Řekové jdou k volbám. Premiér Tsipras prý nejspíš zamíří do opozice

Řekové dnes vyrazili k předčasným volbám. Předpokládá se, že v nich zvítězí pravicová opozice, která slibuje nižší daně. Dosavadní premiér Alexis Tsipras se tak pravděpodobně ocitne v opozici. Bývalý europoslanec Lubomír Rouček (ČSSD) má za to, že si právě Tsipras se svou levicovou stranou Syriza zaslouží hlasy Řeků. Zde jsou důvody...

Před pár lety evropští lídři řešili především řeckou ekonomickou krizi. Na stole byla i možnost, že jihoevropský stát bude vyloučen z eurozóny. Nakonec se tak nestalo, ale pouze za cenu toho, že především němečtí daňoví poplatníci Řekům půjčili a Řekové museli provést některé tvrdé ekonomické reformy.

Dosavadní premiér Alexis Tsipras napřed sliboval, že bude EU vzdorovat, ale později přece jen nějaké ústupky udělal a jeho dosavadní popularita tím utrpěla.

„Pro část svých voličů totiž Tsipras zradil svou původní „protivěřitelskou“ politiku, pro jiné se stal tím, kdo po téměř pěti letech v čele vlády už nese hlavní odpovědnost za to, že se Řekům stále ekonomicky daří výrazně hůře než před krizí. Navíc se pomalu začal rozplývat jeho obraz nového politika, který nebude v očích veřejnosti propojený s klientelismem a korupcí. Tento jeho přerod nejvíce symbolizovala fotka z loňského léta, na níž se původní „komunista light“ Tsipras objevil na jachtě jednoho z milionářských řeckých rejdařů, kde k překvapení svých levicových voličů trávil dovolenou,“ napsal k řeckým volbám server Reflex.cz.

Pro případný konec Tsiprasovy éry v čele řecké politiky je příznačné, že aktuální lídr Nové demokracie, který by ho měl nahradit ve funkci premiéra, ztělesňuje velmi výrazně řeckou politiku, jak fungovala před krizí a politickým zemětřesením, které tehdejší bankrot řecké ekonomiky přinesl. Jmenuje se totiž Kyriakos Mitsotakis, je synem bývalého premiéra Konstantina Mitsotakise, a patří proto i do politické dynastie, k níž se řadí i legendární řecký premiér Elefterios Venizelos, který stál v čele řecké vlády už mezi světovými válkami,“ doplnil server.

Někdejší europoslanec Libor Rouček Tsiprasovi i tak drží palce. Na sociální síti Facebook vysvětlil, proč tak činí.

„V Řecku se dnes konají parlamentní volby. Jak jsem zpočátku neměl rád Alexise Tsiprase a jeho stranu Syriza, dnes bych jej volil. I když tentokrát volby zřejmě nevyhraje. Vyvedl totiž Řecko z finanční krize a vyřešil (navzdory masivním protestům řeckých nacionalistů a odporu řecké pravice) čtvrt století trvající spor o název a uznání sousední Severní Makedonie. A také, z čehož i my bychom si mohli vzít příklad, snížil věk pro volby do parlamentu a ostatních zastupitelských úřadů z 18 na 17 let. Odvážný progresivní politik, který zasluhuje ocenění!“

