Reálně hrozí velké zdražování. Poděkovat můžeme do Německa bojovníkům proti uhlíku

Jde o to, že Německo nestíhá plnit cíle snižování emisí, i z toho důvodu tak chce znevýhodnit všechny fosilní zdroje. Z toho důvodu dojde ke zdražení pohonných hmot a k následnému zdražení většiny zboží, a to včetně potravin. Jak upozorňuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček, navýšení nákladů na dopravu bude ovlivňovat cenovou hladinu v Česku, a to minimálně u položek dovážených z Německa. „V této souvislosti lze očekávat zdražení například u potravin,“ řekl jasně.

Původní text ZDE.

Němci konečný návrh, který by měl být zaveden, představí v září. Za jednu tunu oxidu uhličitého CO2 by se mělo platit 35 eur. Cena nafty by tak mohla poskočit zhruba o 11 centů za litr. „Zavedení nové daně z uhlíku povede k absurdní situaci, kdy se daně stanou zcela dominantní složkou ceny nafty,“ domnívá se Křeček.

A dodává, že v Česku tak zřejmě přibude německých řidičů, kteří zde budou tankovat. V případě tedy, že čeští čerpadláři rovněž výrazně nezdraží. Zdražení nafty a benzinu má vést řidiče k tomu, aby přešli na alternativní paliva. „Je pravděpodobné, že v roce 2030 by mohla být poměrně podstatná část německého vozového parku obměněna,“ uvedl vedoucí partner EY pro automobilový sektor Petr Knap.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda pak uvedl, že v případě, že se Německu vskutku přechod na elektromobilitu bude dařit, je ohrožen celý stávající ekonomický model České republiky.