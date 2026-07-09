Odchod političky ANO z pořadu ČT vyvolal fatální prohlášení

Ve středečních Událostech, komentářích se rozebíraly výsledky summitu v Ankaře a Česká televize zvolila nezvyklý koncept debaty. Summit NATO měly hodnotit čtyři poslankyně Evropského parlamentu: Markéta Gregorová, Danuše Nerudová, Jaroslava Pokorná Jermanová a Kateřina Konečná. Takto také usedly vedle sebe za jeden stůl ve Štrasburku, zatímco moderátorka Tereza Řezníčková jejich diskusi vedla z pražského studia.
Mgr. Markéta Gregorová
Prezentované názory všech čtyř dam odpovídaly jejich dlouhodobým postojům, Markéta Gregorová ocenila pokrok v otázce, že se máme bránit sami a investovat do nejmodernějších obranných technologií. Danuše Nerudová ocenila tvrdý závazek Evropy na dodávky zbraní, Jaroslava Pokorná Jermanová označila vystoupení premiéra Babiše na summitu za úspěch, i když tam musel skládat účty ještě za minulou vládu. Kateřina Konečná poznamenala, že by ji opravdu zajímalo, jaký smysl a účast měla na summitu účast prezidenta Pavla, které se dožadoval několik měsíců.
Když debata probíhala už více než půl hodiny, dostaly se do konfliktu Danuše Nerudová s Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Rozbuškou byl dotaz na případnou přítomnost českých vojáků na Ukrajině v rámci poválečných bezpečnostních záruk.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Europoslankyně STAN místo prezentace vlastního názoru začala mluvit o tom, že Andrej Babiš v minulosti odmítl, že bychom přišli na pomoc Polsku. Když se moderátorka neměla k reakci, ohradila se europoslankyně z hnutí ANO, která připomněla kontext výroku. Babiš jej pronesl v prezidentské předvolební debatě roku 2023 při trochu zmateném překřikování s redaktorem ČT Řezníčkem a později je opakovaně vzal zpět.
Ing. Andrej Babiš
Nerudová se ohradila, že jí kolegyně skáče do řeči, a Pokorná Jermanová zase namítla, že kdyby se měly takto rozebírat všechny výroky, co kdy vypustila Nerudová, hodně bychom se divili.
„Paní Jermanová, já myslím, že to zvládnou i některá zvířata, někdy mluvit a někdy nemluvit, tak to zvládnete i vy,“ poznamenala Danuše Nerudová. Moderátorku v Praze výrok o mluvících zvířatech nechal celkem v klidu, proto si Jaroslava Pokorná Jermanová situaci ve Štrasburku vyřešila po svém.
„Takže paní Řezníčková, já se omlouvám a já odcházím z této debaty, protože paní Nerudová, ne, vy mě nebudete urážet do zvířat,“ oznámila, zatímco si odepínala mikrofon a balila papíry. Danuše Nerudová stále držela výklad o Andreji Babišovi v roce 2023, moderátorka nezasáhla a europoslankyně ANO mezitím opustila studio.
„Paní Jermanová nám opustila diskusi, která se nám stejně chýlí ke konci,“ reagovala moderátorka zhruba po půl minutě, když Nerudová domluvila.
K věci se ještě vrátila Kateřina Konečná, která označila chování europoslankyně STAN za vrchol nevkusu. „Asi neměla svůj deníček a v něm své noty, aby se vyjadřovala normálně,“ poznamenala v narážce na jinou předvolební debatu z prezidentské volby 2023, při které byla kandidující Danuše Nerudová přistižena, že při otázkách, které měly prověřit znalosti kandidátů o Evropské unii, má v černém sešitku tahák.
Nerudová si stěžovala, že byla „osobně inzultována“ a Jermanová ji nenechala domluvit. „Paní Jermanová by se měla zamyslet,“ vzkázala. Až v tuto chvíli se ji moderátorka pokusila přerušit, aby neútočila na nepřítomnou.
Osobní útoky od Danuše Nerudové se v rámci české veřejné debaty staly folklorem. Často se věnuje Andreji Babišovi, nedávno jej ve svém tweetu obvinila, že způsobil nesplnění dvouprocentní kvóty z HDP na obranu v roce 2025. Po lavině poznámek, že v té době ještě vládla Fialova vláda, profesorka v oboru účetnictví příspěvek smazala.
Často ale útočí i na své dvě kolegyně z debaty. Kateřině Konečné jednou v podobném formátu vysílání z Bruselu řekla, že je „zmařenou ruskou investicí“, také ji zařadila mezi „proruskou sebranku“ a jednou ji titulovala rovnou jako „vlastizrádce“.
O Jaroslavě Pokorné Jermanové opakovaně tvrdila, že reprezentuje politický populismus a posmívala se, že v Evropském parlamentu vůbec nemluví.
