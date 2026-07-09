Nově zvolený dětský ombudsman děsí veřejnost svými výroky. Co se změnilo v případu Viktorky?

09.07.2026 19:45 | Komentář
autor: Martin Huml

Tragický osud tříleté holčičky otevřel otázku, zda stát skutečně staví bezpečí dítěte na první místo, nebo zda systém, který má děti chránit, v některých situacích selhává.

Nově zvolený dětský ombudsman děsí veřejnost svými výroky. Co se změnilo v případu Viktorky?
Foto: YouTube Nora Fridrichová
Popisek: Ochránce práv dětí Martin Beneš

Debata, která rozpoutala veřejnou reakci

Ještě před vystoupením dětského ombudsmana Martina Beneše proběhla veřejná debata mezi bývalou ministryní spravedlnosti Evou Decroix a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou. Hana Marvanová se dlouhodobě věnuje justici, rodinnému právu a ochraně dětí. Upozorňuje na rizika současného zákona a jeho možné dopady. V debatě zazněla ostrá a bezcitná slova exministryně Decroix na adresu Hany Marvanové: „Vy se přiživujete na nějaké Viktorce.“ Výrok vyvolal silnou reakci veřejnosti. Kritici upozorňovali, že nejde o „nějakou Viktorku“, ale o konkrétní dítě, jehož osud otevřel zásadní otázky o odpovědnosti státu a institucí. Tragédie dítěte nemůže být předmětem osobních útoků; naopak by měla vést k co nejdůkladnějšímu hledání odpovědí. Viktorka není „jen nějaká Viktorka“. Její smrt není pouze tragédií jedné rodiny, ale i varováním, že ochrana dětí v České republice nemusí fungovat tak, jak by měla.

První vystoupení dětského ombudsmana

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 Velkou pozornost vzbudilo také první vystoupení nově zvoleného dětského ombudsmana Martina Beneše v podcastu Nory Fridrichové. Zazněla v něm věta, která okamžitě rezonovala veřejným prostorem: „Kdyby stát nezasáhl, Viktorka by dnes žila.“ Pro mnoho lidí šlo o jasné pojmenování podstaty celé tragédie – tedy otázky, zda zásah státu a následná rozhodnutí vedly k situaci, které bylo možné zabránit. Výrok se rychle šířil na sociálních sítích a stal se symbolem debaty o tom, zda systém ochrany dětí funguje správně.

Druhé vystoupení dětského ombudsmana a otázka změny postoje

O to větší pozornost vzbudilo následné vystoupení dětského ombudsmana v dalším podcastu. Veřejnost očekávala vysvětlení okolností, za nichž Viktorka zemřela, i odpovědi na otázky, které po prvním rozhovoru vznikly. Místo toho část veřejnosti zaznamenala výraznou změnu tónu.

Dětský ombudsman Martin Beneš, který v minulosti působil také jako soudce, uvedl, že neměl k dispozici všechny podklady, spisy a informace týkající se případu Viktorky. Současně však dodal, že předběžně nevidí chybu v rozhodnutí soudu, což je s podivem, když o případu Viktorka nic nevěděl.

Proč jeho výroky veřejnost znepokojily?

Reakce lidí byly mimořádně silné. Objevilo se množství kritických vyjádření a část veřejnosti dokonce vyzývala dětského ombudsmana k rezignaci. Kritici se ptali, jak může bývalý soudce pronášet tak silné výroky, aniž by prostudoval spis a zjistil, proč soudkyně odebrala Viktorku od pěstounky, u níž našla bezpečí a lásku, a proč nenaslouchala odborníkům upozorňujícím na nebezpečnou minulost otce.

Nejde jen o emoce. Jde o důvěru v instituci, jejímž hlavním posláním má být ochrana dětí a zastupování těch, kteří sami svůj hlas uplatnit nemohou.

Otázky, které zůstávají

Co vedlo k tak silnému vyjádření dětského ombudsmana? Proč se jeho postoj v dalších vystoupeních změnil? Dětský ombudsman by měl za každou cenu hájit zájmy dítěte a usilovat o jeho bezpečí.

Případ Viktorky už dávno přesáhl hranice jedné tragédie. Stal se symbolem širší otázky, zda instituce skutečně plní svůj nejdůležitější úkol – chránit dítě.

V Senátu se nyní projednává opatrovnická novela předložená skupinou senátorů, která má zabránit opakování podobných případů a posílit ochranu bezbranných dětí. Zároveň reaguje na dnes platný zákon, mimo jiné prosazovaný bývalou ministryní spravedlnosti Evou Decroix, který někteří odborníci kritizují s tím, že podle nich upozaďuje blaho a bezpečí dítěte ve prospěch pohodlí rodiče či dalších institucí.

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA

  • ODS
  • poslankyně
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Právě případ Viktorky podle zastánců této změny ukazuje, proč je přijetí předložené opatrovnické novely naléhavé. V některých zemích, například ve Spojených státech, Velké Británii nebo Izraeli, je blaho a bezpečí dítěte považováno za prioritní hodnotu. V těchto systémech mohou rodiče odsouzení za násilnou, drogovou nebo sexuální trestnou činnost navštěvovat své děti pouze za přísných podmínek, případně vůbec. Tento přístup vychází z předpokladu, že nelze s jistotou zaručit, že se trestná činnost, za kterou byl pachatel odsouzen, nebude opakovat.

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Článek obsahuje štítky

Beneš , děti , násilí , pěstouni , Marvanová , Viktorka

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

A mluví snad politici vždy pravdu?

Kolikrát jsme byli svědky toho, že ne. Takže já třeba chápu prezidenta, že chce sám být u toho, co vláda na summitu prohlašuje a myslím, že je to dobré i pro nás, když pak budeme mít víc zdrojů informací. Obecně je přeci čerpání z více zdrojů dobré. A k tomu marketinku, není to snad ANO, které ho má...

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