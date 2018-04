Řež všech stran na Barrandově: ČSSD nám už leze na nervy, zaznělo od ANO. Přijdou migranti, varoval Soukup a Zdeněk Ondráček vytáhl Dublin IV

Zástupkyně ANO Taťána Mála kontrovala: "Občané vnímají, že problém není na straně hnutí ANO, ale v tradičních politických stranách, které nás prostě chtějí dohnat do té podpory komunistické strany a SPD. Kdyby Andrej Babiš vyklidil pole a premiérem byl někdo jiný z ANO, tak kolegové budou říkat, že je to jen Babišova loutka," domnívala se.

Úterní povelikonoční večerní Aréna Jaromíra Soukupa se mimo jiné věnovala nekonečnému vyjednávání o vládě. Tedy o nějaké vládě s důvěrou. Ředitel televize Barrandov a moderátor v jedné osobě zapochyboval o úspěšnosti současných námluv mezi ANO a ČSSD a zmínil průzkum, podle kterého si polovina lidí přeje předčasné volby. "Opravdu se snažíme udělat koaliční vládu a najít partnera," řekla poslankyně hnutí ANO Taťána Malá. "Ale z vyjádření sociálních demokratů...," skočil jí do řeči Soukup. "To máte pravdu, z vyjádření sociálních demokratů mě také mrazí. To je jedna z věcí, která mi leze na nervy. Mám pocit, že vyjednává někdo jiný, než kdo potom mluví před kamerami," postěžovala si. Oponoval ji ministr zemědělství v bývalé vládě Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Myslím, že to tak úplně pravda není. Trvá to neuvěřitelně dlouho. Byl jsem u vyjednávání o sestavování vlády před čtyřmi lety. Tehdy se jednalo i pět dní v týdnu, třeba i dlouze přes půlnoc. Zároveň jsme pravidelně informovali veřejnost o těch programových věcech, na kterých jsme se dohodli," upozornil. Už je podle něj načase, aby nějaká vláda s důvěrou vznikla. "Je tu několik stran včetně KDU-ČSL, které deklarovaly, že chtějí jednat o vládě s ANO. Zároveň ale jsme v červnu minulého roku řekli, že pro nás trestně stíhaná osoba je podmínka, pod kterou nejdeme," tvrdil.

Situaci blokuje Andrej Babiš

"Ten pohled je zoufalý. Máme tu od října stranu, která vyhrála volby s třiceti procenty a vládne jakoby těch procent měla sto. Vládnou dost razantně, dost neomezeně. Ta minulá vláda - ANO, ČSSD, KDU-ČSL - měla po volbách 103 hlasů a mohla pokračovat. Jediný kdo tuto situaci šest měsíců blokuje, je Andrej Babiš," přisadil si Jan Farský (STAN). "Myslím si, že je tady pořád šance postavit většinovou vládu. Když se podíváme, kdo dneska rozhoduje v poslanecké sněmovně, tak tam většina je. ANO jako vítěz voleb spolupracuje s SPD a KSČM, mají společně 115 hlasů a prohlasovávají většinu věcí ve sněmovně," povšiml si další z hostů pořadu, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Andrej Babiš se ale chce prezentovat jako evropský politik, tak se mu nehodí do krámu, že je SPD fakticky jeho partnerem na půdě sněmovny, protože pan Okamura je výrazně protievropský. Andrej Babiš se snaží vymyslet nějakou filipiku jak dál vládnout, ideálně sám," uvedl. "Náš postoj je jasný. Vymezovali jsme se proti ANO, volby jsme prohráli. Jsme a budeme opozicí," vysvětlil.

Kromě Malé, Jurečky, Farského a Pospíšila, kteří stáli za pultíkem, seděli další tři politici v první řadě mezi publikem. Mezi nimi i Radek Koten z SPD. "Vidím jedinou věc, která se táhne od voleb až do této chvíle. SPD má zájem prosadit svůj program. To je jediné, o co nám jde a chceme pracovat pro lidi. V poslanecké sněmovně jsou určité strany mající kolem pěti procent. Tyto strany vyvolávají různé mimořádné schůze na odvolávání toho či onoho. V případě kdy se jim to nepodaří prosadit normálně, hledají jiné způsoby. My jednáme s ANO od začátku," řekl předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. On sám si nedokáže představit nějakou spolupráci s ČSSD. "Má tolik kostlivců ve skříni - lithium a další kauzy," upozornil. Svůj pohled sdělil i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. "Jsme státotvorní od samého počátku. Snažíme se, aby zde byla vláda. Sami do ní kvůli programovým neshodám nepůjdeme, ale jsme ochotni ji za určitých podmínek podporovat," sdělil. "Spolupráce s Andrejem Babišem je pro nás nemožná. Ani nám nic nenabídnul. On už své partnery má," konstatoval Karel Krejza, poslanec ODS.

