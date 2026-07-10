Aktuální nálada voličů: Vláda nemá většinu 108, ale 116

10.07.2026 14:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v červnu, koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by podle volebního modelu agentury Median získala 116 poslaneckých mandátů, tedy o osm více, než kolika disponuje nyní. Volby by s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO.

Aktuální nálada voličů: Vláda nemá většinu 108, ale 116
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Nejvýraznějším zjištěním červnového volebního modelu agentury Median je rozložení mandátů. ANO by po přepočtu hlasů získalo 86 poslanců, ODS 34, STAN 32, Piráti 18, SPD 17 a Motoristé 13.

Pokud by ANO vytvořilo většinu společně se SPD a Motoristy, disponovala by tato koalice 116 hlasy, zatímco v současné Poslanecké sněmovně má tato trojice dohromady 108 mandátů.

ANO jasně první, Motoristé na hraně

Volební model přisuzuje hnutí ANO 34 procent hlasů. S výrazným odstupem následuje ODS s 13 procenty, třetí by skončilo hnutí STAN s 12,5 procenta.

Do Sněmovny by se podle Medianu dostali ještě Piráti se 7 procenty, SPD se ziskem 6,5 procenta a Motoristé, kteří by se do dolní komory dostali jen díky dosažení pětiprocentní hranice.

Několik stran by zůstalo mimo Sněmovnu

Pod pětiprocentní hranicí by skončila další politická uskupení. Hnutí Naše Česko a KSČM by získaly shodně 4 procenta, lidovci 3,5 procenta, TOP 09 3 procenta a Přísaha 2 procenta hlasů.

Oproti minulému průzkumu jen malé změny

Median uvádí, že oproti předchozímu modelu se podpora většiny stran změnila jen minimálně, přibližně o jeden procentní bod. Výraznější pokles zaznamenalo pouze hnutí STAN, které proti květnu ztratilo dva procentní body. Na druhé místo se díky tomu vrátila ODS.

Průzkum se uskutečnil od 1. do 30. června mezi 1022 respondenty staršími 18 let. Ochotu přijít k volbám deklarovalo 59 procent oslovených.

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Median , průzkum

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