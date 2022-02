Ráz na ráz. Rychlá řezničina. Expert z USA Ukrajinu nepotěší

reklama

Jednak popisuje, že Rusko má velice efektivní možnosti útoku ze vzduchu, z moře a ze země. „Ale nemá velkou zásobu naváděných střel, proto zřejmě pozemní ofenziva začala tak brzy po prvních útocích. Rusko má všechny důvody, aby postupovalo rychle,“ říká. Usuzuje, že proto už v konfliktu ruské síly nepoužijí mnoho naváděných střel a budou spoléhat na zbraně s kratším dostřelem. „Stále mají poblíž Ukrajiny pět nebo více brigád se střelami krátkého doletu Iskander,“ podotýká.

So we won't see as many cruise missile strikes as this war goes on, and Russia will have to rely on shorter-range munitions. They still have 5 or more Iskander-M short-range ballistic missile brigades based near Ukraine. — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

V dalším příspěvku pak analyzoval zbytky raket. Prý se jedná o rakety Směrč. „Tato raketa rozhodně není přesně naváděná. Což znamená, že Rusko s největší pravděpodobností už na města útočí nenaváděnou municí. Temné znamení,“ soudí. Rusko přitom tvrdí, že používá ty nejpřesnější zbraně, aby minimalizovalo škody na životech.

An important thing to note: this rocket is almost certainly not a precision-guided munition (PGM). That likely means Russia is already launching non-PGMs into cities. An ominous sign. https://t.co/jYPbiL2EZX — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

Lee se věnoval i zprávám, že Rusko použilo hypersonické střely (překonávající rychlost Mach 5). Podle Leeho jednak nejsou žádné důkazy, že by je Rusko použilo, ale ani je dle jeho názoru použít nepotřebuje.

I've heard people say that Russia has used hypersonic missiles. There is no evidence to suggest that so far, nor would they be needed. — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

Své poznatky pak shrnul: „Jedná se o velkou vojenskou operaci, ve které pozemní síly zaútočí z několika směrů. Cíle jsou mnohem ambicioznější než opětovné dobití Donbasu. Nejhorší scénáře včetně změny režimu a okupace jsou pravděpodobné,“ říká.

„Na několika videích jsou zachyceny naváděné střely zasahující strategické cíle v ukrajinském vnitrozemí, většina z nich jsou pravděpodobně střely Kalibr. Na taktické úrovni používá Rusko raketové dělostřelectvo jako přípravu před pozemní ofenzivou, zejména v oblasti Charkova. Ruské síly postupují z Běloruska, Bělgorodu a Krymu,“ uvádí. „Toto není postupná operace, je vymyšlená tak, aby cílů dosáhla co nejrychleji, a to včetně postupu pozemních sil,“ míní Rob Lee.

Thus far, there have been several videos of cruise missiles launched at strategic targets deep into Ukraine, most are likely Kalibr missiles. At the tactical level, Russia is using MLRS to strike targets in preparation for ground offensives, particularly around Kharkiv. 2/ — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

None of this is a surprise when you look at the Russian military's disposition near Ukraine before this started. The initial priority targets appear to be airfields, air defense systems, probably command and control, supply/ammo depots, and infrastructure targets. 4/ — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

