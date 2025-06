Rok 2023. Klíčový rozsudek. Marvanová rozšířila kauzu bitcoiny

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v pátek 30. května oznámil rezignaci poté, co vyšlo najevo, že jeho resort v rámci elektronické aukce prodal sporné bitcoiny v hodnotě téměř jedné miliardy korun. Tyto kryptoměny přitom dříve patřily pravomocně odsouzenému obchodníkovi s drogami Tomáši Jiřikovskému. Celou věcí se nyní zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Ani tři dny po ohlášené rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka neutichá rozruch kolem kauzy darovaných bitcoinů. Po dalším vysvětlování a důkladném vyšetření volá nejen opozice, ale i někteří koaliční partneři. Opozice rovněž volá po demisi celé vlády.

Katastrofální kauza, říká senátorka

Úvodem ke kauze bitcoinů, která vedla k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka, senátorka Hana Kordová Marvanová uvedla: „Musím říct, že je to katastrofální kauza. Vůbec bych nevěřila, že se to může stát za jakékoliv vlády za posledních třicet let. Myslím si, že to vůbec nemá obdoby. A že se každý den, každou hodinu vynořují nové a nové otázky,“ sdělila v pořadu Interview ČT24.

„Jeví se to prostě tak, že Ministerstvo spravedlnosti zatáhl pan ministr do naprosto nepřehledného, podezřelého obchodu a uzavřel smlouvu s někým, kdo patrně tím sledoval to, že mu pomůže ministerstvo asi vyprat ty peníze nebo mu umožní ty bitcoiny převést neznámo kam. Nedovedla bych si představit, že tohle může přes nějaké ministerstvo projít,“ pozastavovala se členka horní parlamentní komory.

„A kladu si otázku nejen, proč to nenapadlo pana ministra, že to takto nelze dělat, ale proč někdo jiný, kdo to připravoval, neřekl, že to má rysy podezřelého obchodu. A nelze věřit báchorce, že napravený hříšník, odsouzený na devět let za drogové obchody, daruje státu miliardu. To je pohádka, které se vůbec nedá věřit,“ pokračovala Kordová Marvanová.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo podle Marvanové klíčovou chybou

Senátorka Kordová Marvanová zpochybnila původní informace o tom, že by bitcoiny neměly trestní původ. „Myslím si, že ty informace, tak jak byly na začátku prezentovány, nejsou pravdivé, protože bitcoiny byly ukryty v těch peněženkách, ke kterým měl přístup jen ten odsouzený, orgány činné v trestním řízení nevěděly, že tam ty prostředky jsou, protože jim neumožnil přístup do toho úložiště, k těm peněženkám.“

Vysvětluje, proč podle ní policie tehdy nemohla bitcoiny zabavit. „To znamená, že každý právník, advokát ví, že pokud chce policie něco zabrat, nějaké předměty, tak musí vědět, že ten předmět existuje. Pokud ten pachatel znemožnil přístup k těm bitcoinům v tomto případě, tak nebylo možno o nich rozhodnout,“ dodala.

Dále zmínila, že se seznámila s klíčovým rozsudkem Nejvyššího soudu z července 2023. „Existuje více rozsudků – nemám je všechny k dispozici –, ale obstarala jsem si rozhodnutí Nejvyššího soudu z července 2023. To rozhodnutí je naprosto překvapivé a bylo klíčové: zvrátilo postoj orgánů činných v trestním řízení i soudů nižších stupňů, které předtím nechtěly ty elektronické prostředky tomu odsouzenému vydat právě proto, že by jimi mohl buď prát špinavé peníze, nebo pokračovat v trestné činnosti.“

„To je vše uvedené v tom rozhodnutí. Nechápu, jak to, že Nejvyšší soud nařídil ty prostředky uvolnit. Byla jsem překvapená, že se za to přimlouval i zástupce Nejvyššího státního zastupitelství – opět v rozporu s postoji nižších stupňů státních zástupců,“ řekla s překvapením, že rozhodnutí podpořil i zástupce nejvyššího státního zastupitelství.

Podle ní tak došlo v roce 2023 k průlomu, který měl závažné důsledky. „V roce 2023 došlo k průlomu: justice nařídila vrácení elektronických prostředků. V tomto případě to vnímám jako vážnou chybu justice. Ale byla to věc nějakého právního hodnocení.“

Důrazně proto odmítla tvrzení ministra Blažka, že by soudy potvrdily legální původ bitcoinů. „Z rozsudku je jasné, že není pravda, co říká pan ministr – že rozsudky a soudy konstatovaly, že ty prostředky, ty bitcoiny, které tam jsou ukryté, nepocházejí z trestné činnosti. Protože soudy a policie o těch prostředcích vůbec nevěděly,“ zopakovala.

„Naopak – před dvěma lety se o tom, že tam prostředky v nějakých vysokých sumách jsou, dozvěděl od advokáta toho odsouzeného ministr nebo jeho náměstek. A podle mě to měli ohlásit policii,“ poukázala na to, kdy se o bitcoinech ministerstvo poprvé dozvědělo.

Nejasnosti kolem informování dalších institucí

Senátorka Hana Kordová Marvanová rovněž upozornila na problematický bod darovací smlouvy, která zmiňuje, že o převodu bitcoinů mělo být informováno i Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „V darovací smlouvě je uvedeno, že bylo informováno Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mě by zajímalo, v jakém rozsahu,“ sdělila další otázky ohledně kauzy na Ministerstvu spravedlnosti.

