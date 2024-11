Republikáni ovládnou americký Senát

Agentura AP oznámila, že republikáni budou mít příští dva roky kontrolu nad Senátem. Budou tu mít většinu hlasů. Budou mít nejméně 51 křesel.

„Republikáni získali většinu v americkém Senátu a poprvé po čtyřech letech získali kontrolu nad komorou,“ napsala agentura AP.

