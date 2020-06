Rasová válka v USA: Trump udeřil. A mrtvý černoch? S ním to prý bylo všelijak

reklama

Dle statistik je Amerika zemí nejpostiženější koronavirem, ale toto téma bylo upozaděno smrtí jednoho muže. Tím mužem byl George Floyd, 46 letý černoch z města Minneapolis v Minnesotě. Jak informuje BBC, vše začalo večer 25. května, když si Floyd šel koupit cigarety, nicméně platil prý falešnou bankovkou. Pokladní zavolal policii. Té řekl, že Floyd nechtěl cigarety vrátit a že vypadal opilý a nedokázal se kontrolovat. Když přijela policie, Floyd seděl v autě, ze kterého ho přítomný policista vytáhl a Floyd se pak 'aktivně bránil spoutání'. Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 8% Nebudou 92% hlasovalo: 738 lidí

Floyd pak prý spolupracoval až do té doby, než ho chtěli posadit do auta. Dle BBC 'zdřevěněl, spadl na zem a prozradil, že má klaustrofobii'. Policisté se dále snažili dostat Floyda do auta, nakonec prý znovu spadl na zem, kde mu jeden z policistů zaklekl krk a Floyd si stěžoval, že nemůže dýchat. Policista Floydovi klečel na krku bezmála devět minut. Po šesti minutách se Floyd údajně přestal hýbat, další policista se snažil najít tep, ale nebyl úspěšný. Nakonec byl Floyd odvezen do nemocnice, kde byl o hodinu později prohlášen za mrtvého. Incident si hned několik lidí natáčelo a fotilo.

Fotografie a video ze zásahu proti Floydovi obletěly USA i svět a rozpoutaly v Americe bouři. Je nutné podotknout, že to není poprvé, kdy smrt černocha kvůli zásahu policie vedla k nepokojům. I nyní došlo k protestům, které se v mnoha případech zvrhly v rabování obchodů a došlo k opakovaným útokům na policejní stanice i policisty.

The radical-left formally divorced itself from America last night. They are domestic terrorists and enemies of the United States. They should be treated as such. pic.twitter.com/GOA3msSOb6 — Dan Bongino (@dbongino) May 31, 2020

Jak informovala místní televizní stanice v Minnesotě , patolog, který se případem zabývá, prohlásil, že na těle nejsou známky udušení nebo uškrcení. Smrt dle něho způsobila kombinace policejního zacházení, zdravotních potíží George Floyda a možných intoxikantů v jeho těle (alkohol či jiné drogy). Oficiální pitevní zpráva však ještě zveřejněna nebyla. Slova patologa ovšem rodina George Floyda rozporuje a chce si zařídit svou vlastní nezávislou pitevní zprávu.

Čtyři policisté, kteří proti Georgi Floydovi zasahovali byli propuštěni, policista, který mu klečel na krku byl obviněn z vraždy. Nicméně vlna násilností a rabování v USA pokračuje. Jedno ze známějších videí ukazuje muže s mečem, který se údajně snažil bránit svůj obchod. Po spršce kamenů, z nichž jeden zasáhl muže do hlavy, se na něj 'protestující' vrhli a po kopancích do hlavy a jiných částí těla muž upadl do bezvědomí.

U prezidenta Donalda Trumpa se protestující nesetkali s pochopením. Vyzval guvernéry a starosty, aby zasáhli silou a obnovili pořádek. K čemuž zřejmě dochází vzhledem k tomu, že v několika státech byla mobilizována národní garda. V Minnesotě, kde k incidentu došlo, je to dokonce poprvé, co byla národní garda mobilizována v celém svém rozsahu.

Trump, jak je jeho zvykem, komentoval události na Twitteru a nedržel se zpátky. Vzkázal starostům a guvernérům, aby přitvrdili. „Tohle jsou ANARCHISTI. Povolejte HNED národní gardu. Svět se na vás dívá a vysmívá se vám a Ospalému Joeovi (Trumpův protivník v nadcházejících prezidentských volbách Joe Biden – pozn.red.) Tohle Amerika chce? NECHCE!“ soptil prezident.

Get tough Democrat Mayors and Governors. These people are ANARCHISTS. Call in our National Guard NOW. The World is watching and laughing at you and Sleepy Joe. Is this what America wants? NO!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

I co se týče viníků má Donald Trump celkem jasno. Minimálně jedním z nich je podle něho organizace ANTIFA, protože podle včerejšího tweetu ji Donald Trump hodlá zařadit na seznam teroristických organizací. A prezident si jako už několikrát postěžoval na americká média, která podle něho šíří „nenávist a anarchii“.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

