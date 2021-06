Romancov: Vrbětice? Máme kolem sebe EU a NATO. Rusko nám nemůže ublížit

reklama

Česká republika žádá po Rusku plnou náhradu škod způsobených explozemi ve Vrběticích. Ruská strana požadavek označuje za vyděračství. „Zatím všechny reakce z míst, která lze označit termínem oficiální, jsou jednoznačně negativní,“ řekl k tématu Romancov. „Je naprosto v pořádku, že Česká republika se tímto způsobem ozvala, protože když už jsme k téhle kauze zaujali stanovisko, tak se máme snažit tu kauzu dotáhnout do konce,“ prohlásil dále expert.

Očekávat ale úspěch takové žádosti by podle něj bylo naivní. „Protože současný ruský režim je režim, který v Evropě opakovaně rozpoutal válku, je to režim, který anektoval protiprávně území svého souseda,“ vypočítával Romancov s tím, že v porovnání s Ukrajinou jsou Vrbětice a česká žádost o odškodnění za ně jen „kapkou v moři“.

Může podle Romancova požadavek Čechů na odškodnění ještě více vyhrotit vztahy s Ruskem? „Ono už v tento okamžik není v podstatě kam. Ono došlo k tomu, že počet diplomatických zástupců byl paritně srovnán, to je náš obrovský úspěch, o tom není sporu. A momentálně to není kam moc vyhrocovat. Je nepochybné, že si to Rusové budou pamatovat, budou tím proti nám operovat, a já doufám, že si to my tady bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet politická situace, budeme pamatovat rovněž,“ prohlásil expert.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Rusko také zařadilo Českou republiku spolu s USA na seznam tzv. nikoliv přátelských států. Co to vůbec znamená podle Romancova? Nemá snad Rusko ve světě jiné nepřátele? „Zdá se, že ne, nicméně Rusko má napjaté vztahy s kdekým. Třeba s Gruzií, Ukrajinou a Moldávií, to samé platí pro pobaltské státy, to znamená, že těch zemí, se kterými má ten současný ruský režim problémy, je obrovské množství.“

Psali jsme: Elf Kartous píše o fotbale: Orbán, ruský doping, zamíchal i „našeho rasistu“ Kúdelu

Velvyslanec na moskevské přehlídce? Politický geograf Romancov je znechucen, prý jsme stáhli ocas

To, že jsou na seznamu „nepřátel“ Ruska pouze USA a Česká republika, neuměli sami Rusové podle Romancova dostatečně vysvětlit. S podivem také prý je, že na seznamu není třeba Ukrajina, kde momentálně probíhá v podstatě válečný konflikt. „Tady Vladimir Putin dostal sám sebe do pozice, která sice jemu vrásky na čele neudělá, a to ne proto, že tam má tolik botoxu. On si může dovolit Českou republiku pomlouvat nebo ignorovat,“ uvedl jízlivě Romancov.

„Rusko nám bude určitě komplikovat všechny aktivity ve všech mezinárodních organizacích, kde jsme rovněž přítomní. Příkladem by mohla být třeba OSN. Ale v tom bezprostředním případě, krátkodobém horizontu, nám Rusko může těžko něco udělat, protože to důležité, co z Ruska jde, to jsou ty energo suroviny, ale tam Česká republika uspokojuje svoje potřeby prostřednictvím burzy v Rotterdamu. Rusům se pochopitelně nelíbí, že byli vyškrtnuti z tendru na Dukovany, a budou si to pamatovat,“ prohlásil dále expert.

Česká republika nemůže Rusku jako malý stát podle Romancova příliš uškodit, ale tím, že jsme prý obklopeni Evropskou unií a NATO, tak Rusko nemůže ublížit ani nám. „Kdyby EU a NATO neexistovaly, bylo by to jinak,“ prohlásil výhrůžně Romancov. Prezident Zeman podle experta svými výroky o Vrběticích pomáhá ruskému PR a narušuje zahraniční politiku státu.

Co se týká plánovaného summitu mezi EU a Ruskem, který byl nakonec zrušen z důvodů protestů Polska a pobaltských států, Romancov se domnívá, že je správné, že se Francie a Německo snaží o korektní vztahy s Rusy, Čínou i USA. „Čím lepší vztahy mezi sebou budou mocnosti mít, tím se budeme mít na světě lépe,“ prohlásil politický geograf s tím, že ale ze strany Německa a Francie jde z jeho pohledu často skoro o patologickou záležitost a že pochybuje, zda jde vůbec v současné situaci vést s Ruskem dialog.

K možnému nástupci prezidenta Vladimira Putina expert řekl: „Já jsem přesvědčen, že on je připraven zůstat ve funkci na doživotí a nemá vlastně ani jinou možnost. Myslím, že Rusové ho už mají plné zuby.“

Psali jsme: Dílnu Reuse centra Ostrava využívají i klienti Čtyřlístku Putin: Klíčové otázky Ukrajiny se neřeší v Kyjevě, ale ve Washingtonu V4 opět spolu. Orbán jde proti zvyšování daní. Vrbětice? Dobrá týmová práce. A došlo i na covid Nasr*t, pápá. V EU budou čumět. Británie a covid: Zásadní změna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.