Umělci po kauze Blažek sejmuli vládu i své kolegy. Tvrdá výzva

Zmíněných známých osobností jsme se ptali, co celkově na takzvanou „bitcoinovou kauzu“ říkají a zda by dle jejich mínění v této souvislosti měla skončit vláda. Zajímalo nás také, co říkají na postoj mimo jiné ministra Blažka, premiéra Fialy či prezidenta Pavla.



Ivan Vyskočil: Kam se na nás hrabe Sicílie, Palermo…



„A nejhorší na tom je, že my už vlastně ani nic nekamuflujeme. My to jen tak jako zmírníme nějakýma kecama, které jim stejně tedy nikdo nevěří. Ale hlavně, že se nestydí, po těch letech, zase těsně před volbama, vytáhnout Čapí hnízdo s nějakýma utrápenýma 50 milionama a napálí to miliardou za nějaké bitcoiny. A ještě to posvětí tím, že to jde přes Ministerstvo spravedlnosti. To už snad není ani k smíchu,“ kroutí hlavou herec a dodává:



„Ale co se divíme, protože justici mají pod palcem… Vezměte si to hanebné odsouzení učitelky Bednářové, která byla dvakrát osvobozená a oni to tam vrátí. Řeknou tak nesmyslné důvody toho odsouzení, že prostě většina si to takto myslí, tak to musí odsoudit. Prostě je tady vidět, že oni si mohou dělat, co chtějí,“ říká naštvaně a vrací se k „bitcoinové kauze“.



„Co může být po bitcoinové aféře? Jedině to, že se zvedne celá země a půjdeme všichni demonstrovat, aby už tito zločinci vlastizrádní, šli do pr*ele. Protože plní přesně to, co říkají – na prvním místě je Ukrajina a to, co se děje tady, co se děje českým lidem, je jim úplně takzvaně u zadku. Tak ať jdou do toho zadku, už tam měli dávno čtyřikrát být,“ vzkazuje a vzpomene i své herecké kolegy. „Že se nestydí kolegové, kteří to ještě omlouvají a případně i podporují,“ kroutí nechápavě hlavou a na závěr dodává: „Ti lidé, kteří to ještě volí, tak ti musí být snad padlí na hlavu. Karma je zdarma a ono se jim to vše vrátí. Třeba i tím, že upadnou do bídných poměrů.“



Michal Gulyáš: Uvidíme, jak si žerou ruce, nohy, hlavy…



Vyjádřil se i další známý herec, Michal Gulyáš. „Tohle není jen vnitřní souboj mafiánských ubožáků z naší vlády. Tohle, dle mého úsudku, narafičil někdo z venčí. Možná prostřednictvím někoho zevnitř. Budeme svědky kouzla, které nám odhalí ty nejodpornější charaktery představitelů současné moci v naší zemi. Uvidíme, jak si žerou ruce, nohy, hlavy... Dívejte se, hlavně vy libtardi, na představitele svých ideálů!“ vzkazuje a pokračuje:



„Prasečí špína bude prýštit veřejnosti před zraky a sluchy až do voleb, protože tyhle pijavice se ne a ne pustit koryt naditých biliony. A to je jen špička ledovce. Toto jsou první křiklavé důkazy, že to není demokracie, ale mafianismus. Pro mne z toho vyplývá nejen volit jiné lidi a strany, ale změnit systém. Tohle už nám sloužit nemůže. Tohle bude už jen škodit. Tahle kauza, stejně jako Dozimetr a další, dokazuje, že systém se posunul nad propast a půda pod ním se bortí. Ďáblové lži padnou do propasti a berou nás sebou za to, že jsme jim to dovolili, aby kradli, podváděli, lhali, korumpovali a šlapali po právu a zákonech. Budou se dít strašné věci; jim jde totiž opravdu o všechno!“ varuje na závěr.



