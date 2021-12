Richard Krajčo vzpomíná na Karla Gotta. Dopadlo to úplně jinak, než plánoval

reklama

„Původně jsem vůbec neskládal vánoční písničku. Prostě jsem složil písničku, a až když jsem ji složil, celou tu melodickou linku, tak mi přišlo, že má takovou vánoční náladu. A že pokud do toho vložím vánoční text, takže by to mohla být vánoční píseň,“ sdělil Krajčo k písničce Vánoční, že s Karlem Gottem počítáno od počátku nebylo.

„Já jsem vlastně složil ten text a tam mě napadl ten fórek, že jednak nejdřív přišlo to, že děda Goťáka, protože to opravdu odpovídalo tomu, že můj dědeček miloval Karla Gotta a vždycky nám ho vnucoval o Vánocích, museli jsme ho poslouchat. Takže tam byla takováhle zmínka a vzpomínka na mého dědečka. A pak mě tam napadla vlastně ta citace: Kdepak ty ptáčku hnízdo máš – a tak mě napadlo oslovit Karla Gotta, jestli by tuhletu citaci nezazpíval. To byla původní myšlenka,“ dodal Krajčo.

A jaká byla reakce Karla Gotta, když mu Krajčo zatelefonoval, že by jej rád obsadil? „On mě o tu píseň požádal. Já jsem se mu předem omluvil, že jde pouze o tu jednu větu, jestli mu to nebude vadit, ale že je to takový fórek pro posluchače, a ona se ta situace celá vlastně změnila, on mi začal vyprávět, jak na tom je. Jinak ta písnička se mu líbila, řekl mi, že tu větu nazpívá, ale vlastně jak se to celé změnilo, jak jsem se dozvěděl, jak na tom je, jak jsme spolu strávili nějaký čas, tak jsme vlastně překopali i tuhle vánoční a vznikl z toho poloduet,“ poznamenal Krajčo.

Poprvé byla písnička puštěna loni, rok poté, co Karel Gott zemřel. „Videoklip se dělal až po Karlově odchodu, takže spousta lidí očekávala, že se tam nějak objeví, nebo něco, nám to nepřišlo úplně patřičné. Samozřejmě jsme o tom mluvili předtím, než ta píseň vznikla, ale říkali jsme si, že se v tom videoklipu vydáme úplně jiným směrem,“ dodal Krajčo.

