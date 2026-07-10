Lesy ČR: Rizikové stromy na Svitavsku

10.07.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přestárlé stromy, které se mohou kdykoli vyvrátit nebo zlomit a ohrozit tak řidiče i další účastníky provozu, se začnou v polovině července zpracovávat v porostu podél silnice III/36826 přes Hřebeč na Svitavsku v Pardubickém kraji. S dokončením prací se počítá v prosinci. Na silnici bude po celou dobu uzavírka.

Lesy ČR: Rizikové stromy na Svitavsku
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

„Na komunikaci v posledních letech opakovaně dopadají vyvrácené stromy nebo jejích části z okolního lesa. Poslední případ registrujeme počátkem letošních prázdnin. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale potvrdilo se riziko, které nemůžeme podceňovat,“ řekl lesní správce ze Svitav Rostislav Žampach. Na zhruba dvou a půlkilometrovém úseku se postupně odstraní nebezpečné stromy. Převažují tam listnáče, zejména buky.

„S dokončením prací počítáme v prosinci, ale termín ovlivní rozsah těžby, bezpečnostní podmínky i počasí,“ dodal Žampach. Dočasné omezení vjezdu na komunikaci je vyznačené i na Mapy.cz… Dočasné omezení vjezdu cyklistů (Dočasné omezení vjezdu cyklistů) • Mapy.com

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Lesy ČR , TZ

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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