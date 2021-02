Respirátory zabíjí. Ilona Csáková se opět předvedla

reklama

„Konečně jste si přišli na svoje čísla a kola byznysu se točí dál! To, že k tomu používáte děti jako rukojmí, je neodpustitelné,“ vypálila Csáková na sociální síti Facebook.

Poté přišla s myšlenkou, že sami politici se odmítají očkovat. Jen to podle zpěvačky nutí dalším lidem.

„Proč nedovolíme naše děti testovat? Protože je nebudeme nikdy zatahovat do podvodu, protože nedůvěřujeme vládě a aktuální jednobarevné politice nejen v ČR, protože s vyděrači nediskutujeme a protože budeme vždy chránit jejich zdraví a bezpečí, což je v plném rozporu s testováním a vakcinací. Žádný politik by vakcinaci a další zdraví ohrožující úkony nikdy nepodstoupil. Sami se před tím, co nařizují, chrání, a proto jsme svědky toho, že to nedodržují,“ pokračovala nekompromisně.

Skutečnost je taková, že prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný, někteří hejtmani a jiní politici už očkováni byli.

Csáková ale raději rodičům nabídla cestu, jak odmítnout testování ve školách. Vychází prý z informací právníka. Rodiče mají podle zpěvačky dát škole písemně vědět, že si nepřejí, aby bylo jejich dítě testováno. A pokud škola odmítne netestované dítě pustit do výuky? Rodiče by to prý měli zaznamenat, aby se mohli později bránit u policie, protože každé dítě přiměřeného věku má podle českých zákonů nárok na vzdělání. Pokud rodiče zavolají policii, ta může rozhodnout, aby bylo protiprávní jednání ukončeno a aby bylo dítě vpuštěno do školy.

„Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, nechte si od policie vyhotovit protokol s popisem události a s konstatováním, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované. Tato věta, či podobně formulovaná věta, z policejního protokolu je klíčová pro následující žalobu proti škole a proti ministerstvu školství u českých a mezinárodních soudů. Důležité je, aby existoval policejní protokol o vaší aktivní snaze dítě do školy dostat, protože jinak riskujete, že škola vás ještě zažaluje, že necháváte dítě doma a tím zameškává výuku a nahlásí vás na OSPOD, a přitom ve skutečnosti to bylo tak, že školník dítě vyhodil ze dveří, ale škola bude tvrdit, že dítě do školy nepřišlo,“ uvedla Csáková.

Jestliže budou mít rodiče v ruce důkaz, že to bylo jinak, mohou požadovat, aby škola dítě vpustila do třídy, nebo mu zajistila distanční výuku.

Otázkou je, zda maturanti 1. března do školy opravdu půjdou. Premiér Andrej Babiš (ANO) už naznačil, že vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci nebude patřit mezi ty, kteří by návrat dětí do škol prosazovali.

Pozornost věnovala také nošení respirátorů, které je na některých místech, např. v MHD, povinné, pokud člověk nebude chtít nosit dvě roušky naráz.

Csáková se podívala, co budou respirátory stát čtyřčlennou rodinu.

„Podívala jsem se na nejlevnější ceny respirátorů FFP2. Cena se odvíjí od počtu kusů. 1 ks Vás cca vyjde na 28 Kč. Při větším objemu máte množstevní slevu. Pro čtyřčlennou rodinu jsou to denně 4 a více kusů, protože, jak se dočtete níže, respirátory mají danou dobu použití a můžou Vás tedy i naopak ohrozit na zdraví, když se nepoužívají správně! Měsíční náklady za respirátory pro čtyřčlennou rodinu nejsou tedy rozhodně nezanedbatelné,“ konstatovala.

Poté všechny lidi varovala, aby používali respirátor správně, protože pokud ho budou používat nevhodně, mohou ohrozit své zdraví, na což upozorňují i sami výrobci. Zpěvačka citovala informace jednoho z výrobců.

„Nesprávné používání nebo nedodržování tohoto návodu na použití může vést k nemoci, vážnému zranění nebo ke smrti. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorách, které obsahují dostatek kyslíku pro podporu života. Nepoužívejte tento respirátor, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %.“

