Romové u vlády dnes odešli z jednání. Nelíbí se jim záměr na snížení doplatků na bydlení

Podle vládního webu má rada, kterou vede ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO), 29 členů. Nejméně polovinu poradního sboru musí tvořit Romové. Pelikán po protestním odchodu 11 členů uvedl, že ho vzniklá situace mrzí. Jednání pak ukončil.

"Odmítáme být nadále pouze loutkami a alibi pro současnou vládu, která ignoruje usnesení romské rady a přijímá opatření, jež existenčně ohrožují desetitisíce nízkopříjmových domácností," uvedli členové rady. Poukazují na to, že schválená vládní strategie sociálního začleňování počítá s tím, že by mělo ubýt ghett a lidí v tísni. "Namísto toho (vláda) razí represivní politiku nulové tolerance, která prohlubuje segregaci a dostává občany do bezvýchodné situace," uvedlo 11 romských členů rady.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011

Ministr spravedlnosti v demisi

Vyzvali ministerstvo práce, aby stáhlo svou připravovanou novelu o hmotné nouzi, která má citelně snížit doplatky na bydlení lidem v ubytovnách. Už nyní se jim dávka vypočítává z 80 procent normativních nákladů na bydlení. Resort práce navrhuje, aby to od ledna příštího roku bylo 60 procent normativu.

O návrzích ministerstva, které mají omezit dávky na bydlení, chtěli minulý týden jednat zákonodárci několika opozičních stran na mimořádné sněmovní schůzi. Proti se ale postavili poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD. Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO) řekla, že změny zákona mají zabránit nadužívání a zneužívání dávek na bydlení a chudých se nedotknou. Organizace na pomoc lidem v tísni ale uvádějí, že po snížení dávek budou potřebným peníze na bydlení chybět, přibude tedy práce načerno a lichvářských půjček. Řada lidí může zůstat bez střechy nad hlavou. Návrhy kritizovaly i obce, některé kraje či ombudsmanka.

Doplatek na bydlení nezískají noví žadatelé pak v oblastech s nežádoucími jevy. Tyto zóny mohou vyhlásit radnice v místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožují děti či jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog. Institut pro sociální inkluzi (IPSI) nedávno uvedl, že takové zóny vyhlásilo, nebo se chystá vyhlásit sedm desítek měst a obcí. Jedenáct členů rady žádá, aby ministerstvo práce navrhlo vyškrtnutí možnosti zřizovat zóny ze zákona. Poukazují na to, že vládní rada pro záležitosti Romů k tomu resort vyzvala už loni začátkem listopadu.