Tradiční politické strany by se měly chytit za nos a respektovat výsledky voleb

Celé téma shrnula Taťána Malá. "Jsme ráda, že se kolegové vyjádřili. Občané vnímají, že problém není na straně hnutí ANO, ale v tradičních politických stranách, které nás prostě chtějí dohnat do té podpory komunistické strany a SPD. Tady úšklebek kolegy Jurečky mě v tom jenom utvrdil. Tradiční politické strany by se měly chytit za nos a respektovat výsledek voleb. A také to, že občané Andreje Babiše zvolili 40 tisíci preferenčními hlasy. Je načase to respektovat a chovat se státotvorně," zdůraznila s tím, že hnutí ANO prosazuje aby Andrej Babiš byl premiérem. "Myslím si, že kdyby Andrej Babiš vyklidil pole a premiérem byl někdo jiný z ANO, tak kolegové budou říkat, že je to jen loutka Andreje Babiše," objasnila.

Dalším výrazným tématem byla migrace, kde se vpodstatě všichni shodli na hesle "Naše země, naše pravidla" i na tom, že by se mělo pomáhat hlavně tam, odkud lidé odcházejí. Soukup připomněl, že podle jedné americké výzkumné agentury lze očekávat další migrační vlnu, tentokrát ekonomickou. Co máme dělat? "Pomáhat v místě, kde je problém, hlídat hranice a mít kvalitní návratovou politiku. Kdo sem přijde a nedostane azyl či nedodržuje pravidla, tak tu nemůže být. Co se týče ekonomické migrace, uprchlíky, které nepotřebujeme, vracejme zpět," domnívala se Taťána Malá. "V Africe jsou problematické státy. Platí, že evropské státy by jim měly pomáhat více. Je třeba řešit příčiny, nikoliv důsledky a nákladné bezpečnostní akce na evropském území. Osobně jsem v mnoha těch státech byl. Viděl na venkově farmáře, jak tam žijí. Velký problém je v tom, aby se ti lidé dokázali sami uživit a vyrobit kvalitní potraviny," vysvětlil Marian Jurečka. "V případě, že bude sucho v Africe, každý rok se tu může dát do pohybu 10 až 15 milionů lidí. To Evropa nemůže absorbovat. My si tady nadáváme, kdo přijímá a kdo ne uprchlíky. Ale peníze Africe, které mají být prevencí, neposíláme v dostatečné míře ani my, ani bohaté evropské státy. 150 milionů korun jako je to teď nebude do budoucna stačit, pokud nechceme, aby se Afrika zvedla a skončila v Evropě," konstatoval Jiří Pospíšil.

"Když poslouchám tři pány řečníky u hlavního stolku, tak jedno oko nezůstane suché. Akorát že vy něco jiného děláte, a něco jiného říkáte. Vzpomeňte na minulé funkční období, kdy jsme přitvrzovali zákon o pobytu cizinců na území České republiky, jak jste vy tradiční politické strany vyhrožovaly, že podáte ústavní žalobu, protože se vám ten zákon zdál příliš ostrý," přiostřil debatu Zdeněk Ondráček. "Správného politika nedělají jen slova, která tady líbivě říkáte, abyste získali potlesk. Počkám si, jak budete hlasovat pro Dublin IV. a další zákony, které nás čekají. Tak se teprve ukáží vaše činy," uvedl. Na protireakci nemusel dlouho čekat. "Dnes je to zrovna 70 let, co byl schválen Marshallův plán pro Evropu. Kdy Spojené státy pomohly s tím, aby se rekonstruovala Evropa. Možná je čas pro Marshallův plán pro Afriku, abychom zastavili to, že bude svět tak ekonomicky rozdělen, že to bude vytvářet nebezpečné pnutí a tenze," připomněl Jan Farský. "A víte kdo Marshallův plán za Československo odmítl? Byli to komunisti poté, co je k tomu dotlačili komunisti z Moskvy. A to nás stálo to, že v České republice se dnes nemáme minimálně tak jako v Německu, protože jsme měli daleko lepší startovací pozici. To je situace kam nás dovedli komunisti. Mohli jsme mít platy jako v Německu," uzavřel Jan Farský.

autor: Oldřich Szaban