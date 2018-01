Rektoři vysokých škol jsou zklamaní ze Zemanova vítězství

Rektoři vysokých škol, které oslovila ČTK, vyjádřili vesměs zklamání nad znovuzvolením současného prezidenta Miloše Zemana. Doufali ve vítězství jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Většina z nich se obává zhoršení už tak napjatých vztahů mezi hlavou státu a vysokými školami. Těsný výsledek volby podle nich ukazuje, že je česká společnost rozdělena na dva tábory. Zeman by se ve svém dalším funkčním období měl snažit lidi více spojovat a silněji hájit svobodu a demokracii, myslí si.

Rektoři měli se Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Nelíbilo se jim, že odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Hrad rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera. V roce 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.

Podle Beka bude Zeman v dalším období pravděpodobně pokračovat ve stylu, kterým vládl doposud. „Nečekám nic zásadně nového, spíš mírné přiostření v té útočnosti, protože už nebude potřebovat před veřejností přívětivější tvář,“ řekl.

Potěšil ho větší zájem o volby ze strany občanů. „Doufám, že se toto oživení občanské společnosti projeví i v tom politickém životě. Máme před sebou senátní volby na podzim, které budou v této konstelaci mimořádně důležité,“ uvedl Bek. Uvažuje, že do těchto voleb sám kandiduje.

Za krok zpátky považuje Zemanovo znovuzvolení nastupující rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Petr Sklenička, který patřil do poradního týmu Zemanova protikandidáta. Okolní země podle něj v této době míří opačným směrem. Obává se vyhrocení vztahů mezi Zemanem a vysokými školami, což podle něj může zbrzdit pokrok v ČR. Sklenička by měl do čela ČZU nastoupit 1. února, nejdřív ho ale ještě musí jmenovat prezident.

Podle rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera zúročil Zeman své cestování po krajích, z nichž každý za posledních pět let několikrát navštívil. Volil Drahoše, ale Zemana prý přijímá jako svého prezidenta. Upozornil nicméně, že se obává jeho pevného svazku s vítězem parlamentních voleb ANO. „Trošku bych se bál, aby politická elita, která momentálně vládne v této zemi, nepodlehla chuti sklouznout k autoritářskému vedení země. Z toho trošku obavy mám, to se přiznávám,“ uvedl.

Výsledek voleb zklamal také rektora Ostravské univerzity Jana Latu. „Nevyužili jsme možnost zkultivovat nejen politické prostředí a potvrdit naše proevropské směřování. Škoda,“ napsal ČTK. „Já si myslím, že jsme se mohli vydat na cestu normálnosti a zase setrváváme v marasmu, kde jsme byli doposud,“ doplnil ho rektor Vysoké školy chemicko-technologické Karel Melzoch.

Někteří rektoři se odmítli vyjádřit

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima popřál Zemanovi hodně zdraví a energie do dalšího období. Myslí si, že silné pnutí mezi dvěma skupinami voličů ve společnosti může být nebezpečné. Řekl, že výsledek demokratických voleb je nutné respektovat a přijmout. Podobně se vyjádřili i rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek a rektor Univerzity J. E. Purkyně Martin Balej.

Rektoři Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča a Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Václav Snášel doufají v to, že Zeman splní svůj slib, že bude méně namyšlený a sebevědomý. Podle rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka by se měl v příštím volebním období vyhnout vulgaritám, agresivnímu vyjadřování a komunikaci.

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha doufá v to, že se nebudou opakovat rozpory Zemana s rektory a nebude například problém s jejich jmenováním. Naopak bývalý rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer ve změnu Zemanova chování a postojů nevěří.

K výsledku volby se na dotaz ČTK odmítli vyjádřit rektor liberecké univerzity Zdeněk Kůs, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková a nastupující rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček, který by se po jmenování prezidentem měl ujmout funkce 1. února.

autor: mp