Lesy ČR: Rizikové stromy na Svitavsku

„Na komunikaci v posledních letech opakovaně dopadají vyvrácené stromy nebo jejích části z okolního lesa. Poslední případ registrujeme počátkem letošních prázdnin. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale potvrdilo se riziko, které nemůžeme podceňovat,“ řekl lesní správce ze Svitav Rostislav Žampach. Na zhruba dvou a půlkilometrovém úseku se postupně odstraní nebezpečné stromy. Převažují tam listnáče, zejména buky.
„S dokončením prací počítáme v prosinci, ale termín ovlivní rozsah těžby, bezpečnostní podmínky i počasí,“ dodal Žampach. Dočasné omezení vjezdu na komunikaci je vyznačené i na Mapy.cz… Dočasné omezení vjezdu cyklistů (Dočasné omezení vjezdu cyklistů) • Mapy.com
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