Revoluce v prodeji alkoholu? Válek chystá. Jenže data odhalila zásadní věc

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 12% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 84% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 13552 lidí varoval, že jde vůbec o nejčastěji užívanou návykovou látku v Evropě a „konzumace alkoholu je v Evropě příčinou každého čtvrtého úmrtí mladých lidí ve věku 19–24 let, a to především v důsledku úrazů“.



„Tři nejúčinnější způsoby, jak snížit spotřebu a škody způsobené alkoholem, spočívají v tom, že se alkohol stane dražším, méně dostupným a méně propagovaným,“ popsal Úřad vlády ČR.



A právě v podobném duchu by rád postupoval také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jenž se netají tím, že by bylo vhodné se vůči alkoholu coby „velmi nebezpečné“ látce vymezit podobně jako proti cigaretám. A to nejlépe na půdě Evropské unie.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatím by mělo být proti alkoholu zakročeno na národní rovině a tým expertů, politiků a zástupců resortů dle ČT24 připravuje návrh opatření, který si klade za cíl zmírnění pití alkoholu. Obsahovat by mohl omezení dostupnosti alkoholických nápojů, prodávat by se mohly například jen v určitých prodejnách či v daném čase. Končící národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v červnu řekl, že by materiál mohl být předložen k připomínkám na začátku letošního podzimu a ukázat se dle něj má, zdali se věc stihne prosadit do příštích sněmovních voleb.



Zatím nejtvrdší postoj k alkoholickým nápojům zaujímají z vládní koalice zejména Piráti. Ti by chtěli nejen zavést v rámci regulace alkoholu varování na etiketách alkoholických nápojů, podobně jako tomu je na krabičkách cigaret, či zákaz reklamy na alkohol v televizi a rozhlasu mezi 6. a 20. hodinou, ale hovoří i o možnosti částečné prohibice.



Členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu (Piráti) zmínila, že by částečná prohibice mohla být zavedena na základě denní doby a alkohol by bylo zakázané prodávat například po 22. hodině. „Omezení doby prodeje alkoholických nápojů je součástí dlouhodobé koncepce, kterou k alkoholu máme, vychází to i z existujících výzkumů. V Austrálii sledovali, že omezení doby prodeje snížilo násilné činy pod vlivem alkoholu, ale také zranění pod vlivem alkoholu. Takže ano, my bychom takové opatření uvítali,“ řekla Michailidu pro server iDnes.cz za Pirátskou stranu.

Fotogalerie: - Oktoberfest a pár piv

Mladí již tolik alkoholu neholdují

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9772 lidí poznamenává, že se Generace Z od alkoholu „odvrací“. Právě na tento trend aktuálně poukazuje nová studie analytické společnosti Gallup, která naznačuje velkou generační změnu v postoji k alkoholu, kdy většina mladých dospělých považuje pití alkoholu za škodlivé, a to i v umírněném množství.

Mladí dospělí ve věku 18 až 34 let ve Spojených státech dle společnosti směřují k tomu, aby pro lepší zdraví pili méně, a stále více Američanů si myslí, že škodí zdraví i „pití s mírou“.



Mladí dospělí častěji než dospělí středního a staršího věku tvrdí, že alkohol představuje zdravotní riziko, a jejich spotřeba alkoholu v posledních letech výrazně klesla. Gallup zjišťoval názory Američanů na zdravotní účinky mírného pití alkoholu od roku 2001 již podesáté a nejnovější údaje z průzkumu letošního července ukazují, že 45 % Američanů míní, že pití jednoho nebo dvou alkoholických nápojů denně škodí zdraví, což je o 6 % více než loni a o 17 % více než při průzkumu v roce 2018.

A new high of 45% of Americans say drinking one or two alcoholic beverages per day is bad for one’s health.



New data: https://t.co/j1KUQQAwji pic.twitter.com/2LBXT2q6ft — Gallup (@Gallup) August 13, 2024

Fotogalerie: - V Champagni sběračem vína

Většina dospělých Američanů tvrdí, že konzumace alkoholu je pro ty, kteří ho pijí, „velmi“ (33 %) nebo „do jisté míry“ (53 %) škodlivá a že alkohol „není příliš škodlivý“ uvedlo 8 %. Že „není vůbec škodlivý“ si pak myslí pouze 2 % Američanů.

Postoje Američanů k alkoholu se mají výrazně lišit podle věku a tvrzení, že má konzumace alkoholu negativní vliv na zdraví, potvrzuje 65 % dospělých Američanů ve věku 18 až 34 let, kdežto ve věku 35 až 54 let jen 37 % dospělých a ve věku nad 55 let 39 % dospělých.

65% of young adults, aged 18 to 34, say drinking is bad for one’s health.



Full story: https://t.co/rqUwipz2yW pic.twitter.com/xnohMZxzm0 — Gallup (@Gallup) August 14, 2024

„Ačkoli není novým jevem, že mladší lidé častěji než lidé ve starších věkových skupinách považují alkohol za nezdravý, nejnovější rozdíly ve vnímání jsou největší, jaké Gallup zaznamenal,“ upozornila společnost.

Fotogalerie: - Za plzeňským do Němec

Mladí dospělí si škodlivost alkoholu nejen uvědomují, ale pijí jej také méně, než to bylo běžné v minulosti. Spotřeba alkoholu, kterou mladí dospělí sami uvádějí, má v poslední době klesající tendenci, což je výrazná změna oproti počátku roku 2000, kdy byla spotřeba alkoholu mezi touto věkovou skupinou na vrcholu.

Podobný náhled mají na problematiku pití alkoholu rovněž mladí lidé v České republice. Mladí Češi ve věku 11 až 15 let. Česká televize informovala, že dle výzkumného týmu studie HBSC Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky, školáci méně než dříve pijí alkohol a zatímco ještě v 90. letech se děti do 15 let věku s alkoholem již setkaly téměř všechny, aktuálně má alespoň jednu zkušenost s alkoholem 73 % patnáctiletých. Snižovat se má také obliba cigaret či marihuany. Naopak více české děti mají holdovat energetickým nápojům.



Také BBC si v posledních letech všímá poklesu oblíbenosti alkoholu u generace Z v Evropě. Poznamenává, že mladí s nástupem do dospělosti nepijí vůbec nebo pijí méně často a v menším množství než starší generace. Stanice podotkla, že z těch, kteří pijí, pije největší část mladých Evropanů (do 39 let) jednou měsíčně (27 %).

Fotogalerie: - V pivovaru Řeporyje

Na ústupu má být u lidí mezi 18 a 25 lety také „pití do němoty“. „Binge drinking alias ‚vožrat se‘ těžce vychází z módy. Dobrá zpráva pro lékaře, špatná pro důchodový systém,“ komentoval klesající trend prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Psali jsme: Zákaz alkoholu. Mezi Piráty téma jede dále, chytl se i expert z časů korony Přehlídka zvrácenosti. Vyoral znechucen olympiádou. A Azovem v Česku Po desáté utrum? Nápad se Pirátům nevyplatil. Dokonce i Babiš si přisadil Překvapení od Pirátů: „Nemá to ve straně podporu.“ S „večerkou“ na alkohol je to jinak