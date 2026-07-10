Kupka (ODS): Vláda má sloužit občanům. Ne občané vládě

10.07.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pololetí vlády Andreje Babiše.

Kupka (ODS): Vláda má sloužit občanům. Ne občané vládě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Šest měsíců vlády Andreje Babiše. A jaká je bilance? Špatná…

Co tuhle koalici drží pohromadě? Není to program ani vize pro Česko. Je to jediná věc: nevydávání. V březnu Sněmovna hlasy koaličních poslanců odmítla vydat k trestnímu stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo i předsedu Sněmovny Okamuru. Proti vydání Babiše se postavilo 104 ze 186 přítomných poslanců. To je skutečný základ téhle vlády.

A výsledky po půl roce? Kde jsou nižší hypotéky? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat do důchodu v 65 letech? Kde je zrušený Green Deal a migrační pakt? Nic z toho není.

Buď těm slibům sami věřili a neuměli si spočítat, že by je rozpočet bez brutálního zadlužení neunesl. Anebo od začátku věděli, že je splnit nemohou, pak ale cynicky celou dobu lhali voličům. Nevím, co je horší – hloupost, nebo lež?

Místo pořádku ve financích přišel rozpočet se schodkem 310 miliard korun – hlubší, než plánovala vláda, kterou před volbami tak rádi kritizovali. Místo reforem jen marketing. Nevidíme reformu zdravotnictví – místo toho jen kriminalizují kratom.

Nevidíme reformu školství – místo toho plošně zakazují dětem mobily. Živnostníci nepotřebují další byrokracii – a vláda jim chystá EET 2.0 a zákonem si vzala pravomoc přímo nařizovat ceny benzinu a nafty. To není tržní ekonomika, to je krok k centrálnímu plánování.

A Evropa? Green Deal nezrušen, migrační pakt nezrušen, žádný úspěch – jen konflikty, izolace a prázdná gesta. Závazek NATO utratit 2 % HDP na obranu letos nesplníme. Muniční iniciativu pro Ukrajinu vláda formálně nezrušila, ale nedá do ní ani korunu z českého rozpočtu. Odpovědnost jsme hodili na ostatní.

Tohle není vláda, která mění Česko k lepšímu. Je to vláda, která mění pravidla ve svůj prospěch – oslabuje instituce, tlačí na veřejnoprávní média a obsazuje stát podle stranické loajality místo odbornosti.
My v ODS nejsme opozicí, která jen kritizuje. Jsme opozicí, která nabízí řešení: odpovědné hospodaření, respekt k demokratickým institucím, podporu podnikání, dostupné bydlení a sebevědomé Česko jako spolehlivého spojence v NATO i EU.

Vláda má sloužit občanům. Ne občané vládě. 

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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Kupka , ODS

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