Řežba v ČT: Ohrožujete miliardy! nadává Babišova žena. Nejsem expert, ale vy jste jak orloj, řekl Stanjura. A co řvaní na Kalouska? padlo pak

„Je, nebo není Andrej Babiš ve střetu zájmů?“ zněla úvodní otázka od Daniely Písařovicové pro všechny tři hosty. Dostálová uvedla, že za Ministerstvo pro místní rozvoj už se věcí zabývali několikrát, nechali si i od bývalého ministra Kněžínka zpracovat analýzu a mají za to, že Andrej Babiš se žádným způsobem nepodílí na plnění rozpočtu EU ze své pozice premiéra ani ministra. Stanjura byl opačného názoru. „Dlouhodobě jeho firma čerpá evropské peníze, národní dotace, chodí do veřejných zakázek, žádá o investiční pobídky, on je vlastně ve střetu zájmů každý den,“ vysvětloval. Babiš to prý přiznal i veřejně. O střetu zájmů neměl pochyb ani Jakub Michálek. „Stačí se podívat na tu dotaci 100 milionů na výrobu toastového chleba,“ řekl Michálek spolu s tím, že člověk, který o dotaci rozhoduje, je z hnutí ANO a Andrej Babiš si ho tam dosadil. Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 9% Nepřeji 91% hlasovalo: 15500 lidí

Dostálová pravila, že co říká Stanjura, ji pobavilo, vzhledem k tomu, že ODS byla pro zavedení zákona o střetu zájmů. „Dokonce se mu říká lex Babiš a teďkon, když se někdo zachová podle tohoto zákona, tak se to tady rozporuje,“ argumentovala. Vysvětlila větu Andreje Babiše, že jde o útok na Českou republiku, protože pokud by se některá zjištění v auditu aplikovala na všechny české firmy, tak může dojít ke ztrátě až 30 miliard.

Proč si nepočká na odpověď českých úřadů a kritizuje Babiše hned, vysvětlil Zbyněk Stanjura: „Ta zpráva je zdrcující. Ta se netýká jenom toho střetu zájmů. Tam je druhá část, která říká, že firma Agrofert využívá všechny triky, finty, polopravdy, nepravdy ve svých žádostech k tomu, aby vyčerpala každé euro, které je k dispozici.“ A opět uvedl příklad s toastovým chlebem. „Podobné případy dnes a denně. Pan premiér tomu mohl lehko zabránit. Prostě stačilo, aby Agrofert si nechodil pro dotace,“ tvrdil Stanjura. Agrofert má obrat v miliardách a zisk v jednotkách miliard. „A to je firma, která má být podporována z peněz daňových poplatníků?“ ptal se a konstatoval, že Agrofert není ani malý, ani znevýhodněný, tudíž pro něj nejsou dotace určeny. Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dostálová mu s pobavením vyčetla, že operační plán na léta 2014 až 2020 schvalovala vláda ODS. „Všem firmám jste umožnili čerpat tyto dotace, pak se vám to nelíbilo, schválili jste si zákon lex Babiš, pan premiér se podle tohoto zákona striktně chová, a pořád se vám to nelíbí,“ pravila ministryně, ale Stanjura se ohrazoval, že žádný jiný premiér dotace nečerpal a znovu zopakoval své jednoduché řešení, že si Agrofert nebude chodit pro dotace. Dostálová se ptala, proč má být ostrakizována jen jedna firma, na což Stanjura odvětil: „Protože je to firma pana premiéra.“ „Aha, tak to je opravdu řádný důvod,“ ironizovala Dostálová.

