Rektor Zima o zdraví Miloše Zemana: Tohle prezident ještě zvládne

Profesor Tomáš Zima prozradil, že zdraví prezidenta Miloše Zemana se zlepšuje, takže členové jeho konzilia nemají tolik důvodů se scházet. Naposledy se prý sešli před Vánocemi.

„Sešli jsme se před Vánocemi a jsme k dispozici dle potřeb. Pan profesor Zavoral coby ošetřující lékař jednou týdně navštěvuje pana prezidenta, který rehabilituje, zkouší chodit, a kterého už vidíme i v každodenním pracovním procesu, takže není důvod frekventovaného setkávání konzilia. Stav hlavy státu se výrazně zlepšil,“ oznámil rektor Zima.

Prezidentovo zdraví se podle profesora Zimy zlepšilo natolik, že se nepochybně vydá ještě na nějakou cestu po Česku a možná i do zahraničí. „Po České republice určitě ano. A možná i do zahraničí. Samozřejmě se to odvine od náročnosti cesty a jeho zdravotního stavu. Myslím, že nějaké cesty jistě zvládne,“ podotkl končící rektor.

Sám prý v poslední době hodně uvažuje o prezidentské kandidatuře.

„Vážně o tom uvažuji, bavím se s lidmi ze svého okolí a chci se bavit i s dalšími, na to teď budu mít i více času. Až se rozhodnu, tak se to lidé určitě dozvědí,“ uvedl Zima s tím, že zatím není jisté, zda bude opravdu kandidovat. Jisté je podle něj jen to, že každý člověk jednou zemře, jen se neví, kdy se to stane.

O tom, kdo nakonec bude prezidentem, tak či tak rozhodne lid.

„To musí říct česká společnost ve volbách, protože jsme v demokratické zemi. Myslím, že by to měl být člověk, který má zkušenost s jednáním s politiky a byznysmeny. Neměl by to být někdo bez zkušenosti s řízením a komunikací. Nechci říkat, jestli to má být byznysmen nebo spíš politik. Měla by to být osoba, která bude společnost spojovat, než ji rozdělovat,“ prohlásil profesor Zima.

Pokud by nakonec přece jen kandidoval na Hrad, do týmu by si prý vybral lidi chytřejší, než je on sám, protože je přesvědčen, že spolupracovníci mají člověku napomoct v dalším rozvoji, a ne mu pochlebovat.

