Zločinci budou chtít bicoiny zpět. Expert k Blažkovi. Jde o život

Pavel Blažek za český stát přijal bitcoiny v hodnotě miliardy korun od Tomáše Jiřikovského, který byl v minulosti odsouzen za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský bitcoiny schraňoval na portále Nucleus, který až do svého zániku býval jedním z největších nelegálních tržišť na světě a kde se pomocí virtuálních měn obchodovalo s drogami a se zbraněmi.

Kauzu s bitcoiny nakonec Blažek neustál a minulý týden na síti X oznámil svoji rezignaci na post ministra spravedlnosti. Nechce prý poškozovat pověst koalice SPOLU před podzimními parlamentními volbami.

„Po dohodě s předsedou vlády Petrem Fialou jsem se rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti. Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice,“ uvedl Blažek.

Roman Týc na Facebooku vysvětloval, jak Jiřikovský vlastně k bitcoinům přišel a proč mu nyní hrozí nebezpečí.

„Jiřikovský se spojil s ďáblem, spojil se s reprezentanty státní moci, a to té nejvyšší. Možná, že nemohl jinak, protože bitcoiny ukradl. Většinu bitcoinů nevydělal na provizích z prodeje drog, ale on je šlukl lidem, kteří je dali v jeho shopu do zástavy, tedy tyto bitcoiny měl uvolnit v momentě, pokud zboží dorazilo v pořádku kupujícímu. Tedy mnoho dealerů z celého světa nedostalo za své zboží své bitcoiny. Doteď se mohl Jiřikovský tvářit, jako že mu je sebral stát, protože dealeři viděli na blockchainu, že se bitcoiny nehýbají. Po odsouzení znají jeho totožnost, teď vědí, i kde bydlí, a nyní už vědí i to, že k bitcoinům má přístup. Podsvětí bude chtít své bitcoiny zpět a je to kurva hodně bitcoinů. Dnes se bavíme o miliardách a nevěřme Blažkovi, že šlo jen o miliardy tři – blockchain nikdy nelže,“ uvedl Týc.

V rozhovoru pro týdeník Echo doplnil, jak se celá situace pravděpodobně odehrála a proč je Jiřikovský v ohrožení života. „Lidi si asi neumějí představit, jak funguje darkweb, ale když to popíšu laicky, je to ta část internetu, kam se nedostanete přes Google a kde nejsou žádné regulace. A to je příležitost pro všechny, kdo chtějí prodávat něco nezákonného, a pravděpodobnost, že vás nikdy nechytnou, je tam vysoká,“ vysvětloval Týc.

„Tomáše Jiřikovského vnímám jako matláka, který udělal ty největší chyby, které mohl. Protože když se chce člověk pohybovat na temné straně internetu a společnosti, tak nemůže z trestné činnosti utrácet za luxusní auta a nemovitosti a pak se vymlouvat, že to byly peníze od dědečka a podobně,“ pokračoval Týc a vysvětlil, jak Jiřikovský přišel k miliardám v bitcoinech.

„On držel bitcoiny ostatních prodejců až v hodnotě dvanácti miliard korun, přičemž následně zavřel ten svůj market,“ uvedl Týc. Jiřikovský byl podle něj jen prostředník dealerů, který držel jejich coiny, a když byl před lety odsouzen, jeho digitální peněženka zmizela. Tím, že ji nyní znovu otevřel a provedl i onu transakci na Ministerstvo spravedlnosti, Jiřikovský podle Týce ohrozil svůj život. „Tam jde o miliardy a pro ty drogové dealery to je podobné, jako kdybyste brali peníze Escobarovi v Kolumbii 90. let,“ přirovnal.

To, že si peníze vzal do státního rozpočtu Pavel Blažek a tvrdil, že jsou to čisté peníze a od Jiřikovského jde o formu nějakého pokání, označuje Týc za úplný nesmysl. „K tomu se ani nejde vyjádřit, tomu snad nikdo nevěří. K tomu, co udělal Blažek, existují dva pohledy. Buď je ten člověk úplný idiot, nebo je to desperát, tady neexistuje žádná jiná alternativa,“ má jasno Týc.

„To musel celé někdo vymyslet, to je evidentně vymyšlená celá konstrukce, struktura a předpokládám, že tím architektem byl advokát Karim Titz, který si uvědomil, jak blízko je nějakým miliardám,“ spekuluje Týc.

Policie celou transakci aktuálně šetří a Blažek vyvodil politickou odpovědnost, ale ta věc je podle Týce mnohem zamotanější a vážnější. „Protože podle dat z blockchainu, kde jsou zaznamenány všechny pohyby digitálních měn, je zřejmé, že v té elektronické peněžence byly coiny až za dvanáct miliard korun. A ty mohly být součástí nějaké transakce,“ upozorňuje.

„Já nechápu, že přední představitel toho státu a systému udělal všechno pro to, aby ten stát a systém zpochybnil. Ten můj status na Facebooku sdílela celá řada lidí napříč politickým a společenským spektrem, ať už to byli liberálové, tak nějaké proruské weby a tak. Je to docela vtipné, že se Blažkovi na sklonku kariéry podařilo spojit úplně všechny, protože tohle nasralo fakt úplně všechny,“ dodal ironicky Týc.