ČSÚ: Produkce i zakázky meziročně vzrostly ve většině průmyslových odvětví

Průmyslová produkce v květnu byla reálně meziměsíčně nižší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 2,0 %. „Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla ve většině odvětví. Nejvíce růst podpořila výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, a to jak vlivem oživení v tomto odvětví, tak vlivem nižší srovnávací základny,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Dále ke květnovému růstu přispěla zejména výroba motorových vozidel, kovozpracující a chemický průmysl. Produkce meziročně klesla ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se však projevil vliv vysoké srovnávací základny z května loňského roku. Pokračoval i pokles těžby a dobývání, zejména uhlí.
Hodnota nových zakázek v běžných cenách v květnu 2026 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 4,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 5,2 %, tuzemské nové zakázky zaznamenaly nárůst o 1,7 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 1,2 %. „K růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v květnu nejvýznamněji přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, chemický průmysl nebo výroba základních kovů a slévárenství,“ říká Irena Stupňánková z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Meziroční pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala vedle výroby papíru a výrobků z papíru také výroba strojů a zařízení.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v květnu 2026 meziročně snížil o 1,1 %.
Dle Eurostatem zveřejněných údajů v dubnu 2026 meziročně vzrostla průmyslová produkce v EU27 o 0,9 %. Nejvíce vzrostl průmysl Dánska (o 12,2 %) a Litvy (o 7,4 %). Výkon českého průmyslu byl vyšší o 1,5 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Lucembursko (o 6,1 %) a Bulharsko spolu s Irskem (shodně o 4,2 %). Německý průmysl klesl o 1,2 %. Z pohledu odvětví EU27 rostla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 15,3 %), nejvyšší pokles zaznamenala výroba usní a souvisejících výrobků (o 7,3 %). Údaje za květen 2026 zveřejní Eurostat podle předběžného harmonogramu 15. 7. 2026.
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