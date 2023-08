Reportáž ČT „na houby“? Stížnost za propagaci nezákonného chování v Událostech

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) podalo stížnost Radě České televize za reportáž o sběru hub. V reportáži v rámci večerních Událostí totiž vystupovali profesionální sběrači hub, kteří si touto činností přivydělávají, ačkoliv to zákon zakazuje. Reportáž podle našeho názoru může být špatnou inspirací pro další návštěvníky lesa, potenciální profesionální houbaře,“ uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Reportáž o profesionálním sběru hub, uvedená 13. srpna v Událostech v České televizi, pobouřila Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů, které se rozhodlo podat stížnost Radě ČT. „Velmi nás zaskočila míra neprofesionality pojetí reportáže ve veřejnoprávní televizi, která ve svém vyznění schvaluje protiprávní chování občanů poškozující vlastníky lesů. Reportáž podle našeho názoru může být špatnou inspirací pro další návštěvníky lesa, potenciální profesionální houbaře,“ uvádí v tiskové zprávě Svoboda.

Svoboda upozorňuje, že profesionální sběr hub v českých lesích za účelem prodeje je nezákonný. Lidé mohou v lesích sbírat lesní plody jen pro vlastní potřeby. V reportáži přitom vystupuje sběrač hub, který si houbařením přivydělává a kilogramy hub od něj odkupují některé gastropodniky. Podle Svobody není z reportáže zřejmé, že takové jednání je v rozporu se zákonem.

„Reportáž naopak vyznívá, jako by to byl skvělý podnikatelský záměr, vyrazit do lesa a sbírat desítky kilogramů hub na prodej. Proti tomu se jménem nestátních vlastníků lesů ohrazujeme. Posláním České televize je mj. poskytovat objektivní a pravdivé informace a přispívat k právnímu vědomí obyvatel ČR. Ve věci zavádějící reportáže jsme se proto obrátili se stížností na Radu ČT. Požádali jsme také Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, aby se vůči prezentovanému sběru lesních plodů vymezilo a uvedlo věc na pravou míru,“ dodal předseda SVOL, jak informuje server nase-voda.cz.

Konkrétně český zákon praví, že sběr lesních plodů je povolen jen „pro vlastní potřebu“. Podle expertů touto formulací není omezeno množství nasbíraných plodů, ale účel sběru. „Návštěvník lesa nepřekračuje rámec zákona, jen pokud provádí sběr lesních plodů proto, aby je sám spotřeboval, nikoliv proto, aby vlastnické právo k nim převedl na jiného. Lesní plody nabyté na základě práva obecného užívání lesů proto nelze zcizovat; jejich komerční sběr je vyhrazen vlastníkovi lesa a osobám, jimž vlastník lesa toto právo přenechal,“ uvádějí právní experti Martin Flora, Jiří Staněk a Ivana Průchová v publikaci Lesní zákon.

Problematická reportáž ČT zprvu informuje o Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství. Češi podle ní v loňském roce nasbírali 39 tisíc tun lesních plodů v rekordní hodnotě 7,8 miliardy korun. Z toho bylo 25 tisíc tun hub v hodnotě 5,2 mld. Kč.

Následně se už reportéři věnují profesionálnímu houbaři, který se chlubí sběrem hub, které následně prodává do vybraných restaurací. Lukáš Návratil ukazuje štábu svou lednici, kde má na 80 kilogramů různých hub a postupně některé houby popisuje. Při tom je na štítku s jeho jménem v dolní části obrazovky napsáno, že jde o profesionálního houbaře. Houby prý Navrátil prodává do padesáti moravských restaurací. Z původního koníčku se prý stalo podnikání před lety, kdy Navrátil onemocněl a už nadále nechtěl pokračovat na manažerské pozici.

V reportáži promluví i jeden ze šéfkuchařů, který si pochvaluje, že jde o lokální houby. Cena hub se pohybuje od 300 do 700 korun za kilogram. Navrátil v závěru reportáže prozradí, že houbařením se zatím neuživí, ale má v plánu rozvíjet svůj byznys tak, aby se to co nejdříve podařilo. Žádná informace jde o protizákonné jednání v reportáži nezazní.

