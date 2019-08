Ředitel Deníku N: Pokud do čtyř let nezískáme potřebný počet čtenářů, médium skončí

Simkanič věří, že má Deník N již teď určitý vliv na politiky, i když existuje teprve relativně krátkou dobu. „Ty věci, které děláme, tak mají velký zásah. My ovlivňujeme ty lidi, kteří jsou uprostřed toho dění. Když my napíšeme, že premiér uvažuje o tom, že zruší evropské předsednictví České republiky za tři roky, tak to je nějaký zásah do jednání těch činitelů a přestalo se o tom mluvit, přestože předtím se o tom mluvilo,“ uvedl ředitel média.

„Když napíšeme kauzu ruské byty, kdy odhalíme, že prostě lidé z Ruska tady obchodují s majetkem, se kterým obchodovat nemají, a ten člověk se teď vrací do Ruska na základě té kauzy, která trvala půl roku. Jenom díky nám. Dokážeme v těch věcech, na které se soustředíme, ovlivnit i názory lidí, kteří rozhodují,“ pokračoval.

Zdůraznil, že se snaží nabízet věrohodné zprávy a novináře, kterým se dá věřit. Je si však vědom toho, že není schopen oslovit s tímto konceptem úplně všechny čtenáře. Spoustu lidí, kteří chtějí věřit konspiracím, tak jim věřit budou,“ řekl. Byznys plán deníku počítá se ziskem určitého počtu čtenářů zhruba do čtyř let. Pokud se to nepodaří, tak toto médium prý skončí.

Zaznamenal, že řada lidí šíří dezinformace a řetězové e-maily z přesvědčení, nejsou za to placení. „Podobně zapálený byl i ten sympatizant SPD (Jaromír Balda), který potom řezal ty stromy na vlaky. To je problém. Čtenáři nám říkají, že existuje i mezigenerační rozkol v rodinách. Ani ten jejich vztah nestačí k tomu, aby byl ten rozpor překonán,“ pokračoval v tématu Simkanič.

Poté si posteskl nad tím, že slovenští novináři se k sobě chovají kolegiálněji než ti čeští. „Je to škoda,“ poznamenal s tím, že to může souviset s předchozím zaměstnáním českých novinářů v různých redakcích.

Věnoval se také vztahu novinářů a politiků. Simkanič věří, že vztahy mezi politiky a novináři existovat musí, ale jen na profesionální bázi. Nepovažuje za šťastné, pokud novinář chodí s politiky na pivo. Od politiků by prý očekával, že se také budou chovat profesionálně, byť má pochopení pro to, že jsou politici často pod tlakem, snaží se utíkat z otázky a tak podobně.

V závěru rozhovoru lidem doporučil, aby se zajímali o politiku, protože to, že se kupříkladu mladý člověk nezajímá o politiku, ještě neznamená, že se politici nezajímají o něj, že jeho život neovlivní. Ovlivní ho a tomu mladému člověku se to možná nebude líbit. Proto by se měl zajímat, co se chystá. Zvlášť, když se v posledních pěti letech hraje o to, zda se náš politický systém změní opravdu fatálně. Simkanič o tom nepochybuje.

autor: mp