské střelbě na F UK trval na zákazu tlumičů pro krátké zbraně. Na odpor se tehdy postavily střelecké a zbraňové spolky.

Na argumenty, že vrah na FF UK předtím navštěvoval psychiatričku, kde se svěřil s vražednými sklony, ale přesto měl legálně přístup ke zbraním, což je „chyba systému“, Černý reagoval slovy: „My se tu bavíme mj. o tlumičích, ale to nejzásadnější – propojení elektronického systému varování – má platit až v roce 2016, kvůli neschopnosti ministerstva vnitra. To znamená, že váš obvodní lékař, u kterého prodlužujete zbrojní průkaz a měl by vědět o vašem zdravotním stavu, se vlastně nedozví, že se léčíte na závažnou duševní chorobu, to tu nebude ještě další dva roky. To je duch pana Rakušana, který se snaží odvádět pozornost od své odpovědnosti. Je to takové ‚vrtěti psem‘,“ prohlásil Černý.

Poukázal, že přísná pravidla vždy bude dodržovat pouze slušný člověk, nikoli masový vrah. K tomu zmínil případ ze západoněmeckého Solingenu, kdy došlo k útoku nožem, k němuž se přihlásil Islámský stát. „V Solingenu džihádista na ulici pobodá lidi, pozabíjí lidi kolem, v Německu, kde jsou velmi striktní zákazy nožů. Je to ‚legrace‘, když ve stejné chvíli na TikToku džihádisté vyhrožují německému státu obrovskou mačetou. Jen slušný člověk přísná nařízení dodržuje, ale džihádista nebo masový vrah na ně kašlou,“ konstatuje Pavel Černý.

