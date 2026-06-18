Jubilant Václav Klaus: „Dnes je jedním z mála, kdo se nebojí”

19.06.2026 4:34 | Zprávy
autor: Radim Panenka

Václav Klaus slaví 85. narozeniny. ParlamentníListy.cz se u příležitosti významného jubilea bývalého prezidenta republiky, premiéra, předsedy Poslanecké sněmovny a ministra financí zeptaly českých politiků napříč stranami, v čem spatřují největší Klausův přínos pro českou politiku v minulosti a nedávné době.

Jubilant Václav Klaus: „Dnes je jedním z mála, kdo se nebojí”
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Černínském paláci vyznamenání

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Ekonom, intelektuál, autor desítek knih a tisíců článků, statí a esejů. Především politik, který myslí svou českou hlavou. Bývalý prezident Václav Klaus právě dnes slaví 85. narozeniny. Na oficiální čtvrteční oslavě se sešla elita českého politického, společenského a kulturního života. Už předtím bývalou hlavou státu ocenil ministr zahraničí Petr Macinka. Slovy i vládním vyznamenáním Za zásluhy o diplomacii.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc

  • BPP
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„Byl jste tvůrcem našeho moderního politického systému v České republice, který nás dokázal přenést z centrálně plánované ekonomiky ke kapitalismu a k tržní ekonomice. Tento systém nás přivedl do všech možných mezinárodních organizací a zůstal nezměněn až doteď. Vy jste duchovním otcem a zakladatelem našeho moderního politického systému. My jako Česká republika jsme za to velmi pozitivně hodnoceni. Pozval jsem Vás dnes, když slavíte narozeniny, na ministerstvo zahraničí jako výraz úcty, kterou Vám chceme projevit. Můžete zde vidět kompletně celé nastoupené vedení ministerstva zahraničních věcí. Jsou tu všichni náměstci, vrchní ředitelé a další lidé, kteří určují chod tohoto úřadu. Jako výraz poděkování za Váš celoživotní přínos české zahraniční politice mám tu čest Vám předat medaili ministra zahraničních věcí za zásluhy o diplomacii, která byla ustavena nařízením vlády. Jedná se tedy o vládní vyznamenání. Moc blahopřeji a děkuji za celé ministerstvo,” prohlásil v Černínském paláci ministr Macinka.

Čeští politici nejen vládní koalice byli u příležitosti Klausových narozenin serverem ParlamentníListy.cz osloveni s dotazem, v čem vidí jeho největší přínos pro naši politiku v minulosti, ale i v nedávné době.

„Včera jsem psal panu prezidentovi Klausovi osobní přání. Je potřeba si vážit toho, jakým způsobem provedl transformaci státu od socialismu ke kapitalismu. Dodnes z toho těžíme. Mírumilovně rozdělil s premiérem Mečiarem republiku, zatímco na jihu Evropy umírali při rozdělování země tisíce lidí. A založil ODS a tím systém politického soupeření politických stran, což se dnes trochu rozpadá (obojí, ODS i ten systém soupeření). A od počátku tzv. "klimatické krize" upozorňuje na nesprávné a falešné (ano, FALEŠNÉ, je to správné slovíčko) argumenty a negativní důsledky "záchrany klimatu". Václav Klaus je vzdělanec a vizionář a zaslouží si naši úctu a přejeme mu hodně zdraví!” uvedl pro ParlamentníListy.cz senátor za ODS Tomáš Jirsa.

Na otázku redakce zareagoval předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. „Prezident Klaus je osobnost, která nikdy nešla s proudem, ale on ten proud sám formuloval a určoval cíle. Dnes je jedním z mála, kdo se nebojí mít kontroverzní názory,“ sdělil.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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„Václav Klaus je bezpochyby jednou z nejvýraznějších osobností české politické scény. Velice si cením toho, že měl vždy velmi realistický pohled na EU a evropskou integraci a nebál se ho jasně vyjadřovat i činit konkrétní kroky, třeba proti všem. V těchto postojích setrvává stále a nejen v této věci si ho vážím,” říká poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.

Senátor Zdeněk Hraba vidí největší přínos prezidenta Klause v tom, že vždy ve všech svých funkcích vystupoval a jednal jako Čech a osud tohoto národa mu nebyl lhostejný. „Jistě se lidé neshodnou na tom, jestli jeho ekonomické recepty byly tou nejlepší možnou cestou, ale to národovectví v dobrém slova smyslu mu, podle mě, nikdo upřít nemůže,“ konstatoval senátor.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...

„Těch přínosů je jistě více. Za ten úplně nejvýznamnější, v minulosti i dnes, pokládám jeho konzistentní důraz na prvořadou důležitost obrany národních zájmů a národní suverenity v zásadních politických rozhodováních, důsledný euroskepticismus a tvrdé hájení základních pilířů české státnosti a konzervativních hodnot ve veřejném prostoru,” je přesvědčen poslanec SPD Tomáš Doležal.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová předeslala, že si dovolí být ve své odpovědi osobní. „Psal se rok 1990 a já měla to štěstí, že jsem stála jako mladá studentka práv vedle Václava Klause, lídra Občanského fóra Severomoravského kraje, na pódiích tehdejších náměstí ve volební kampani. Zažila jsem ho proto hned po listopadu v situacích, na které nelze nikdy zapomenout, protože byly prostě historické a osobně blízké. A on byl úžasný, zkušený a velmi chytrý chlap, zkrátka – všechny jsme ho tajně milovaly. Z jeho výjimečných vlastností politika bych vyzvedla odvahu mít vždy vlastní názor a stát si za ním, a schopnost dohodnout se s podobně výjimečnými osobnostmi, jako je Miloš Zeman, a nenechat se vydírat méně výjimečnými… Přeji mu tedy od srdce hlavně mnoho zdraví, štěstí a vždy se s ním ráda opět setkám,“ reagovala na otázku serveru ParlamentníListy.cz.

„Jeho přínos v minulosti i dnes je stejný. Jeho ideálem je svobodný člověk neotravovaný státem. Pan Václav Klaus navíc svůj ideál prosazuje bez ohledu na jakoukoli momentální přízeň osudu a doby a nikdy nehledal pomoc proti domácím oponentům tím, že by se spojoval s cizími zájmy,” sděluje senátorka Daniela Kovářová.

 

 

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Článek obsahuje štítky

anketa , Klaus , Macinka

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