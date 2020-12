Respekt hovořil s mladíkem, který by nejraději zrušil Vánoce. Trpí za kapry i uříznuté stromky

reklama

„Pro mě by bylo ideální je vymazat, celkově si je nijak zvlášť neužívám a slavím je spíše z donucení, abych je nekazil ostatním,“ vyjádřil se muž pro server. S Vánoci má hned několik problémů. Jmenuje „kýčovitost a povrchnost“, ale také i stres, který na jeho okolí dopadá kvůli nákupům dárků.



Dříve měl podle článku Lukáš Štědrý večer velice v oblibě, v období puberty však radikálně změnil názor, jelikož ho Vánoce začaly stresovat.

Fotogalerie: - Vánoční benefiční večírek pro Helppes

A co že se odehrálo, že se pohled muže na Vánoce otočil? Problém má s tím, že si lidé doma zdobí živé stromky a navíc on, coby vegetarián, s hrůzou sleduje kapry, kteří následně skončí na štědrovečerním stolu. Zároveň prý též „cítí rozpaky“, když mu příbuzní musí připravovat porci vegetariánského svátečního jídla.



Jediným důvodem, proč Vánoce ještě úplně nezavrhl, je to, že nechce úplně zkazit radost rodině.



O změnu se snaží drobnými kroky, rodina a přátelé mu však jeho plán sabotují. „Každý rok se snažím se všemi domluvit, že si už žádné dárky dávat nebudeme, ale málokdy to tak dopadne,“ cítí zklamání. Sám by byl radši, kdyby místo dárků jeho přátelé posílali peníze charitě, přesto i on nakonec svůj cl poruší. „Rád lidem dárky dávám – i když se domluvíme, že si je nedáme, raději je koupím,“ shrnuje. Fotogalerie: - Vánoční strom na Hradě

Zatímco v rodině zavedl na dárky kvóty v podobě maximálně jednoho dárku na osobu, u přátel se rozhodl zavést alespoň pravidlo losu, kdy si každý vylosuje osobu, které pořídí dárek. U někoho pak uspěl s úplným zrušením obdarovávání a podle dohody utře i jeho přítelkyně. S tou se dohodl, že nic nedostane. Raději však pro ni stejně připravil záložní dárky.



Nejhorší chvíle Lukáš zažívá, když ho někdo obdaruje; sám se prý cítí jako minimalista a je pro něj „obtížné dárky přijímat“.



Dodejme, že Lukáš není jediný, jenž s hrůzou tráví Vánoce. Problém s některými zvyky mají i někteří aktivisté. Kupříkladu i tento rok se vyrojila myšlenka zrušit tradici v podobě prodeje živých kaprů. „Ryby potřebují vaši pomoc!“ vyzývali aktivisté z organizace Compassion in World Farming. Upozorňovali, že kapři, „inteligentní a citlivá zvířata“, při procesu od výlovu k prodeji zažívají silný stres, bolest a utrpení. Psali jsme: Konec tradičních vánočních kaprů? Pomozte rybám! prosí aktivisté Čechy Psali jsme: Vánoční přání Čaputové: Vrchol stupidity. Místodržící, pohrdá svým národem, šíří se sítí Nová pohádka na ČT. Hezká. Až na... Ježíš byl chudý, připomněl papež o Vánocích. Měli bychom pomáhat Bramborová zlodějna? Než sníte salát, podívejte, kdo na tom vydělá

