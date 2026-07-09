Rozhovory PL- Michal Téra

10.07.2026 15:22 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Téra , Rozhovory PL

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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