„Bouře ve sklenici vody.“ Koalice si vyjasnila nákup zbraní

Na koaliční radě se mělo především řešit zapojení České republiky do iniciativy PURL, prostřednictvím které má Česko přispět na podporu Ukrajiny. Jednání ale bylo zrušeno poté, co se omluvilo několik členů vlády a koalice.
Chyběl mimo jiné ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který je na pracovní cestě v Římě, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) i poslanec SPD Radim Fiala.
Havlíček: Bouře ve sklenici vody
První místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že koalice si celou záležitost už vysvětlila.
„Byla to bouře ve sklenici vody. Poté, co si vysvětlili, co za tím je, tak bylo zbytečné, abychom se o tom dál bavili,“ řekl Havlíček.
Podle něj nejde o žádný zásadní spor a některé výroky politiků vyvolaly dojem většího konfliktu, než jaký ve skutečnosti mezi koaličními partnery je.
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že o záměru přispět do iniciativy PURL věděl pouze to, že premiér byl o projektu informován dopředu. Podrobnosti ani výši příspěvku podle svých slov nezná.
Na otázku, proč se věc neprojednala na koaliční radě předem, odkázal na ministra zahraničí Petra Macinku. Dodal ale, že věří, že se celá záležitost mezi koaličními partnery ještě vysvětlí.
SPD dál s příspěvkem nesouhlasí
SPD dlouhodobě odmítá české zapojení do programu PURL. Předseda hnutí Tomio Okamura kritizoval, že se věc předem neprojednala na koaliční radě.
Premiér Andrej Babiš naopak uvedl, že jde o jednorázový a podle něj finančně nevýznamný příspěvek, který nebude znamenat změnu postoje vlády vůči Ukrajině. Výši částky vláda zatím neupřesnila.
Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtečních Událostech, komentářích vysvětloval, proč vláda poslala peníze do programu PURL ještě před summitem NATO v Ankaře a před projednáním věci s koaličními partnery. Podle něj chtěla mít převod dokončený před aliančním jednáním, aby Česká republika nevypadala hůře než ostatní státy. „Nechtěli jsme, aby Česká republika vypadala ještě hůře tím, že jsme jediná země, která se do programu PURL nepřihlásila. Věděli jsme, že tento projekt se započítává do výdajů NATO,“ hájil postup vlády Macinka.
Zároveň připustil, že peníze byly odeslány několik dní před summitem a koaliční partner SPD o převodu dopředu nevěděl. Odmítl však, že by kvůli tomu byla koalice v rozkolu. „Musím říci, že naše vztahy v koalici zůstávají pevné, koalice zůstává stabilní. Zároveň připouštím, že rozumím pozici SPD, jejich znepokojení i jejich voličů,“ uvedl.
Macinka zároveň zdůraznil, že příspěvek neznamená obrat vládní politiky vůči Ukrajině. Označil jej za symbolickou částku, která nemá směřovat přímo Ukrajině, ale do amerického fondu určeného na konkrétní účely, zejména na nákup amerických zbraní a vojenského vybavení.
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