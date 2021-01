Rodina se chtěla načerno ubytovat v Peci pod Sněžkou. Reakce provozního byla rychlá. Pak jsme mu zavolali my. A bylo to ještě rychlejší

reklama

„Takhle to dělá hodně lidí. Domluví se dvě, tři rodiny a vyrazí. Dělalo se to, co jsem slyšel, normálně a běžně v celých Krkonoších. Většinou to byly privátní boudy, hodně lidí skončilo v bytech po místních, kteří odjeli k příbuzným, takže teď v únoru jsme chtěli vyrazit taky,“ rozvedl redaktorovi své pohnutky.

Slovo dalo slovo a trutnovský podnikatel opravdu dostal od svého známého krátký seznam, kde by prý bylo ubytování načerno možné.

„Vzal jsem telefon, zavolal tam. Hned po prvním vyzvánění to někdo vzal. Nejdřív jsem hovořil s paní. Rovnou mi řekla, že jestli volám kvůli prázdninám, že nemůže. Že je jí to líto, ale že se už bojí. Pak zavěsila. Tak jsem vlastně ani nestihl poděkovat, a hned potom jsem volal na ten druhý kontakt. Tam to vzal pán, majitel penzionu, který nejprve zjišťoval, od koho volám. Řekl jsem mu, o koho jde, on odpověděl, že to je v pořádku, ale že mi nemůže vyhovět. Tak jsem se ho zeptal, když ví, od koho volám, proč to nejde? Už jsem byl trochu nepříjemný, protože jsem dětem slíbil, že na hory určitě zajedeme. A víte, co mi na to řekl? Že by moc rád, ale že má na únor úplně plno… Tak jen to jsem vám chtěl říct, abyste věděli, jak to vypadá na horách, kam se lidi jezdit nebojí, protože tam ten koronavirus rozhodně nelítá,“ uzavřel náš čtenář.

ParlamentníListy.cz v té souvislosti oslovily ve čtvrtek a v pátek přibližně padesátku hotelů a penzionů v lokalitě Pece pod Sněžkou. Řada provozovatelů, majitelů nebo recepčních se našemu dotazu ani nedivila. Všichni svorně potvrdili, že popsaná praxe není tou jejich.

„My neubytováváme, některé hotely v Peci Vás ubytují na základě pracovní cesty, které ale od včerejška také zakázali – spíše omezili, nebudou se vztahovat na členy rodiny,“ sdělila Lenka Holečková z boudy Pod Sněžkou.

„Zdravím, Penzion Koula je uzavřen,“ uvedl stručně Roman Koula.

Páteční pohled na Relaxpark v Peci pod Sněžkou (zdroj: webkamera města)

„Zdravím Vás z Pece. Náš hotel je již od 18. 12. 2020 na základě vládních nařízení uzavřen a neposkytuje ubytování ani na služební cesty, takže naše obsazenost je 0 procent. Jak dlouho bude tento stav ještě trvat, nejsme schopni říci a bude záviset na uvolnění vládních nařízení. Jaká je praxe v ostatních ubytovacích zařízeních v Peci pod Sněžkou, se budete muset dotázat u konkrétních ubytovatelů,“ znělo z Hotelu Horizont.

Podobně je na tom i Bouda Máma. „V současné době je obsazenost v našem zařízení 0, neboť máme hotel zavřený. Až to vláda povolí, tak otevřeme.“

„U nás je zavřeno do odvolání od vlády, ale hosté zájem mají, dělají si předběžné objednávky, kdyby se situace změnila,“ přišla odpověď z penzionu Doulík.

Jelikož jsme oficiálně nepochodili, požádali jsme našeho čtenáře o poskytnutí kontaktu na majitele penzionu, kde je prý ubytování načerno pro rodiny běžnou praxí. Po chvíli přesvědčování nám ho dal. Jestli však jeho rozhovor s majitelem trval ani ne půl minuty, pak rozhovor s redaktorem PL sotva pět vteřin: „Kdo že jste? Novinář? Tak běžte do prdele,“ sdělil. Vzápětí od něho přišla SMS: „Prosím vás, já měl z toho všeho sotva na provoz kuchyně, tak pokud je to alespoň trochu možné, vynechte mě, nechci mít oplejtačky, máte u mě večeři zdarma!“

Jméno majitele a ani jeho provozovny samozřejmě uvádět nebudeme.

Dodáme však, že služební cesty na hory jsou sice povolené, ale řada lidí je zneužívala k rodinným dovoleným. Setkávání lidí na svahu nebo u okének s občerstvením, o čemž PL informovaly opakovaně, vyvolávalo obavy epidemiologů. Vláda i z toho důvodu zatím nepočítá s otevřením lyžařských středisek. Služební cesty se nově smějí konat pouze bez doprovodu rodinných příslušníků.

