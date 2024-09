Richterová neměla dobrý den. Hejtman Kuba ji zdrtil na ČT

Proti tvrzení Pirátů se ohradili i Stanjura a Skopeček. „Argumentovat schůzkami, které nikdy neproběhly, je absurdní. Měl jsem dnes několik schůzek, ale žádnou s kýmkoliv z ODS na téma odvolání Ivana Bartoše,“ napsal na síti X Stanjura. „Je to úplný nesmysl, (...) o odvolání pana ministra jsem se dozvěděl z tiskové konference,“ prohlásil Skopeček.

V Událostech, komentářích Olga Richterová komentovala schůzku poslaneckého klubu Pirátů, na níž došlo mezi všemi ke shodě, že Fialův návrh prezidentu republiky k odvolání Ivana Bartoše z postu ministra je „vykopnutím Pirátů z vlády“.

„Shodli jsme se, že to považujeme za jednoznačné vykopnutí Pirátů z vlády, ten způsob, jakým byla porušena koaliční smlouva. Premiér to ani neřekl z očí do očí, takto se přece nejedná,“ prohlásila Richterová. A přirovnala vládu ke vztahu mezi dvěma lidmi: „Přece, když se chce člověk s někým rozejít, tak nejen formálně, ale i lidsky slušně se to dá nějak udělat,“ řekla Richterová.

Hejtman Kuba byl moderátorkou konfrontován s tím, co tvrdili Piráti na tiskové konferenci. Tam zaznělo nařčení, že k výzvě k odvolání Pirátů byl premiér dotlačen mj. i hejtmanem Kubou. „To, že chce pan premiér odvolat ministra Bartoše jsem se dozvěděl z médií. A když jsem chtěl po povodních a po volbách strávit odpoledne se synem, začal mi zvonit telefon, přičemž mi zvonil neustále dvě hodiny, a já musel všem vysvětlovat, že kolegyně Richterová s celou tou partou pirátů lžou a vymýšlejí si nesmysly, že jsem někde mluvil s premiérem, že jsem něco říkal k odvolání Bartoše,“ vypálil Kuba vůči pirátce Richterové.

A pokračoval v palbě. „Rád bych pozval paní Richterovou do jižních Čech, abychom spolu prošli můj diář, kde je napsáno kde jsem byl, a s kým, a aby mi našla místo pro onu tajnou schůzku s premiérem. Projdeme spolu i můj telefon, abychom zjistili, s kým jsem telefonoval, aby viděla, že jsem s panem premiérem mluvil naposledy v sobotu odpoledne, když se sčítaly výsledky voleb. Když už bylo jasné, jak to dopadne, tak mi Petr Fiala po telefonu gratuloval k vítězství. Ale od té doby jsme spolu nemluvili. Až bychom to spolu prošli, tak by mi paní Richterová skočila koupit bonboniéru a kytku a možná by si uvědomila, že bohapustě lhát a takhle plivat po lidech, protože se jim to zrovna hodí, je prostě něco, co se v politice nedá dělat. Ta politika nemůže být o tom, že se chováte jako děti v mateřské školce,“ pálil na adresu Richterové hejtman Kuba.

„Jeho rozhodnutí tak může být odrazem tlaku, kterému podle mě podlehl,“ dovozovala Richterová. „Pan Kuba je podle mnoha různých lidí jeho silným názorovým oponentem ve straně. Ale na mě to působí, jak znám chování premiéra Fialy a jak funguje, velice překvapivé ten způsob, jakým ten dnešní podraz udělal. Je to něco, co mu není vlastní“ vypočítávala Richterová. Kubovi se omluvit odmítla. „Nemám za co,“ dodala.

Richterová rezolutně odmítla tvrzení, že se nejedná o vykopnutí Pirátů z vlády, ale pouze výzvu k rezignaci Ivana Bartoše za zpackanou digitalizaci stavebního řízení. „Kdyby byla podle koaliční smlouvy svolaná schůzka, kde by proběhlo jednání, bylo by to regulérní, ale taková schůzka neproběhla,“ sdělila Richterová. „Premiér Fiala se snaží si udržovat image slušňáka a dneska brutálně porušil koaliční smlouvu, porušil základní lidskou slušnost s podrazem, který jsem nečekala, protože jsem očekávala, že vláda funguje na respektu a důvěře. Kdyby odvolání bylo jen na základu digitalizace stavebního řízení, tak je to úplně jiné. To by se sešlo vedení stran a baví se o tom,“ řekla Richterová a obvinila ODS z toho, že záměrně sypala písek do zavádění systému zrychleného oddlužení, kdy naznačovala, že dluhový a exekutorský byznys je na ODS vlivově navázaný.

Hejtman Kuba se v reakci opět vrátil k tomu, že byl obviněn, a s ním i celá ODS, z kmotrovství a z podrazů a tajných schůzek. „Paní Richterová, posloucháte se? Vždyť to je příšerný. Vy jste mi ani jednou neodpověděla na to, kde jste vzala důkaz, že jsem s panem premiérem mluvil, že jsem mu něco říkal. Prosím, odpovězte na to. Vy tu začnete mluvit o exekucích. Znovu vás prosím, dejte těm lidem, kterým říkáte a spojujete jejich jména s výrazy jako kmotři, strašnej systém rozkrádání, důkazy,“ apeloval hejtman na poslankyni za Piráty.

Následně popsal, jak se chovají Piráti v Jihočeském kraji. „Ale tohle vy děláte úplně normálně. Vy s námi sedíte v kraji, v krajském městě v koalici, kam jsem vás vzal, když ODS měla úspěch 30 %, vy jste měli sotva 5 %, tak jsme vás vzali do koalice, aby v ní nebylo ANO. A vy během kampaně do krajských voleb přijdete s videem, kde si na nás svítíte a tvrdíte, že jsme kmotři. A pak se vaše radní nestydí přijít druhý den ráno na radu a pogratuluje mi, že jsme měli 47 % a vy jste měli 2,3 %,“ popsal Kuba.

„Přestaňte mít pocit, že se v politice můžete chovat jako malé děti, každého poplivat, každého pomluvit, a pak se tvářit jako že se nic nestalo,“ pálil Kuba do Richterové.

Hejtman Kuba vyčetl Pirátům zbabranou digitalizaci stavebního řízení. „Ministři padali za daleko menší problémy. Tohle je velký problém, a dlouho bylo jasné, že to řešit jinak nejde,“ ukázal na Bartošovu vlajkovou loď digitalizace, která se za poslední tři měsíce pod Bartošovou péčí zcela potopila.

Martin Kuba hezky uzemnil místní husopasku ?? pic.twitter.com/al7NPUrKFb — Cyril Střasák (@strasak_cyril) September 24, 2024