Celá kauza ale spíše otevírá otázku prostředí pro debatu v České televizi. V tomto případě došlo k odchodu hosta ze studia, což je mimořádná událost, a redaktorka na to reagovala až zpětně.
Mediální expertka Alena Maršálková navíc poznamenává, že nestandardní byl už předcházející průběh více než půlhodinové diskuse. „Moderátorka Tereza Řezníčková se opět předvedla jako aktivistka, která má jediný úkol, pomoci znemožnit každého politika, který nepatří do současné opozice vzniklé z minulé vládnoucí garnitury a nechala opoziční politiky urážet své oponenty,“ upozorňuje s tím, že už předtím profesorka Nerudová urážela Kateřinu Konečnou.
„Myslím si, že urážet kohokoliv, že byl nebo je komunista, je nemístné, když máme bývalého komunistu na Hradě, předsedu vlády a bývalého kandidáta KSČ předsedou Ústavního soudu. Už to je opravdu za hranou profesionální žurnalistiky,“ dodává pro ParlamentníListy.cz.
V momentě, kdy ze strany jednoho z hostů padají osobní invektivy přirovnávající oponenta ke zvířatům, je podle ní úlohou moderátora upozornit hosta, aby se takových útoků dotýkajících se osobní integrity zdržel a vyzvat jej k omluvě. Pokud napadený host reaguje odchodem, měl by se moderátor aspoň pokusit této situaci zabránit a ujistit, že se urážky nebudou opakovat.
„Ale požadovat po Nerudové omluvu v okamžiku, kdy Jermanová už nebyla ve studiu, bylo hloupé a srabácké,“ dodává k závěru celého příběhu.
V případě moderátorky Terezy Řezníčkové podle ní dochází k takovým selháním opakovaně. „Není to dávno, co přihlížela jak urážkám Jana Lipavského na poslance Ševčíka a pak prohlásila arogantně, že debatu končí. Její projev je velmi nepřátelský a nevlídný a občas zní z jejího hlasu pohrdání,“ uvedla.
Mediální expertka se ale domnívá, že ke skandálnímu průběhu přispěla i problematická dramaturgie diskuse. „Česká televize má poskytovat veřejnou službu. Docela by mě zajímalo, jakou informační hodnotu měl tento pořad pro občany. Čtyři europoslankyně debatovaly o akci, na které ani jedna nebyla. Takže jen dohady, spekulace, rádoby předzvěsti a hlavně urážky a tragikomedie,“ dodává s tím, že k vyvrcholení v podání Danuše Nerudové vlastně směřoval celý pořad.
Alena Maršálková se navíc domnívá, že její vystoupení v tomto duchu se dalo na základě jejích předcházejících výstupů předvídat a formát pořadu či skladbu hostů tomu přizpůsobit. „Její Její vystoupení jsou útočná, plná zloby, za každou cenu napadnout své politické oponenty. Ona už dospěla do stádia, že by jí nepomohl ani intenzivní kurz asertivní komunikace. Je to prototyp dryáčnice,“ říká Maršálková a klade otázku, zda zrovna takový typ hosta má hodnotit právě skončenou zásadní bezpečnostní událost.
Při sledování diskusních pořadů má v poslední době bohužel dojem, že tento konfrontační formát, doplňovaný otevřeným projevováním osobních preferencí moderátora, je v České televizi volen stále častěji. Jenže veřejnoprávní médium má kromě senzacechtivé sledovanosti také zákonem a kodexem dané úlohy, které podobné přestřelky se zvířaty naplňují jen stěží.
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Ústavní činitelé, kteří nesou odpovědnost a potřebují občanům vysvětlovat své kroky, jsou za těchto podmínek ve veřejnoprávním médiu ve velmi složité pozici. Zákon přitom České televizi ukládá „naplňování demokratických potřeb společnosti“.
„Už delší dobu zastávám názor, aby se vládní politici neúčastnili žádné debaty v České televizi, protože je to zbytečné,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz mediální analytička. Model Andreje Babiše, který jako premiér komunikuje s občany přes své sociální sítě, podle ní bude přebírat čím dál více vládních politiků.
„Myslíte si, že z takto vedených diskusních pořadů si lidé nějaké informace mimo „divadelního zážitku“ odnesou? Neodnesou, a hlavně tím politici nezískají ani nové voliče. Je to zbytečná ztráta času a soudné občany, kteří se opravdu chtějí něco dozvědět, takové diskuse už přestaly bavit,“ obává se.
Pořad, který má být vlajkovou lodí veřejnoprávní publicistiky, ve skutečnosti už informační úlohu neplní. „Podstata debaty zapadla a v médiích se řeší jen hloupé řeči Nerudové a odchod ze studia Jermanové,“ uzavírá Alena Maršálková.
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