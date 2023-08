Rasismus Němcové. Romové si jdou promluvit do Senátu s Vystrčilem

reklama

Podle Romů se Němcová a Čunek dopustili manipulujících a nenávistných výroků vůči romské komunitě výroky o tom, že část Romů žije ze sociálních dávek a nepracuje. „Jako znepokojení zástupci občanské společnosti, kteří se hluboce zasazují o podporu tolerantní a inkluzivní společnosti, jsme byli znechuceni nedávnými zprávami a případy urážlivých a diskriminačních projevů některých senátorů,“ stojí v otevřeném dopise, který Vystrčilovi zaslal Michal Miko, ředitel organizace RomanoNet.

Vystrčil uvedl řekl, že výroky obou senátorů si musí teprve prostudovat. „Rozhodně to nepodceňuji. Ale uvítal bych, kdyby se na mě obraceli jinak než otevřeným dopisem,“ uvedl předseda Senátu s tím, že nejdříve bude mluvit s oběma senátory. „Nejsem ale jejich nadřízený a nejsem ten, kdo by jim měl říkat, jak se mají chovat. Jediný, kdo jejich jednání posuzuje, je volič,“ dodal Vystrčil.

Členka horní parlamentní komory Němcová pro Právo popírá, že by její výrok byl rasistický, a nařčení Romů odmítá. „Rozhodně nejsem rasistka, rasistického ani urážlivého výroku jsem se nedopustila. To je vše, co vám k tomu řeknu,“ sdělila Právu.

„Značná část Romů nepracuje a žije právě ze sociálních dávek. Oni jsou ti poslední, kteří by měli protestovat proti tomu, že stát dává podporu uprchlíkům, kteří k nám utekli, aby zachránili své životy. Podpora Romů ze strany státu je mnoho let maximální a společnost je k této menšině velkorysá,“ řekla pro web PrahaIN senátorka ODS.

Senátor Čunek požadavky Romů na zastavení podpory ukrajinským uprchlíkům rozčílily senátora Jiřího Čunka, který trvale kritizuje vyplácení sociálních dávek Romům, z nichž velká část údajně dlouhodobě nepracuje. Pro PrahaIN uvedl, že stát by měl této skupině obyvatel sociální dávky razantně seškrtat nebo odebrat úplně. Říká, že právě teď je k provedení tohoto kroku nejvhodnější okamžik. „Mělo se to stát už dávno. Mezi Romy je velká skupina lidí, kteří nepracují a celý život žijí ze sociálních dávek. Okamžitě by mělo dojít ke změně a sociální dávky těmto lidem by měl stát nekompromisně seškrtat. Teď je na tento krok nejpříhodnější doba. Máme státní dluh tři biliony korun a stát musí šetřit. Proto by mělo dojít i k úsporám v této oblasti,“ řekl serveru PrahaIN senátor Jiří Čunek.

„Velká část z nich celý život nepracuje a žije pouze ze sociálních dávek. Pro normálního člověka je to nepochopitelné. Když se to vezme procentuálně v přepočtu na hlavu, pak Romové zcela jistě v naší společnosti dominují v pobírání sociálních dávek,“ dodal politik.

Senátor Čunek se hájí tím, že jeho výrok byl zkrácený a zkreslený. Pro Právo poté uvedl, že jeho slova nepatřila pouze Romům, ale všem, co sociální dávky zneužívají.

Téma „Romové versus Ukrajinci“ se stalo velmi aktuální po několika střetech. V Brně při potyčce ve veřejné dopravě jeden Rom zemřel, v Pardubicích pár dní poté došlo k bitce asi dvaceti osob, ve které se Romové střetli se třemi Ukrajinci. V reakci na to uspořádali Romové pochod městem.

Vrcholem byl romský „pochod na Ukrajince“ v červenci opět v Brně. Právě ten vyvolal vlnu výroků, proti kterým Romové protestují.