Bruno Solařík: Premiér Fiala tomu nerozumí? A výrok prezidenta…



„Zaslechl jsem premiéra Fialu, jak se holedbá, že od Blažka o bitcoinech věděl, ale že tomu nerozumí, takže za nic nemůže. To by myslím úplně stačilo jako zdůvodnění pro jeho odchod z politiky, o uvolnění pozice předsedy vlády nemluvě,“ míní publicista a autor literatury faktu Bruno Solařík a pokračuje: „Pokud jde o pana prezidenta, zaujal mě jeho výrok, že „za situace, ve které se nacházíme“, by demise vlády „zemi neprospěla“. Není zřejmé, jakou zemi má přesně na mysli, hádal bych Lichtenštejnsko nebo Ukrajinu. V každém případě se on i Fiala spolu s celou vládou nacházejí v situaci, za které by neprodlená demise všech dohromady nesporně prospěla zemi, známé pod názvem Česká republika.“



Vadim Petrov: Vláda nepadne… bude mlžit, vymlouvat se...



Velmi jasně a stručně promluvil i člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. „Vláda nepadne. Musela by přiznat chybu. Místo toho bude mlžit, vymlouvat se, nakonec řekne, že za tím je Rusko, a proto musíme více zbrojit atd. Sláva Ukrajině. Je to už čistý bizár,“ podotýká neradostně.



Schneider: Ježkovy oči! Takhle balamutit za bílého dne…



„Jak by ministr měl ovlivnit rozhodnutí soudu, přestože to právní řád neumožňuje, právník nenaznačil, ale ze smyslu nabídky vyplývá, že onen právník takovou možnost shledal reálnou (další spekulace ať si již laskavý čtenář vyvozuje na své riziko).“



Z tisku pak dodává. „Právník Titz v nabídce kauzu svého klienta shrnul se závěrem, že nelze prokázat, že by zajištěné věci byly částečně pořízeny i z nelegálně získaných peněz.“



A přidává další svůj komentář. „Zajištěné věci možná byly pořízeny z legálně nabytých peněz – otázkou ale je, zda lze za ‚věc‘ považovat virtuální bitcoinovou peněženku na kryptoměny, sofistikovaně uloženou v softwaru zajištěné elektroniky. Software ani peněženku přitom nelze ztotožňovat s kryptoměnou samotnou, protože v softwaru zašifrovaná peněženka je jen branou k ní, takže nelze hovořit o tom, že by software (tedy ‚věc‘) obsahoval kryptoměnu. V tomto duchu je výrok právníka nepřesný a významně neúplný. Nadto ze srovnání daňových přiznání klienta s výší obsažené kryptoměny jednoznačně vyplývá důvodné podezření, že klient si tuto sumu nemohl vydělat legálně, což znamená okamžitou stopku v jakémkoliv dalším jednání pro kohokoliv s byť jen průměrnou inteligencí a morální integritou, kdo s běžnou dávkou předběžné opatrnosti dodržuje právní řád této republiky. Jako idealista bych si dovolil do této množiny zahrnout i ministerstva spravedlnosti a financí a vnitra, jakož i zpravodajské služby a Úřad vlády, včetně premiéra, ovšemže prezidenta nevyjímaje, leč život přináší velmi tvrdá procitnutí do reality, jak vidno,“ říká Jan Schneider a opět z tisku „připomíná“:



„Ministr spravedlnosti Blažek prohlásil, že převzetí daru (oněch 30 % z virtuální měny, nacházející se v daném okamžiku v zakryptované peněžence ve vrácené elektronice) rozhodně prý nemůže být trestný čin, protože dárce neměl z celé transakce žádný prospěch.“



„Darknetové tržiště je prostředí sofistikovaného organizovaného zločinu. Jakýkoliv kontakt s ním kontaminuje celou vládu. Premiér Fiala by měl neprodleně podat demisi, a to buď z důvodu, že o tom všem věděl, anebo z důvodu, že o tom všem nevěděl. Politická odpovědnost je každopádně na něm.“

