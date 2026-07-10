„Bouře ve sklenici vody.“ Koalice si vyjasnila nákup zbraní

10.07.2026 16:36 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Vládní koalice měla na páteční koaliční radě řešit spor kolem zapojení České republiky do iniciativy PURL, prostřednictvím které spojenecké země financují nákup amerických zbraní a dalšího vojenského vybavení pro Ukrajinu. Jednání se ale nakonec neuskutečnilo, uvedl premiér Andrej Babiš. Koalice si věc vysvětlila a bylo zbytečné, aby se o ní dál bavili, vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Bouře ve sklenici vody.“ Koalice si vyjasnila nákup zbraní
Foto: Události, komentáře
Popisek: Petr Macinka

Na koaliční radě se mělo především řešit zapojení České republiky do iniciativy PURL, prostřednictvím které má Česko přispět na podporu Ukrajiny. Jednání ale bylo zrušeno poté, co se omluvilo několik členů vlády a koalice.

Chyběl mimo jiné ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který je na pracovní cestě v Římě, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) i poslanec SPD Radim Fiala.

Havlíček: Bouře ve sklenici vody

První místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že koalice si celou záležitost už vysvětlila.

„Byla to bouře ve sklenici vody. Poté, co si vysvětlili, co za tím je, tak bylo zbytečné, abychom se o tom dál bavili,“ řekl Havlíček.

Podle něj nejde o žádný zásadní spor a některé výroky politiků vyvolaly dojem většího konfliktu, než jaký ve skutečnosti mezi koaličními partnery je.

Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že o záměru přispět do iniciativy PURL věděl pouze to, že premiér byl o projektu informován dopředu. Podrobnosti ani výši příspěvku podle svých slov nezná.

Na otázku, proč se věc neprojednala na koaliční radě předem, odkázal na ministra zahraničí Petra Macinku. Dodal ale, že věří, že se celá záležitost mezi koaličními partnery ještě vysvětlí.

SPD dál s příspěvkem nesouhlasí

SPD dlouhodobě odmítá české zapojení do programu PURL. Předseda hnutí Tomio Okamura kritizoval, že se věc předem neprojednala na koaliční radě.

Premiér Andrej Babiš naopak uvedl, že jde o jednorázový a podle něj finančně nevýznamný příspěvek, který nebude znamenat změnu postoje vlády vůči Ukrajině. Výši částky vláda zatím neupřesnila.

Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtečních Událostech, komentářích vysvětloval, proč vláda poslala peníze do programu PURL ještě před summitem NATO v Ankaře a před projednáním věci s koaličními partnery. Podle něj chtěla mít převod dokončený před aliančním jednáním, aby Česká republika nevypadala hůře než ostatní státy. „Nechtěli jsme, aby Česká republika vypadala ještě hůře tím, že jsme jediná země, která se do programu PURL nepřihlásila. Věděli jsme, že tento projekt se započítává do výdajů NATO,“ hájil postup vlády Macinka.

Zároveň připustil, že peníze byly odeslány několik dní před summitem a koaliční partner SPD o převodu dopředu nevěděl. Odmítl však, že by kvůli tomu byla koalice v rozkolu. „Musím říci, že naše vztahy v koalici zůstávají pevné, koalice zůstává stabilní. Zároveň připouštím, že rozumím pozici SPD, jejich znepokojení i jejich voličů,“ uvedl.

Macinka zároveň zdůraznil, že příspěvek neznamená obrat vládní politiky vůči Ukrajině. Označil jej za symbolickou částku, která nemá směřovat přímo Ukrajině, ale do amerického fondu určeného na konkrétní účely, zejména na nákup amerických zbraní a vojenského vybavení.

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.idnes.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Havlíček , vláda , SPD , PURL

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Bylo správné, že se Česká republika zapojila do iniciativy PURL na podporu Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Trapas

Nemyslíte, že je spíš až trapné, jak se vláda s prezidentem přetahuje? Já nechápu, proč věci, které fungovaly měnit a řešit místo toho, aby se řešilo to podstatné, co fakt tíží lidi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Bouře ve sklenici vody.“ Koalice si vyjasnila nákup zbraní

16:36 „Bouře ve sklenici vody.“ Koalice si vyjasnila nákup zbraní

Vládní koalice měla na páteční koaliční radě řešit spor kolem zapojení České republiky do iniciativy…