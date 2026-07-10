Aktuální nálada voličů: Vláda nemá většinu 108, ale 116

Nejvýraznějším zjištěním červnového volebního modelu agentury Median je rozložení mandátů. ANO by po přepočtu hlasů získalo 86 poslanců, ODS 34, STAN 32, Piráti 18, SPD 17 a Motoristé 13.
Pokud by ANO vytvořilo většinu společně se SPD a Motoristy, disponovala by tato koalice 116 hlasy, zatímco v současné Poslanecké sněmovně má tato trojice dohromady 108 mandátů.
ANO jasně první, Motoristé na hraně
Volební model přisuzuje hnutí ANO 34 procent hlasů. S výrazným odstupem následuje ODS s 13 procenty, třetí by skončilo hnutí STAN s 12,5 procenta.
Do Sněmovny by se podle Medianu dostali ještě Piráti se 7 procenty, SPD se ziskem 6,5 procenta a Motoristé, kteří by se do dolní komory dostali jen díky dosažení pětiprocentní hranice.
Několik stran by zůstalo mimo Sněmovnu
Pod pětiprocentní hranicí by skončila další politická uskupení. Hnutí Naše Česko a KSČM by získaly shodně 4 procenta, lidovci 3,5 procenta, TOP 09 3 procenta a Přísaha 2 procenta hlasů.
Oproti minulému průzkumu jen malé změny
Median uvádí, že oproti předchozímu modelu se podpora většiny stran změnila jen minimálně, přibližně o jeden procentní bod. Výraznější pokles zaznamenalo pouze hnutí STAN, které proti květnu ztratilo dva procentní body. Na druhé místo se díky tomu vrátila ODS.
Průzkum se uskutečnil od 1. do 30. června mezi 1022 respondenty staršími 18 let. Ochotu přijít k volbám deklarovalo 59 procent oslovených.
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