Písařovicová se pak ptala Michálka na jeho názor na výtky Andreje Babiše ohledně předání zprávy. Řekl, že je nebere v potaz, dle ministra Hamáčka je zpráva autentická, měla k ní přístup vláda i ministerstva. Že je zpráva pochybná, je fake news od píáristů ANO. „Stejně se chovají píáristé ANO jako ruská propaganda. Vysílaj různý dezinformace, aby vytvořili prostředí, že to není jasný, co je pravda a co není pravda, a snaží se z toho vytěžit, aby z toho nějak vybruslili.“ A ptal se Dostálové, kde přišla na částku 30 miliard. A ta mu odpověděla, že pokud se budou dotace na inovaci rozporovat u Agrofertu, tak se budou rozporovat u všech inovativních firem. A dodala, že za nestandardní způsob zaslání se Evropská komise omluvila a poslala dodatečně průvodní dopis. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Úředníci z řídícího orgánu tedy připraví oficiální odpověď. Toho se chytil Stanjura: „Já nejsem expert na řídící orgány, na to jsou jiní ve vládě a ve Sněmovně, ale jak máme chápat slova Andreje Babiše z neděle, když řekl, že česká státní správa to odmítne? Ti experti ještě nezačali pracovat, že, paní ministryně? Ale vy, další tři členové vlády a pan premiér dneska na mikrofon jste řekli, že je to celé špatně a je to třeba odmítnout, že je to útok na Českou republiku jako celek. To promítnutí osoby Andreje Babiše, Babiš rovná se Agrofert, Agrofert rovná se Česká republika, kdo útočí na Andreje Babiše, útočí na Českou republiku, kdo útočí na Agrofert, útočí na Českou republiku, nikdo z ministerstev se proti tomu neohradil; a teď tady paní ministryně s vážnou tváří říká, že ti úředníci to teprve začnou zpracovávat. Ale oni už mají jasno. Premiér už má jasno od neděle a dnes čtyři ministři, jak na tom orloji pražském, taky říkali, že mají jasno.“ Dostálová se pokusila vysvětlovat, že to byla reakce na to, že důvěrný dokument unikl do mediálního prostředí.

Dle Michálka je zásadní problém to, že Evropská unie dala od projektů Agrofertu ruce pryč. Neproplácí je a projekty typu továrna na toasty platí čeští daňoví poplatníci. „A pokud to bude pokračovat tak, jak to vypadá, tak se dostaneme do té situace, kdy to všechno zaplatíme, a pak to budeme muset zpětně vymáhat,“ dodal Michálek a uvedl, že pozastavení dotací ve Sněmovně zablokovaly ANO, KSČM a SPD. Dostálová to zdůvodnila tím, že Ministerstvo financí z obezřetnosti zastavilo financování z evropského regionálního a evropského sociálního fondu už na podzim roku 2018. Zda to znamená i pozastavení zemědělských dotací však nevěděla, protože platební orgán je prý na zemědělském intervenčním fondu, který je samostatnou jednotkou. Fotogalerie: - Bureši za katr

Došlo i na demonstrace na Václavském náměstí. Dostálová to komentovala, že ji mrzí, že lidí přibývá, protože nevěří, že by všichni demonstrující znali podstatu věci a seznámili se s problémem do hloubky. Ale demonstrovat je prý jejich právo. Vzpomněla na demonstrace proti premiéru Nečasovi a ministru financí Kalouskovi: „Pan premiér si z toho tenkrát taky nic moc nedělal a samozřejmě si prosazoval ty své věci, jak potřeboval.“ Dle Stanjury volební výsledky ANO neznamenají, že si Andrej Babiš bude dělat, co chce, a ostatní mají držet ústa a krok. Odbývání demonstrací, že šli na koncert, je prý neuvěřitelně arogantní. Michálek ještě rozporoval výsledky ANO, prý se v eurovolbách ukázalo, že ANO ztrácí a kritici nabírají na síle.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Šok: Babiši, odstup, zaznělo od ČSSD Tomáš Hanák na Václaváku: Nejsme volové s koblihou v tlamě! Protivládní demonstrace v Praze si všímají i světové agentury Frakce Zelených v EP žádá vysvětlení Babišova střetu zájmů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas