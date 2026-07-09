Nově zvolený dětský ombudsman děsí veřejnost svými výroky. Co se změnilo v případu Viktorky?

Debata, která rozpoutala veřejnou reakci
Ještě před vystoupením dětského ombudsmana Martina Beneše proběhla veřejná debata mezi bývalou ministryní spravedlnosti Evou Decroix a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou. Hana Marvanová se dlouhodobě věnuje justici, rodinnému právu a ochraně dětí. Upozorňuje na rizika současného zákona a jeho možné dopady. V debatě zazněla ostrá a bezcitná slova exministryně Decroix na adresu Hany Marvanové: „Vy se přiživujete na nějaké Viktorce.“ Výrok vyvolal silnou reakci veřejnosti. Kritici upozorňovali, že nejde o „nějakou Viktorku“, ale o konkrétní dítě, jehož osud otevřel zásadní otázky o odpovědnosti státu a institucí. Tragédie dítěte nemůže být předmětem osobních útoků; naopak by měla vést k co nejdůkladnějšímu hledání odpovědí. Viktorka není „jen nějaká Viktorka“. Její smrt není pouze tragédií jedné rodiny, ale i varováním, že ochrana dětí v České republice nemusí fungovat tak, jak by měla.
První vystoupení dětského ombudsmana
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Druhé vystoupení dětského ombudsmana a otázka změny postoje
O to větší pozornost vzbudilo následné vystoupení dětského ombudsmana v dalším podcastu. Veřejnost očekávala vysvětlení okolností, za nichž Viktorka zemřela, i odpovědi na otázky, které po prvním rozhovoru vznikly. Místo toho část veřejnosti zaznamenala výraznou změnu tónu.
Dětský ombudsman Martin Beneš, který v minulosti působil také jako soudce, uvedl, že neměl k dispozici všechny podklady, spisy a informace týkající se případu Viktorky. Současně však dodal, že předběžně nevidí chybu v rozhodnutí soudu, což je s podivem, když o případu Viktorka nic nevěděl.
Proč jeho výroky veřejnost znepokojily?
Reakce lidí byly mimořádně silné. Objevilo se množství kritických vyjádření a část veřejnosti dokonce vyzývala dětského ombudsmana k rezignaci. Kritici se ptali, jak může bývalý soudce pronášet tak silné výroky, aniž by prostudoval spis a zjistil, proč soudkyně odebrala Viktorku od pěstounky, u níž našla bezpečí a lásku, a proč nenaslouchala odborníkům upozorňujícím na nebezpečnou minulost otce.
Nejde jen o emoce. Jde o důvěru v instituci, jejímž hlavním posláním má být ochrana dětí a zastupování těch, kteří sami svůj hlas uplatnit nemohou.
Otázky, které zůstávají
Co vedlo k tak silnému vyjádření dětského ombudsmana? Proč se jeho postoj v dalších vystoupeních změnil? Dětský ombudsman by měl za každou cenu hájit zájmy dítěte a usilovat o jeho bezpečí.
Případ Viktorky už dávno přesáhl hranice jedné tragédie. Stal se symbolem širší otázky, zda instituce skutečně plní svůj nejdůležitější úkol – chránit dítě.
V Senátu se nyní projednává opatrovnická novela předložená skupinou senátorů, která má zabránit opakování podobných případů a posílit ochranu bezbranných dětí. Zároveň reaguje na dnes platný zákon, mimo jiné prosazovaný bývalou ministryní spravedlnosti Evou Decroix, který někteří odborníci kritizují s tím, že podle nich upozaďuje blaho a bezpečí dítěte ve prospěch pohodlí rodiče či dalších institucí.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
Právě případ Viktorky podle zastánců této změny ukazuje, proč je přijetí předložené opatrovnické novely naléhavé. V některých zemích, například ve Spojených státech, Velké Británii nebo Izraeli, je blaho a bezpečí dítěte považováno za prioritní hodnotu. V těchto systémech mohou rodiče odsouzení za násilnou, drogovou nebo sexuální trestnou činnost navštěvovat své děti pouze za přísných podmínek, případně vůbec. Tento přístup vychází z předpokladu, že nelze s jistotou zaručit, že se trestná činnost, za kterou byl pachatel odsouzen, nebude opakovat.
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