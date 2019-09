Romové ven z autobusu! Diskriminace? Server Romea udeřil

V obou případech, o kterých informuje Romea.cz, hrál hlavní roli řidič slovenského autobusového dopravce Eurobus. V prvním případě odmítal svézt romskou rodinu s kočárkem, protože prý přepravní podmínky nedovolují převážet dva kočárky a jeden už v autobuse byl. „Jiný autobus nám přitom už nejel. To, jak se zachoval řidič autobusu, by snad odrovnalo i vás, byli jsme s manželem maximálně slušní,“ napsala paní redakci PressTV.sk s tím, že nabízeli, že kočárek složí.

Řidič autobusu následně zavolal policii, protože rodina na jeho výzvy neopouštěla autobus a on nemohl vyjet. „Policie nechala autobus odjet s tím, že my jsme do něj nenastoupili. Nakonec nám policisté řekli, abychom se šli stěžovat na dispečink, což jsme také udělali. A dokonce zvažujeme podat trestní oznámení na řidiče autobusu, protože máme vážné podezření, že v tomto případě šlo o diskriminaci,“ řekla poškozená, že případ ještě může mít další dohru.

Podle společnosti Eurobus ale řidič nepochybil a jednal jen podle přepravních podmínek. Naopak řidič sám zvažuje podání trestního oznámení, protože nedal svolení k natáčení na mobil. Podle serveru Romea.cz ale řidič mohl rodinu bez problémů vzít, protože ta nabízela složení kočárku.

Jiný případ se také týkal přepravní společnosti Eurobus a natočil ho na mobil nezúčastněný Štefan Polák. „Stál jsem na autobusovém nádraží ve Spišské Nové Vsi. Na vedlejší zastávce stáli Romové; slyšel jsem, jak se ptají řidiče, proč je nechce vzít do autobusu. Vyndal jsem tedy mobil a začal to nahrávat,“ napsal redakci s tím, že řidič Romy nenechal nastoupit a odjel.

Podle Evy Čermákové z Eurobusu bylo ale i tentokrát chování řidiče v pořádku. „Z videa není zřejmé, že cestující chtějí nastoupit do autobusu. Běžné je nastupování a vyřizování cestujících postupně a také v úvodu videa je vidět, že při vyřizování cestujícího řidičem další čekají na schůdcích za ním. Protože za poslední vyřizovanou osobou nejevily zájem nastoupit do autobusu další osoby, řidič podle jeho vyjádření si myslel, že se fotí, resp. něco natáčejí a že čekají na jiný spoj... Dosud nám od cestujících nedošla žádná stížnost na řidiče, že je nechtěl vzít,“ napsala Čermáková.

Server Romea to ale vidí jinak a upozorňuje na další případ diskriminace. Z videa je prý patrné, že řidič zavřel dveře, aniž by ještě byla odbavena poslední cestující, aby už Romové nemohli nastoupit. Dále pak nereagoval na klepání na dveře a co nejrychleji odjel.

„Je třeba skoncovat s každodenní diskriminací a ústrky, s nimiž Romové v Evropě musejí žít. Prospělo by celé společnosti, kdyby se všichni mohli cítit jako rovnocenní občané,“ má jasno ředitel společnosti ROMEA Zdeněk Ryšavý.

Eurobus diskriminaci popírá, přesto je ochoten své řidiče znovu poučit o podobných situacích. „V žádném případě neděláme mezi cestujícími rozdíly. Pokud by to tak bylo, tak do některých oblastí bychom jezdili poloprázdní. I přes skutečnost, že nevidíme pochybení ze strany řidičů, na výrobní poradě je důrazně poučíme, jak mají v takových situacích postupovat,“ dodala Eva Čermáková.

autor: jma