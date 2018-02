Řekněte, kolik peněz dostává Václav Moravec! Rýsuje se nová kauza

Vedoucí úseku mediálního práva Markéta Havlová tvrdí, že poskytnutí informací o finančních plněních poskytovaných Václavu Moravcovi by zásadním způsobem porušilo jeho právo na soukromí. Sdělila také to, že moderátor po dlouhou dobu svého angažmá nebyl zaměstnancem České televize – a to od 1. ledna 2010 do 31. 12. 2014.

Tazatel se však s takovouto odpovědí nespokojil a požaduje ji podle práva na přístup k informacím. Městskému soudu v Praze tak na konci ledna dorazila žaloba. Soud nyní vyzve ČT k vyjádření, následně, pokud uzná, že občan má na takovéto informace nárok, nařídí veřejnoprávní televizi údaje poskytnout.

Česká televize se vydat informace o platu Václava Moravce brání hned ze dvou důvodů – kvůli ochraně osobních údajů a také kvůli termínu tzv. nové inforamce. „Jestliže instituce nemá požadované údaje ihned k dispozici, nemusí reagovat, protože jejich vyhledání či příprava by pro ni znamenala další práci. Takový postup ČT opírá o rozsudek Nejvyššího správního soudu, jenž má chránit veřejné instituce před neúměrnou zátěží při vypracovávání odpovědí,“ píší Lidové noviny, jež se samy nedočkaly odpovědi na otázku 25 nejlépe honorovaných moderátorů.

autor: vef