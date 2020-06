Rezoluce Bruselu o Babišově střetu zájmů? Nestane se nic, má jasno Neff

reklama

Anketa Co se Vám nejvíce líbí na Andreji Babišovi? Razance, přímočarost 7% Vize pro ČR 84% Že řídí náš stát jako firmu 2% Hnutí ANO 2% Manželka 5% hlasovalo: 5546 lidí



Tvrdí, že jde o „balkánské poměry“. „Přepsání firmy na manželku mohlo projít v českém právním prostředí. Nicméně tolerance k přepsání na manželku zavání tím, čemu z neznalosti konkrétní situace říkáme tradičně balkánské poměry. Usnesení tedy stvrdilo to, co je zjevné,“ popsal.



Neff si myslí, že by Babiše „srazilo na kolena“, kdyby mu evropské orgány zatrhly proplácení nenárokových dotací Agrofertu. „To se ale taky nestalo. A vida, máme na evropské půdě totéž, co se stalo odrhovačkou české scény. Něco se usnese a nic z toho neplyne,“ poznamenává. Reaguje tak na to, že usnesení EP bylo právně nezávazné. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dotace pro Čapí hnízdo byl podfuk, ale nikdo nedokázal věc pohnat před soud, natož aby soud jednoznačně rozhodl. Toto je totéž v širším měřítku. Složitou mašinerií EU se podařilo protlačit jakési usnesení bez právní závaznosti. Výsledek nula. Agrofert bude nadále pobírat všechny prebendy poskytované evropskou kasou,“ zhodnotil Neff.



Podle Neffa se po rezoluci nestane nic. „Budeme se nadále patlat v polštářové bitvě, která nemůže mít vítěze. Bezzubá opozice se bude ohánět usnesením bez právní váhy a bude mít svoji pravdu, Babiš bude oponovat, že je to výsledek lobbingu jeho oponentů na půdě EU. Což je nepochybně taky pravda. To je to dlouhotrvající pele mele české politiky,“ myslí si.



Babišovi by podle spisovatele výrazně pomohlo média a koncern Agrofert zcela prodat, píše. Neočekává však, že by to šéf vlády uskutečnil: „Když to vezmu jako spisovatel sci-fi, představím si, že by Babiš přišel k rozumu a Agrofert se vším všudy, včetně médií, prodal. Cincinnatus se taky vzdal svého agroprojektu ve prospěch veřejné věci. Jenže to byl Říman a stalo se to v pátém století před Kristem. Je krajně nepravděpodobné, že by se Babiš pochlapil a následoval ho. To se bude dál babrat v těchto sračkách a my s ním. Fotogalerie: - Babiš nejen o Čapím hnízdě

Poslanci Evropského parlamentu páteční rezoluci o Babišově střetu zájmů schválili jasnou většinou hlasů. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie, a zároveň kontroluje holding Agrofert.



Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.



Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování. Psali jsme: „Jste naprostý zoufalec a ubožák!“ Cyril Svoboda to drsně schytal od Zdechovského Babiš viní Evropský parlament z tlaku na českou justici V Bruselu odhlasovali střet zájmů Babiše. A toto se strhlo hned poté Hlasování o Babišovi: Europoslanci se shodli. Má se opozice radovat? „Politický střet s Babišem nevyhrají hlasováním v Evropském parlamentu,“ zaznělo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.