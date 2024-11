Rozhodnou ženy, hádá Dušan Neumann. Trump a Harrisová v těsném boji

Volby a sčítání hlasů v USA jedou na plné obrátky. Publicista Dušan Neumann v ČT popsal vývoj situace v Pensylvánii. Jak si vede dosavadní americká demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová a její republikánský vyzyvatel Donald Trump?

Neumann upozornil, že Pensylvánie vypadá nerozhodně. „Zatím převládají hlasy lidí, kteří volili předem, a to jsou většinou demokraté, kteří měli velmi dobře zorganizovanou kampaň. Z těch menších okresů, kde většinou převažují republikáni, ti budou přicházet až později,“ pravil Neumann. „A protože nemáme tu statistiku, ve kterých okresech a co bylo sečteno, tak si to pravdu netroufám odhadnout. Je to skutečně na vážkách,“ pokračoval.

Filadelfii podle něj ovládne Harrisová, ale v dalších částech státu se uvidí.

„Ani bych se nedivil, kdyby ty prezidentské volby v Pensylvánii nakonec rozhodly ženy. Podle mě to může být rozhodující faktor,“ zdůraznil Neumann.

V nedávném rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz Kamalu Harrisovou nešetřil.

„Kamala Harrisová je nevycvičená a hloupá. Když posloucháte některé rozbory v amerických konzervativních rádiích a na sociálních sítích, tak jsou nemilosrdné. Slovo ‚hloupá‘ je ještě velmi jemné,“ uvedl. A následujícím způsobem se postavil k otázce, nakolik je možné Kamalu Harrisovou srovnat s Danuší Nerudovou, které rovněž začala klesat popularita v prezidentské kampani poté, co se začala výrazněji veřejně vyjadřovat. „Proti Kamale vypadá Danuše Nerudová jako intelektuálka,“ dodal posměšně Neumann.

Výrazným tématem předvolební kampaně byla americká ekonomická situace, která se dle Neumanna za poslední roky výrazně zhoršila. Pohonné hmoty například zdražily zhruba na dvojnásobek původní ceny. Proti průměrným cenám v Evropě je to prý pořád láce.

Psali jsme: První státy, první součty: Očekávané vedení pro Trumpa Trumpova cla a české patolízalství. Švihlíková o světě, do kterého se možná zítra probudíme Trump odvolil. A vysvětlil, zda uzná výsledky Babiš v kšiltovce: Zkuste hádat, koho podporuju